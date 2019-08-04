За что зрители так полюбили сериал «Воронины»

Комедийному сериалу про жизнь обычной московской семьи скоро 10 лет!

Грустную новость сообщила актриса Екатерина Волкова: мол, проект закрывают, декорации потихоньку разбирают. Канал СТС поспешил опровергнуть это известие: рейтинги о-го-го, ни о каком прекращении сериала не может быть и речи!

Съемки новых серий в самом разгаре. Вообще такое и раньше случалось — сериал закрывали не раз, но проходило время — и продюсеры давали команду строить декорации заново… Как бы то ни было, скоро у «Ворониных» нарисовывается юбилейчик: осенью исполнится 10 лет со дня выхода в эфир первой серии.

Изначально «Воронины» — это адаптация американской комедии «Все любят Реймонда». В США проект прожил 9 лет и закончился в 2005-м, а наша версия уже с 11-го сезона снимается по оригинальному сценарию. Свои версии сериала сняли десятки стран, и почти везде он называется, как в США, меняется только имя: «Все любят Руди» (Чехия), «Все любят Сумита» (Индия) и т. д. В России сломали этот шаблон. В эфир вышло 530 серий «Ворониных». 531-я серия откроет 24-й сезон (СТС делит проект на сезоны немного хаотично).

Станислав Дужников перед первым сезоном специально набрал 20 кг веса — по роли надо было, чтобы он был здоровым толстяком. А спустя годы он похудел… на 50 кг! Кстати, еду для съемок готовят настоящую — иногда по 10 — 20 кг на серию. А вот холодильник на кухне Ворониных бутафорский: свет в нем зажигается, но он не работает — шум двигателя мешал бы съемкам.

За 10 лет в проекте эпизодические роли-камео сыграли многие знаменитости: Глюкоза, Николай Валуев, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов и другие. И даже Филипп Киркоров.

Галина Ивановна и Николай Петрович (Анна Фроловцева и Борис Клюев) воплотили образ канонических родителей старой советской закалки: она годами изводит невестку советами по хозяйству, а он все время грубит жене, но на самом деле очень любит.

Секрет успеха сериала прост: он весело рассказывает о буднях обычной семьи. Все вертится вокруг спортивного журналиста Кости (Георгий Дронов) и его жены Веры (Екатерина Волкова). За 10 лет они мало изменились (см. фото).