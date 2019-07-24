Сериалы Виктор Добронравов о сериале «Обитель»: «Тот случай, когда звезды сошлись»
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Виктор Добронравов о сериале «Обитель»: «Тот случай, когда звезды сошлись»

Анна Русич Екатерина Нестеренко

В последние годы все больше достойных произведений оказываются экранизированы. Среди наиболее ожидаемых – сериал по книге Захара Прилепина «Обитель».

Вышедший в 2014 году роман Прилепина «Обитель» сразу завоевал признание. Многие называют его лучшим произведением автора. Спустя 2 года стало известно, что планируется создание многосерийного фильма по мотивам романа. Авторами сценария стали Захар Прилепин и Александр Велединский, и уже вышел первый официальный трейлер сериала.

Актер Виктор Добронравов, сыгравший в сериале роль Мизерницкого, белогвардейского офицера рассказал Teleprogramma.pro о процессе съемок:

— Съемки были прекрасные, партнеры были замечательные, материал богатейший, режиссер… Это тот случай, когда все факторы работают. Как говорится, звезды сошлись.

— Кого вы играете?

— Мой герой — белогвардейский офицер. Образованный, умный человек, ироничный, в чем-то даже циничный. Циничный потому что обстоятельства, в которых существуют он и другие заключенные трудно даются человеку, который воевал, командовал, а теперь вынужден подчиняться. Рассказывать особо не хочу, в сериале присутствует некая интрига, которая будет интересна зрителю.

— Почему сам Прилепин не участвовал в консультациях во время съемок?

— Ну, почему? Они с Александром Алексеевичем (режиссером) поначалу работали вместе. Потом, видимо, возникли какие-то разногласия. Все-таки литература — это одно, а кино – совершенно другое. Да, консультантом именно на картине Захар не был, но перед ним, как перед сценаристом, стояла сложнейшая задача: переделать огромное многослойное литературное произведение в киносценарий. И я могу сказать, что сценарий совместной работы Прилепина и Велединского хорош.

Кадр из сериала
Кадр из сериала «Обитель»

Захар Прилепин рассказал о реальных людях

В центре повествования — любовь молодого заключенного и гражданской жены начальника лагеря Галины. В фильме, как и в романе, присутствуют реально существовавшие люди. Прототипом Эйхманиса стал начальник лагеря Эйхманс, стоявший у истоков сталинских репрессий и сам ставший их жертвой в 1938 году. У него действительно была любовница Галина. Это ее дневник Прилепин приложил как дополнение к своему роману.

Появится и Нафталий Френкель – одесский миллионер, который превратил существование заключенных в каторжный труд во славу государства и, сам будучи осужденным, ценой тысяч жизней купил себе свободу и высокое положение.

Безруков в сериале
Кадр из сериала «Обитель»

Ткачук против Безрукова

Главную роль — Артема Горяинова — сыграл Евгений Ткачук, ставший известным еще в 2011 году после роли вора и бандита Япончика в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Теодора Эйхманиса сыграл Сергей Безруков. И, судя по трейлеру, в этой роли актер очень гармоничен.

Главным действующим лицом, из-за которого закручивается главная интрига сериала, становится, как водится, женщина, Галина. Роль отдали Александре Ребенок, ее типаж как нельзя лучше подошел к типажу женщины тех годов.

Сериал, как и книга Прилепина, обещает быть многоплановым. На фоне одной отдельно взятой любви разворачивается трагедия целого народа. И полигоном для этой трагедии становится Соловецкий лагерь особого назначения, где зарождается и отшлифовывается политика использования дешевого труда заключенных в народном хозяйстве.

Подготовительные работы к съемкам велись два года

Искалась натура, подбирались актеры, составлялись сметы и отшлифовывался сценарий. В августе 2018 года стартовали съемки. На сегодняшний день вышел первый трейлер фильма и объявлено, что сериал увидит свет уже нынешней осенью.

История о том, как ломаются судьбы из-за вспыхнувшей в неподходящих условиях любви – только малая часть произведения Прилепина. Действие происходит на заре зарождения системы исполнения наказаний молодой страны Советов. События разворачиваются в Соловецком лагере особого назначения еще до создания печально известного Гулага.

Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала «Обитель»

Соловки уже давно были печально известны

На Соловках и до этого была тюрьма. В течение двухсот лет в Соловецком монастыре содержали заключенных. Туда попадали непокорные церковники — те, которых подозревали в государевой измене или ереси. И только в 1903 году монастырская тюрьма была закрыта.

В 1920 году прекратил свое существование и сам монастырь, впрочем, ненадолго: уже через 3 года на его территории был открыт лагерь для политических и уголовных заключенных, которые не пришлись ко двору новой власти большевиков.

Соловецкий монастырь. Кадр из сериала "Обитель". Фото
Кадр из сериала «Обитель»

Именно об этом неспокойном времени после Гражданской войны, когда еще далеко не все в стране пришло в норму и всюду виделись шпионы и изменники, расскажет новый восьмисерийный фильм, который выйдет на телеканале «Россия».

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Тэги:

Александр ВелединскийЕвгений ТкачукЗахар ПрилепинСергей БезруковСериал "Обитель"Федор Добронравов

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Виктор Добронравов о сериале «Обитель»: «Тот случай, когда звезды сошлись»
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