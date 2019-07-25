Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу

Несколько месяцев прошло с момента завершения восьмого финального сезона легендарного сериала «Игра престолов», а зрители все еще обсуждают телешоу. Многие признали финал неудачным. Одна из часто упоминаемых причин — нелогичное, не мотивированное поведение некоторых главных героев, к числу которых, несомненно, относится и Серый Червь — лидер безупречных армии Матери драконов.

У фанатов сериала вызвал удивление тот факт, что жестокий и преданный Дейнерис Таргариен Червь не покончил с убившим ее Сноу. Джейкоб Андерсон, сыгравший Червя, попытался объяснить поведение своего героя.

«Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: «Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить. Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил», — рассказал Андерсон на фестивале Comic-Con в Сан-Диего «Paris Match». В результате главного героя за все заслуги перед миром живых сослали на вечные времена на Стену.

Напомним, 8-й сезон «Игры престолов» вызвал такое недовольство фанатов, что в Сети даже появилась петиция с требованием, чтобы более компетентные сценаристы переписали финал. Кинокритики были единодушны со зрителями. Особых нареканий «заслужила» линия Дейенерис. Многим показалось, что Матерь драконов превратилась в Безумную Королеву драконов слишком резко и неоправданно. Многие рецензии сетовали на то, что финал не принес ощущения завершенности.