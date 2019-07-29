Самойленко давал полезные советы сыну на съемках «Родителей»

Александр Самойленко 10 июля в четвертый раз стал отцом. Его супруга Наталья Громова подарила ему дочку. Для девушки этот ребенок стал первым, а вот для актера третьим. От прошлых отношений у него есть три сына: Степан, Александр и Прохор. Умение общаться с наследниками пригодилось ему не так давно на съемках продолжения сериала «Родители».

Примечательно, что Самойленко играет в комедийной картине с Марией Порошиной, исполняющая роль его супруги, и сыном Сашей. Молодому человеку не пришлось особо вживаться в роль, так как его персонаж Тимофей — сын главного героя.

После событий первого сезона прошло пять лет. По сюжету, дети выросли, но жизнь большого и шумного семейства спокойней не стала. Младший ребенок Макс начал увлеченно ставить научные эксперименты, не заботясь об удобстве окружающих, а Илья превратился в ироничного подростка, погруженного в сетевые игры.

Старший Тимофей вернется домой после года учебы в Германии. Он привезет с собой сюрприз — невесту Полину. Такой поворот событий станет неожиданным для его родителей. Стоит отметить, что для Александра Самойленко-младшего самыми сложными сценами оказались романтические эпизоды с экранной возлюбленной. Как оказалось, подобный опыт стал первым в жизни молодого актера.

«В этом сезоне большая сюжетная линия строится вокруг взаимоотношений Тимофея и Полины, соответственно, есть много романтических сцен. Признаюсь честно, как актер я совершенно не умею обращаться с женщинами! Когда нам нужно было обняться или поцеловаться, я моментально становился деревянным, как буратино!» — признался молодой актер.

По словам Саши, отчасти ему во многом помог режиссер Александр Жигалкин, который давал ему советы и учил взаимодействию с партнершей. Внес свою лепту и Самойленко-старший. «Папа говорил, что нужно просто не заморачиваться: чем проще ты относишься к той или иной сцене, тем легче ее сыграть», — поделился юный актер.

К слову, Анастасия Крылова, которая сыграла его невесту, не стала скрывать, что совсем не заметила смущение молодого человека. И ей, в отличие от молодого актера, съемки романтических сцен дались без сильных волнений.

Показ новых серий комедийного сериала «Родители» стартует 26 августа в 19:00 на телеканале «Супер». А вы ждете премьеру?