Сериалы Популярный сериал «Сплетница» вернется на экраны: мы узнали детали
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Популярный сериал «Сплетница» вернется на экраны: мы узнали детали

Анна Русич

Стриминговый сервис НВО Мах еще только планируя свое открытие, уже не на шутку разошелся. Одним из ожидаемых проектов от него стали съемки ремейка на популярный ранее сериал «Сплетница».

В последнее время стало модным обращаться за материалом к уже проверенным временем источникам. Сейчас в дело пошел сериал, который в свое время в течение шести сезонов не сбавлял оборотов.  

С момента выхода «Сплетницы» в 2007 году жизнь жителей Нью-Йорка – а именно там происходят события – кардинально поменялась. В быт прочно вошли соцсети, и их влияние будет отражено в новом видении истории режиссерами. 

Решиться на перезапуск сериала удалось не сразу. Для начала между собой нужно было договориться сценаристам Стефани СаважДжошуа Сафрану и Джошу Шварцу. Переговоры длились достаточно долго, но этим троим удалось достигнуть согласия, и проект сумели запустить. 

Ну, а почему же не запустить, если зрителям нравится? 

Кадр из сериала «Сплетница»
Кадр из сериала «Сплетница»

mary_lin: «Сюжет умиляет своей наивностью. Богатые и стервозные отбивают парней подружек, крадут помаду и подпиливают каблуки. Парни, деньги, любовь Это определенно лучший сериал о «золотой молодежи». «Десятка» за краски, «двоечка» за суть и оригинальность. Убивает время с одного выстрела». 

Элизабетт: «Хм…, а ведь на самом деле: «Богатые тоже плачут!», да еще как…» 

Polinaev: «Сериал можно проглотить сразу, целиком, без длительных ожиданий. В моей голове надолго останется необычная фраза «ХОХО Gossip Girl»» 

Nick Hadden: «Не знаю как удается это делать, но абсолютно любой персонаж сериала не только вписывается в сюжет, но и претензий к его игре у меня не возникает» 

Fdkdgjh: «Сплетница — она неподражаема! Сколько бы русские режиссёры не пытались создавать всяких там «Спамов», сплетница — лучшая. Её стиль разговора, голос никогда не надоест!» 

Кому это нужно, кроме зрителей? 

Кадр из сериала «Сплетница»
Кадр из сериала «Сплетница»

Рейтинги – главное, за что борются телеканалы. Запуском сериала, который когда-то уже был на слуху, компания WarnerMedia планирует заинтересовать публику, открывая для нее заново любимый сериал на своем новом стриминговом сервисе HBO Max. 

А сериал действительно был любимым – с 2007 по 2012 годы зрители с удовольствием наблюдали за жизнью «золотой молодежи» Нью-Йорка, которым развлекаться на полную катушку мешал сайт «Сплетница», где выкладывались скандальные слухи и грязные подробности об их похождениях. 

В новой версии «Сплетницы» актеры тоже будут новыми

Кадр из сериала «Сплетница»
Кадр из сериала «Сплетница»

Ходили слухи, что в сериал введут Блейк Лайвли, исполнительницу главной роли «Королевы Эс». Но актрисе явно не до того: третий ребенок – большая ответственность. Да и история предполагает, что события в сериале будут происходить через 8 лет после событий оригинальной версии.  

По данным американского еженедельника «Variety», в центре повествования вновь окажутся ученики элитной школы, а Блейк с тех пор явно подросла. Разговоры о привлечении к проекту другой его звезды — Лейтон Мистер – тоже пока еще остается на уровне разговоров. 

Известно, что из звезд старого сериала в новом будет присутствовать очень изменившийся, серьезно обновленный, но все тот же Нью-Йорк: город, который продюсер сериала Эми Кауфман назвала в свое время «героем истории». Ремейк будет нацелен именно на то, чтобы показать, как изменился город с приходом новых технологий и веяний. 

Зрители тоже отмечают роль города в повествовании 

Кадр из сериала «Сплетница»
Кадр из сериала «Сплетница»

ladyanastasijka11 в своем отзыве о сериале пишет: «Вы эстет, ценитель красоты, и знаете, что она — в деталях? Скорее смотрите. Вы получите огромное наслаждение, видя в каждой серии великолепные пейзажи Нью-Йорка, а также его пригородов. Снято это всё так, что вы там и оказываетесь». 

Ей вторит Marinaaa-1: «Так же хочется сказать об операторской работе и работе стилистов. После таких кадров влюбляешься в Нью-Йорк, а образы и наряды героев от именитых дизайнеров просто восхищают». 

«Сплетница» — не просто развлекательный сериал

Кадр из сериала «Сплетница»
Кадр из сериала «Сплетница»

Зрители видят в молодежной драме не только подлость и лицемерие золотой молодежи. Они проецируют происходящее на все общество. 

SashkaMumla: «…суть «Сплетницы» в том, что она безбожно, жестоко, неукротимо и потрясающе умело рвет и высмеивает напускную мораль, ложь и притворство современного общества. Да-да, высмеивает ложь и притворство не только конкретной кучки американцев с Верхнего Ист Сайда Манхеттена, а всех без исключения живущих в 21 веке людейЕсли вы любите правду и презираете лжеморалистов, если вам нравится качественно снятое кино, если у вас хороший вкус и имеются в наличии мозги, смотрите «Gossip girl»». 

После таких отзывов хочется не только пересмотреть старый сериал, но и посмотреть, что же такое снимут создатели ремейка. Если продолжение сериала не будет уступать по сюжету и качеству съемки оригиналу, то в 2020 году с открытием стримингового сервиса НВО Мах нас ждет отличное зрелище. 

Кстати: а вы помните, кто был той самой «Сплетницей»? 

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Популярный сериал «Сплетница» вернется на экраны: мы узнали детали
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