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Составлен гид по местам съемок сериала «Острые козырьки»

Несмотря на то, что клан Шелби по сюжету проживает в Бирмингеме, съемки драмы велись в разных уголках Великобритании.

Составлен гид по местам съемок сериала «Острые козырьки»
Сериал снимался в разных уголках Великобритании. Кадр из сериала "Острые козырьки" (2013-2019)

«Острые козырьки» наконец-таки вернулись с пятым сезоном, и поклонники с нетерпением ожидают, что еще вытворят гангстеры из Бирмингема.

Киллиан Мерфи снова предстанет в роли Томаса «Томми» Шелби — главы клана, который стал членом парламента. Его герою предстоит лавировать в мире политики, параллельно возглавляя преступную группировку.

Хотя по сюжету действие сериала происходит в Бирмингеме, съемки на самом деле велись в разных уголках Великобритании — Ливерпуле, Манчестере, Лидсе и разных частях Йоркшира.

Некоторые эпизоды, разумеется, снимались и в Бирмингеме. По словам создателей сериала, две серии будут сделаны именно там.

А тем временем неплохо было бы освежить в памяти места, где проходили съемки предыдущих сезонов.Одним из самых фотогеничных мест стал живой музей «Черная страна», находящийся в шахтерском городе Дадли (графство Уэст-Мидлендс, Англия).

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Сериал снимался в музее под открытым небом. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)

В этом музее под открытым небом снималась львиная доля сцен на протяжении всего шоу и понятно почему. На его территории находится более 40 реконструированных лавочек, домов и промышленных зон.

Они дают живое представление об индустриальной революции и истории. На самом деле — это готовая съемочная площадка.

Следующей локацией является городок Порт Санлайт на английском полуострове Виррал. Часть эпизодов снималась на его улочках и именно там находится дом тетушки Полли.

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Дом тетушки Полли на самом деле снимали в Порт Санлайте. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)

А вот особняк Томми Шелби был «найден» в графстве Чешир. На самом деле, это Эрли Холл. Библиотека дома «сыграла» в сериале кабинет Томаса.

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Кабинет Томми Шелби на самом деле — библиотека. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)

Кстати, эта же вилла появится и в пятом сезоне криминальной драмы, так как членство в парламенте главного героя подразумевает частые приемы.

Еще одним немаловажным местом съемок стала железнодорожная историческая станция Keighley & Worth Valley Railway в Йоркшире, которая может похвастаться старинными вагонами, живописными пешеходными дорожками и прочими прелестями былых времен, такими как мосты, туннели, мосты и так далее.

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Один из мостов станции Keighley & Worth Valley Railway. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)

Четвертый сезон закончился напряженной схваткой между Томми Шелби и Альфи Соломонсом (Том Харди). Площадкой для съемки этой сцены стал живописный пляж Формби в графстве Мерсисайд с песчаными дюнами и захватывающими пейзажами.

Улочки Ливерпуля, такие как Адмирал Гроув, Родни-стрит, Маунт-стрит, Пилигрим-стрит и другие, также «приняли активное участие» в съемках. Док Стенли стал местом, где произошла ужасная бойня между бандами.

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Сцена перестрелки. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)

Что же касается Манчестера, то городские турецкие бани Victoria Baths, названные в честь королевы Виктории, были трансформированы в место, где проходила конная ярмарка. Именно там Томми встретил Мэй, и там же потом случилась перестрелка, пишет Mirror.

Подробности съемок сериала "Острые козырьки". Кадр.
Конная ярмарка снималась в турецких банях. Кадр из сериала «Острые козырьки» (2013-2019)
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Киллиан МерфиОстрые козырькиподробностисъемкиТом Харди

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Составлен гид по местам съемок сериала «Острые козырьки»
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