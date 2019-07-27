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НТВ проверит утечку трейлера сериала «Чернобыль»

Телефильм о трагедии на Чернобыльской АЭС находится на стадии производства. Материалы со съемок были «слиты» незаконно.

НТВ проверит утечку трейлера сериала «Чернобыль»
Кадр из сериала "Чернобыль" (Россия, 2019)

Недавно в Сеть «слили» трейлер сериала «Чернобыль» производства НТВ. Ответ зарубежному проекту, который обогнал в рейтинге IMDb «Игру престолов», планируется выпустить в 2019 году. Как позже выяснилось, видео опубликовали незаконно. По словам пресс-службы телеканала НТВ, это был рабочий вариант.

«Действия юристов НТВ являются стандартной реакцией на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в интернете. В настоящее время идёт расследование данного инцидента», — отметили в пресс-службе НТВ.

По словам представителей телеканала, съемочный процесс идет полным ходом. Ни о каком официальном трейлере не может быть и речи, пока киноленту полностью не отснимут. Созданием сериала занимается компания Amalgama Studio. В проекте снялись Дмитрий Ульянов, Игорь Петренко, Надежда Михалкова и другие.

Сериал интерпретирует события вокруг аварии на Чернобыльской АЭС. Напомним, одна из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года.

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«Чернобыль»Сериал «Чернобыль» (Россия)телеканал НТВ

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НТВ проверит утечку трейлера сериала «Чернобыль»
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