«Екатерина Великая»: НВО еще не выпустила сериал, а зрители уже смеются 

НВО выложила в сеть первый официальный трейлер будущего сериала о жизни русской императрицы Екатерины Великой. Зрители отметили, что НВО в последнее время неравнодушен к истории России.

В главной роли снялась Хелен Миррен, она же стала исполнительным продюсером. На ее счету работа в 60 кинокартинах. Но первую ощутимую известность ей принесла роль Милонии Цезонии – четвертой жены самого развратного и жестокого римского императора в скандальном фильме Тинто Брасса «Калигула».

Екатерина Великая – не первая венценосная особа, которую сыграет Хелен. После римлянки Цезонии были целых три английские королевы: Шарлотта, Елизавета I и Елизавета II. А вот русскую героиню Хелен будет играть впервые.

Пользователи Сети среагировали на Хелен Миррен в роли Екатерины Великой

leyenda61: Кого Миррен будет играть дальше? Леди Ди? Леди Годиву? Старушку Дэйенерис?

Aleksandr Sergeevich: Спасибо хоть не черный транс играет Катюху….хотя в дальнейшем всего можно ждать…

temp0rand: А сцена с конем будет?

Mauricio Merida: Наконец королева, достойная править семью королевствами (перевод с англ.)

Дмитрий Яковлев: Чувствую, HBO понравилась история Руси. Жду экранизации с Уолдером Фреем в роли Ивана Грозного и Тони Старком в роли Петра Первого.

Русские корни английской актрисы

К слову, Хелен Миррен – никакая не Хелен, а Елена Васильевна Миронова. Она из семьи выходцев из России. Дед когда-то не принял революцию, и семья осталась в Британии, где он служил. Прошли годы, отец Елены адаптировал их имена под английское звучание, чтобы легче ассимилироваться в британское общество.

К своему русскому происхождению актриса относится достаточно неуважительно. На вручении ей приза «Верю. Константин Станиславский» в рамках ММКФ в 2011 году, она пошутила о том, что наполовину русская: на нижнюю половину. Произнося эту скабрезность, дама даже не озаботилась тем, что может задеть чувства русских, у которых была в гостях.

Ее «нижняя половина» позволяла ей чаще других актрис появляться перед зрителями обнаженной. За это критики ее звали «секс-символ для интеллектуалов». «Калигула», «Возраст согласия», «Дикий мессия», «Повар, вор, его жена и ее любовник» — по словам самой Хелен, все эти раздевания были обычным английским практицизмом.

Сейчас возраст Хелен не особо позволяет пользовать «русскую половину», но российскую императрицу она сыграть все же взялась. Судя по трейлеру, выложенному НВО, русская правительница будет озабочена властью и любовью.

Как побыть королевой за свои деньги

Выступив продюсером проекта и исполнительницей главной роли в нем, Хелен Миррен практически заявила о своих амбициях. Сыграть королеву во что бы то ни стало, пусть даже визуально пышная российская императрица кардинально отличается от сухой по-английски старушки Хелен.

По кадрам нарезки из сериала, можно видеть, что актриса и в этом фильме не станет скромничать – ведь по ее словам, она «не заботится о последствиях». Видимо, она просто решила сыграть всех венценосных особ в истории.

В мини-сериале будет 4 эпизода, премьера сериала состоится осенью 2019 года. Судя по всему, будет затронута и история расширения границ Руси, и богатая личная жизнь императрицы. Такую тему НВО уж точно не могла обойти стороной.

На страничке трейлера «Екатерины» идет бурное обсуждение проекта

Под трейлером НВО, выложенным в YouTube, появились не только комментарии тех, кто не воспринимает Миррен в роли русской императрицы. Высказались и те, кто уже оценил степень правдивости сериалов НВО о русской истории.

аvssilvester: Я думаю, что здесь, как и в случае с Чернобылем, не было задачи показать правдивую русскую историю, но была довольно сложная задача написать рассказ о кровавых жестоких русских мужчинах и сильной независимой женщине. Буду рад, если я ошибаюсь (перевод с англ.)

Iosif Sarmat: Я не вижу здесь мавзолея Ленина! Что не так с создателями фильма?! (перевод с англ.)

Oster Raiser: HBO! Идите нафиг от нашей истории, пока мы про вас не сняли исторический факт про Обаму который воюет во Вьетнаме и бухает с Трампом в окопе под «интернационал»!

Михаил Кунин: Очередной «Чернобыль» уже на подходе. Понятно, со всем «уважением к деталям и участникам событий». Эти не подкачают, расскажут, как всё было «на самом деле». Отечественные малолетние интеллектуалы будут в восторге

Жаль, что в очередной раз наша российская история попадает под каток западного кинематографа. Можно только предполагать, что же за продукт выйдет из-под рук неугомонного НВО.