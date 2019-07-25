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Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу

Зрители ждали, что вождь безупречных покарает виновника гибели Матери драконов.

Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу
Мать драконов/instagram.com/igra_prestolov/

Несколько месяцев прошло с момента завершения восьмого финального сезона легендарного сериала «Игра престолов», а зрители все еще обсуждают телешоу. Многие признали финал неудачным. Одна из часто упоминаемых причин — нелогичное, не мотивированное поведение некоторых главных героев, к числу которых, несомненно, относится и Серый Червь — лидер безупречных армии Матери драконов.

У фанатов сериала вызвал удивление тот факт, что жестокий и преданный Дейнерис Таргариен Червь не покончил с убившим ее Сноу. Джейкоб Андерсон, сыгравший Червя, попытался объяснить поведение своего героя.

«Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: «Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить. Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил», — рассказал Андерсон на фестивале Comic-Con в Сан-Диего «Paris Match». В результате главного героя за все заслуги перед миром живых сослали на вечные времена на Стену.

Напомним, 8-й сезон «Игры престолов» вызвал такое недовольство фанатов, что в Сети даже появилась петиция с требованием, чтобы более компетентные сценаристы переписали финал. Кинокритики были единодушны со зрителями. Особых нареканий «заслужила» линия Дейенерис. Многим показалось, что Матерь драконов превратилась в Безумную Королеву драконов слишком резко и неоправданно. Многие рецензии сетовали на то, что финал не принес ощущения завершенности.

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Джейкоб АндерсонДжон СноуМать драконовсериал «Игра престолов»Серый Червь

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Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу
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