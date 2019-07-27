Третий сезон сериала «Екатерина» посвятят смуте у престола императрицы

В Санкт-Петербурге, Гатчине, Царском Селе и других живописных местах завершились съемки исторической мелодрамы «Екатерина», продолжение которой мы увидим на канале «Россия» в новом телесезоне.

Третья часть проекта расскажет о тяжелейшем периоде в истории России: 1774 — 1776 годы, война с турками, польско-французские козни, а еще пугачевщина, которой и навеяно название сезона — «Самозванцы». Наследник престола Павел Петрович (Павел Табаков) начнет все чаще критиковать политику матери и повторно женится — на принцессе Вюртембергской Софии-Доротее (впоследствии — Мария Федоровна).

В новых сериях «Екатерины» появится наконец один из самых одиозных персонажей того времени — донской казак Емельян Пугачев (Артур Иванов), объявивший себя Петром III.

Княжна Тараканова (Ангелина Стречина), выдающая себя за дочь Елизаветы Петровны, выходит за сподвижника императрицы Алексея Орлова (Артем Алексеев). Вместе с супругом княжна путешествует по странам и континентам (фото внизу), а заодно плетет интриги при поддержке французских авантюристов и беглых поляков.

Режиссер проекта Дмитрий Иосифов (кстати, именно он сыграл Буратино в советском фильме 1975 года) уверяет, что сюжет опирается на «Историю Пугачева» Александра Сергеевича Пушкина — исторические хроники, которые классик собрал в госархиве.

Появится в сериале и немецкая княгиня Августа-Луиза-Вильгельмина (Алина Томникова), ставшая после свадьбы с Павлом I великой княгиней Натальей Алексеевной. Отношения у пары не сложились, Павла Петровича она не любила.