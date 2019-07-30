Режиссер о съемках «Поместья в Индии»: «Каждое утро я просыпалась истощенной»

Первый канал приступил к показу одной из ее самых грандиозных работ: «Поместье в Индии» («Бичем Хаус»).

1795 год. Это были времена, когда индийцев считали людьми второго сорта, а точнее – не считали людьми вообще. За связь с ними осуждали как за связь с животным. Но во все времена находились люди, которые могли рассмотреть за стеной предрассудков и предубеждений чистоту и глубину души этого древнего народа.

Джон Битчем – один из них. Разбогатевший на торговых операциях англичанин из консервативной семьи решил поселиться в большом доме, но слуги в недоумении: хозяин въезжает вместе с маленьким сыном и, судя по всему, это – метис: ребенок от смешанного брака.

Подобное в окружении Джона недопустимо. Если это его ребенок, то это – скандал. Потому Джон решил поселиться в Дели, не возвращаясь в Англию, но прошлое постоянно дает о себе знать и Джону изо всех сил приходится хранить тайну о том, кто же на самом деле мать малыша.

Том Бейтман, сыгравший главного персонажа, говорит о своем герое с восхищением:

«Мне очень интересно наблюдать за людьми, которые осмеливаются бросить вызов принятым нормам. Джон — смелый человек. В какой-то момент он говорит: «Смелость – не отсутствие страха. Смелость – это когда боишься чего-то, но все равно выступаешь против него». В этом вся суть Джона. Он отлично знает, какими будут последствия его поступков, но все равно совершает их».

Историческая драма описывает один из самых загадочных периодов в истории Индии – времена разновластья, когда Индия, по сути, никому не была нужна. Сильные мира сего имели в ней торговые интересы и не больше.

Это уже позже англичане распространили на Индию политическое влияние, желая посерьезнее запустить лапу в богатства страны и тратить при этом поменьше. Но на момент описываемых событий в Индии присутствует всего лишь торговая Ост-Индская компания, и свои интересы представляет наполеоновская Франция.

Это время жестких традиций и жестоких устоев двух обществ: и консервативной Англии и традиционной Индии. Режиссер сериала Гуриндер Чадха рассказывает, что различия рас и культур сильны до сих пор, как сильны и проявления ксенофобии. Так что множество сцен из периода «Бичем Хаус» актуальны до сих пор.

В сериале всего 6 эпизодов, но даже в этом небольшом формате режиссер смогла вскрыть огромный культурный пласт двух стран, которым суждено было прожить в тесном переплетении судеб следующие пару веков.

Ее персонажи целиком и полностью аутентичны. Индийцев играют индийцы, англичан – англичане. Лондонские сцены снимаются в промозглой Англии, а жаркий Дели, конечно, в Индии. Гуриндер убеждена: Индию снять можно только в Индии. Любая другая страна или построенные декорации не смогут передать атмосферу, присущую только этим местам.

У Шрии Пилгаонкар, сыгравшей индийскую няньку маленького сына Джона, о съемках в фильме остались незабываемые впечатления

«Мы также снимали в Лондоне, что для меня было новым опытом. Я очень многому научилась и увезла с собой удивительные воспоминания. Для меня это был сюрреалистический опыт. Здорово то, что язык создания драмы универсален. Страсть, с которой мы отдавались работе, вот то, что действительно важно. Прелесть «Beecham House» в том, что мы все любили друг друга и были на одной волне в смысле того, что мы вкладывали в этот фильм. Я думаю, мы все знали, что мы делаем что-то особенное. Надеюсь, что существующая на площадке химия, отразилась в нашем фильме».

Режиссер Чадха выступила в этом сериале и в качестве сценариста, и в качестве продюсера. Так что она была вовлечена в процесс создания фильма со всех сторон. Это позволило полное погружение, а потому фильм получился всеобъемлюще эмоциональным, продуманным и выстраданным со всех ракурсов.

Гуриндер влюблена во всех своих персонажей и во всех актеров, их сыгравших. О каждом из них она говорит с неприкрытым восхищением. Для каждого прописана сложная и противоречивая роль – все как в жизни: абсолютного добра или всеобъемлющего зла не существует.

Шрия, как и остальные актеры очень уважительно отзывается о работе с режиссером

«Я с первого дня почувствовала ее энергетику. Было потрясающе наблюдать за тем, как она работает. В Индии очень многое меняется, многие проблемы надо решать обходными путями, и меня очень вдохновляло то, как она, как капитан корабля, сфокусирована на съемках. Так легко растеряться, когда вокруг столько всего происходит, но она была исключительно сосредоточена».

Съемки проходили в невероятно тяжелых условиях. Гуриндер была три месяца простужена, работать приходилось с температурой и ватной головой. А держать под контролем сотни людей одновременно часто не под силу и здоровому мужчине.

Непривыкшие к жаре и влажности европейцы изнывали на индийских съемочных площадках. Чтобы встряхнуть людей и встряхнуться самой, Гуриндер с самого утра заставляла всех петь «One Day More» («Еще один день») из мюзикла «Отверженные». Сначала над ней смеялись, но потом оказалось, что это воодушевляет и делает людей сплоченнее.

Режиссер «Поместья в Индии» рассказывает о процессе съемок:

«Снимать в Индии непросто. Это не то же самое, что просыпаться каждое утро в своей постели в окружении своей семьи и идти на работу каждый день. Это отсутствие нормального сна, это жара и пыль, работа с очень большой съемочной группой и сотнями человек массовки. Это выматывает.

Индийцы очень громкие. Они всегда и везде шумят, так что голова все время раскалывается. К счастью, я сняла три фильма в Индии и много здесь работала, так что я знаю, как выжать максимум из индийской съемочной группы и в то же время помочь моим британским коллегам пережить всё это. Одним из лучших моментов этих съемок было то, как эти два лагеря ладили друг с другом».

Два мира – европейский и азиатский — как две непонятные друг для друга параллельные вселенные. Иногда жизни не хватит, чтобы понять, как мыслит человек из другой культуры. А иногда хватает мгновения, чтобы все различия стали неважны перед лицом настоящей любви.

Шестисерийный фильм о любви, ненависти, долге и чести в прекрасных декорациях и с сильнейшей исторической и драматической составляющей уже сейчас можно посмотреть на Первом канале по подписке.

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