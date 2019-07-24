Максим Аверин воплотит роль влюбленного комдива грядущей осенью

Нешуточные гарнизонные страсти развернутся в сериале «Невеста комдива», который выйдет в эфире канала «Россия 1».

Если вы соскучились по героям сериалов в духе «Граница. Таежный роман», то в новом телевизионном сезоне на «России 1» стоит ожидать многосерийный художественный фильм Александра Баранова «Невеста комдива».

Проект снимает кинокомпания «Русское», которая и обещает появление на экране ярких, характерных, патриотичных и влюбленных героев.

Действие сериала развернется в далеких 70-х. Девушка Катя, которую играет Александра Никифорова заканчивает педагогический институт и попадает по распределению в военный гарнизон Солнечный. По приезду бывшая студентка узнает, что ее место уже кто-то занял. Командующий дивизией генерал Кузин (его играет Максим Аверин) хочет, чтобы Катя уехала домой. Но девушка проявляет неожиданное упорство. Тогда генерал отправляет Катю на коммутатор к капитану Бочкину, роль которого исполняет Евгений Морозов. Они симпатизируют друг другу.

Любовную линию внезапно разворачивает в иное русло приезд журналиста, который делает ошибку в газете, называя Катю невестой комдива. В итоге комдив влюбляется в Катю на самом деле…