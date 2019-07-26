Популярный сериал «Сплетница» вернется на экраны: мы узнали детали

Стриминговый сервис НВО Мах еще только планируя свое открытие, уже не на шутку разошелся. Одним из ожидаемых проектов от него стали съемки ремейка на популярный ранее сериал «Сплетница».

В последнее время стало модным обращаться за материалом к уже проверенным временем источникам. Сейчас в дело пошел сериал, который в свое время в течение шести сезонов не сбавлял оборотов.

С момента выхода «Сплетницы» в 2007 году жизнь жителей Нью-Йорка – а именно там происходят события – кардинально поменялась. В быт прочно вошли соцсети, и их влияние будет отражено в новом видении истории режиссерами.

Решиться на перезапуск сериала удалось не сразу. Для начала между собой нужно было договориться сценаристам Стефани Саваж, Джошуа Сафрану и Джошу Шварцу. Переговоры длились достаточно долго, но этим троим удалось достигнуть согласия, и проект сумели запустить.

Ну, а почему же не запустить, если зрител ям нравится ?

mary_lin: «Сюжет умиляет своей наивностью. Богатые и стервозные отбивают парней подружек, крадут помаду и подпиливают каблуки. Парни, деньги, любовь… Это определенно лучший сериал о «золотой молодежи». «Десятка» за краски, «двоечка» за суть и оригинальность. Убивает время с одного выстрела».

Элизабетт: «Хм…, а ведь на самом деле: «Богатые тоже плачут!», да еще как…»

Polinaev: «Сериал можно проглотить сразу, целиком, без длительных ожиданий. В моей голове надолго останется необычная фраза «ХОХО Gossip Girl»»

Nick Hadden: «Не знаю как удается это делать, но абсолютно любой персонаж сериала не только вписывается в сюжет, но и претензий к его игре у меня не возникает»

Fdkdgjh: «Сплетница — она неподражаема! Сколько бы русские режиссёры не пытались создавать всяких там «Спамов», сплетница — лучшая. Её стиль разговора, голос никогда не надоест!»

Кому это нужно, кроме зрителей?

Рейтинги – главное, за что борются телеканалы. Запуском сериала, который когда-то уже был на слуху, компания WarnerMedia планирует заинтересовать публику, открывая для нее заново любимый сериал на своем новом стриминговом сервисе HBO Max.

А сериал действительно был любимым – с 2007 по 2012 годы зрители с удовольствием наблюдали за жизнью «золотой молодежи» Нью-Йорка, которым развлекаться на полную катушку мешал сайт «Сплетница», где выкладывались скандальные слухи и грязные подробности об их похождениях.

В новой версии «Сплетницы» актеры тоже будут новыми

Ходили слухи, что в сериал введут Блейк Лайвли, исполнительницу главной роли «Королевы Эс». Но актрисе явно не до того: третий ребенок – большая ответственность. Да и история предполагает, что события в сериале будут происходить через 8 лет после событий оригинальной версии.

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По данным американского еженедельника «Variety», в центре повествования вновь окажутся ученики элитной школы, а Блейк с тех пор явно подросла. Разговоры о привлечении к проекту другой его звезды — Лейтон Мистер – тоже пока еще остается на уровне разговоров.

Известно, что из звезд старого сериала в новом будет присутствовать очень изменившийся, серьезно обновленный, но все тот же Нью-Йорк: город, который продюсер сериала Эми Кауфман назвала в свое время «героем истории». Ремейк будет нацелен именно на то, чтобы показать, как изменился город с приходом новых технологий и веяний.

Зрители тоже отмечают роль города в повествовании

ladyanastasijka11 в своем отзыве о сериале пишет: «Вы эстет, ценитель красоты, и знаете, что она — в деталях? Скорее смотрите. Вы получите огромное наслаждение, видя в каждой серии великолепные пейзажи Нью-Йорка, а также его пригородов. Снято это всё так, что вы там и оказываетесь».

Ей вторит Marinaaa-1: «Так же хочется сказать об операторской работе и работе стилистов. После таких кадров влюбляешься в Нью-Йорк, а образы и наряды героев от именитых дизайнеров просто восхищают».

«Сплетница» — не просто развлекательный сериал

Зрители видят в молодежной драме не только подлость и лицемерие золотой молодежи. Они проецируют происходящее на все общество.

SashkaMumla: «…суть «Сплетницы» в том, что она безбожно, жестоко, неукротимо и потрясающе умело рвет и высмеивает напускную мораль, ложь и притворство современного общества. Да-да, высмеивает ложь и притворство не только конкретной кучки американцев с Верхнего Ист Сайда Манхеттена, а всех без исключения живущих в 21 веке людей. Если вы любите правду и презираете лжеморалистов, если вам нравится качественно снятое кино, если у вас хороший вкус и имеются в наличии мозги, смотрите «Gossip girl»».

После таких отзывов хочется не только пересмотреть старый сериал, но и посмотреть, что же такое снимут создатели ремейка. Если продолжение сериала не будет уступать по сюжету и качеству съемки оригиналу, то в 2020 году с открытием стримингового сервиса НВО Мах нас ждет отличное зрелище.

Кстати: а вы помните, кто был той самой «Сплетницей»?