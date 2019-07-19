Дон Джонсон снова сыграет Нэша Бриджеса в перезапуске сериала

Оригинальная версия выходила с 1996 по 2001 год.

Дон Джонсон появится на улицах Сан-Франциско в образе плейбоя-детектива Нэша Бриджеса восемнадцать лет спустя после закрытия сериала. Телепроект, состоящий из шести сезонов, выходил в эфире CBS, кабельного телевидения USA Network и IP с 1996 по 2001 год.

Актер снова сыграет сотрудника специального отдела по расследованиям в двухчасовом фильме. Сейчас проект находится на начальной стадии работы.

Тем не менее, создатели надеются, что пилотные серии в результате «дадут выхлоп» в виде очередного сезона детективного сериала.

Действие будет развиваться в 2020 году. Нэш Бриджес по-прежнему возглавляет спецотдел по расследованиям.

Ему предстоит противостояние с меняющимся городом, новым боссом и миром, где работа основывается на использовании современной обработки данных и предиктивной полицейской деятельности (использование математических, прогностических и аналитических методов для выявления потенциальной преступной деятельности. — Прим. ред.).

Хотя мир вокруг него и изменился, Нэш — нет.

В данный момент Дон Джонсон — единственный член актерской группы. О том, присоединятся ли к нему остальные актеры из оригинальной версии, пока неизвестно, пишет The Hollywood Reporter.