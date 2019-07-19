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Действие фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» развернется в параллельных вселенных

Финал фильма покажет онлайн-платформа THT-PREMIER.

Действие фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» развернется в параллельных вселенных
Константин Давыдов. Фото: пресс-релиз проекта

Онлайн-платформа THT-PREMIER готовит к показу финал проекта «Чернобыль. Зона отчуждения». Премьера фильма состоится уже осенью.

Поклонникам, с нетерпением ждущим выхода полнометражной картины, ее создатели подготовили сюрприз. Вместо одного фильма зрители увидят целых три. Сюжет каждого из них начнется одинаково, но в какой-то момент события начнут развиваться в разных направлениях.

По сценарию фильма крупная корпорация начинает незаконное строительство внутри защитного саркофага атомной электростанции. Попыткам помешать этой деятельности противодействуют террористы во главе с Пашей, который раньше успешно сражался с Зоной. Его друзья отправляются в Припять, чтобы самостоятельно предотвратить катастрофу.

Из трех финалов только один окажется «настоящим», действие остальных будет происходить в параллельных вселенных. Какой именно фильм приближен к реальности, зрителям предстоит угадать самостоятельно — по подсказкам, которые включены в каждую версию.

Артем Сучков. Фото: пресс-релиз проекта
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полнометражный фильмСериалЧернобыль. Зона отчуждения

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Действие фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» развернется в параллельных вселенных
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