Сериалы За что зрители так полюбили сериал «Воронины»
Сериалы

За что зрители так полюбили сериал «Воронины»

Антонина Веткина

Комедийному сериалу про жизнь обычной московской семьи скоро 10 лет!

Грустную новость сообщила актриса Екатерина Волкова: мол, проект закрывают, декорации потихоньку разбирают. Канал СТС поспешил опровергнуть это известие: рейтинги о-го-го, ни о каком прекращении сериала не может быть и речи!

Съемки новых серий в самом разгаре. Вообще такое и раньше случалось — сериал закрывали не раз, но проходило время — и продюсеры давали команду строить декорации заново… Как бы то ни было, скоро у «Ворониных» нарисовывается юбилейчик: осенью исполнится 10 лет со дня выхода в эфир первой серии.

Актеры сериала "Воронины". Фото
Кадр из сериала «Воронины». Фото: Канал СТС.

Изначально «Воронины» — это адаптация американской комедии «Все любят Реймонда». В США проект прожил 9 лет и закончился в 2005-м, а наша версия уже с 11-го сезона снимается по оригинальному сценарию. Свои версии сериала сняли десятки стран, и почти везде он называется, как в США, меняется только имя: «Все любят Руди» (Чехия), «Все любят Сумита» (Индия) и т. д. В России сломали этот шаблон. В эфир вышло 530 серий «Ворониных». 531-я серия откроет 24-й сезон (СТС делит проект на сезоны немного хаотично).

Кадр из сериала "Воронины". Фото
Кадр из сериала «Воронины». Фото: Канал СТС

Станислав Дужников перед первым сезоном специально набрал 20 кг веса — по роли надо было, чтобы он был здоровым толстяком. А спустя годы он похудел… на 50 кг! Кстати, еду для съемок готовят настоящую — иногда по 10 — 20 кг на серию. А вот холодильник на кухне Ворониных бутафорский: свет в нем зажигается, но он не работает — шум двигателя мешал бы съемкам.

Кадр из сериала "Воронины". Фото
Кадр из сериала «Воронины». Фото: Канал СТС

За 10 лет в проекте эпизодические роли-камео сыграли многие знаменитости: Глюкоза, Николай Валуев, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов и другие. И даже Филипп Киркоров.

Кадр из сериала "Воронины". Фото
Кадр из сериала «Воронины». Фото: Канал СТС

Галина Ивановна и Николай Петрович (Анна Фроловцева и Борис Клюев) воплотили образ канонических родителей старой советской закалки: она годами изводит невестку советами по хозяйству, а он все время грубит жене, но на самом деле очень любит.

Кадр из сериала "Воронины". Фото
Кадр из сериала «Воронины». Фото: Канал СТС

Секрет успеха сериала прост: он весело рассказывает о буднях обычной семьи. Все вертится вокруг спортивного журналиста Кости (Георгий Дронов) и его жены Веры (Екатерина Волкова). За 10 лет они мало изменились (см. фото).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ФроловцеваБорис КлюевГеоргий ДроновЕкатерина ВолковаЗакулисьесериал «Воронины»Станислав Дужников

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
За что зрители так полюбили сериал «Воронины»
Интересно?
Поделись с друзьями: