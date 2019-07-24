Виктор Добронравов о сериале «Обитель»: «Тот случай, когда звезды сошлись»

В последние годы все больше достойных произведений оказываются экранизированы. Среди наиболее ожидаемых – сериал по книге Захара Прилепина «Обитель».

Вышедший в 2014 году роман Прилепина «Обитель» сразу завоевал признание. Многие называют его лучшим произведением автора. Спустя 2 года стало известно, что планируется создание многосерийного фильма по мотивам романа. Авторами сценария стали Захар Прилепин и Александр Велединский, и уже вышел первый официальный трейлер сериала.

Актер Виктор Добронравов, сыгравший в сериале роль Мизерницкого, белогвардейского офицера рассказал Teleprogramma.pro о процессе съемок:

— Съемки были прекрасные, партнеры были замечательные, материал богатейший, режиссер… Это тот случай, когда все факторы работают. Как говорится, звезды сошлись.

— Кого вы играете?

— Мой герой — белогвардейский офицер. Образованный, умный человек, ироничный, в чем-то даже циничный. Циничный потому что обстоятельства, в которых существуют он и другие заключенные трудно даются человеку, который воевал, командовал, а теперь вынужден подчиняться. Рассказывать особо не хочу, в сериале присутствует некая интрига, которая будет интересна зрителю.

— Почему сам Прилепин не участвовал в консультациях во время съемок?

— Ну, почему? Они с Александром Алексеевичем (режиссером) поначалу работали вместе. Потом, видимо, возникли какие-то разногласия. Все-таки литература — это одно, а кино – совершенно другое. Да, консультантом именно на картине Захар не был, но перед ним, как перед сценаристом, стояла сложнейшая задача: переделать огромное многослойное литературное произведение в киносценарий. И я могу сказать, что сценарий совместной работы Прилепина и Велединского хорош.

Захар Прилепин рассказал о реальных людях

В центре повествования — любовь молодого заключенного и гражданской жены начальника лагеря Галины. В фильме, как и в романе, присутствуют реально существовавшие люди. Прототипом Эйхманиса стал начальник лагеря Эйхманс, стоявший у истоков сталинских репрессий и сам ставший их жертвой в 1938 году. У него действительно была любовница Галина. Это ее дневник Прилепин приложил как дополнение к своему роману.

Появится и Нафталий Френкель – одесский миллионер, который превратил существование заключенных в каторжный труд во славу государства и, сам будучи осужденным, ценой тысяч жизней купил себе свободу и высокое положение.

Ткачук против Безрукова

Главную роль — Артема Горяинова — сыграл Евгений Ткачук, ставший известным еще в 2011 году после роли вора и бандита Япончика в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Теодора Эйхманиса сыграл Сергей Безруков. И, судя по трейлеру, в этой роли актер очень гармоничен.

Главным действующим лицом, из-за которого закручивается главная интрига сериала, становится, как водится, женщина, Галина. Роль отдали Александре Ребенок, ее типаж как нельзя лучше подошел к типажу женщины тех годов.

Сериал, как и книга Прилепина, обещает быть многоплановым. На фоне одной отдельно взятой любви разворачивается трагедия целого народа. И полигоном для этой трагедии становится Соловецкий лагерь особого назначения, где зарождается и отшлифовывается политика использования дешевого труда заключенных в народном хозяйстве.

Подготовительные работы к съемкам велись два года

Искалась натура, подбирались актеры, составлялись сметы и отшлифовывался сценарий. В августе 2018 года стартовали съемки. На сегодняшний день вышел первый трейлер фильма и объявлено, что сериал увидит свет уже нынешней осенью.

История о том, как ломаются судьбы из-за вспыхнувшей в неподходящих условиях любви – только малая часть произведения Прилепина. Действие происходит на заре зарождения системы исполнения наказаний молодой страны Советов. События разворачиваются в Соловецком лагере особого назначения еще до создания печально известного Гулага.

Соловки уже давно были печально известны

На Соловках и до этого была тюрьма. В течение двухсот лет в Соловецком монастыре содержали заключенных. Туда попадали непокорные церковники — те, которых подозревали в государевой измене или ереси. И только в 1903 году монастырская тюрьма была закрыта.

В 1920 году прекратил свое существование и сам монастырь, впрочем, ненадолго: уже через 3 года на его территории был открыт лагерь для политических и уголовных заключенных, которые не пришлись ко двору новой власти большевиков.

Именно об этом неспокойном времени после Гражданской войны, когда еще далеко не все в стране пришло в норму и всюду виделись шпионы и изменники, расскажет новый восьмисерийный фильм, который выйдет на телеканале «Россия».