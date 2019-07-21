Спасут ли доктора Брагина в новом сезоне «Склифосовского»

Финал седьмого сезона сериала «Склифосовский» заставил поклонников поволноваться. Создавалось впечатление, что повествование собираются свернуть и развязка будет трагической.

Стало известно, что принято решение о съемках продолжения телесериала «Склифосовский». Совсем скоро о стартует новый восьмой сезон. Портал Teleprogramma.pro решил узнать, как обстоят дела и порадоваться вместе с актерами возвращению любимого сериала. О продолжении мы расспросили актрису Марию Куликову, сыгравшую любимую женщину Брагина Марину Нарочинскую.

— Мария, у вас в инстаграм выложено фото сценария восьмого сезона «Склифосовского». Вы его уже прочли?

— Нет-нет! Это всего лишь фото! Его разослали участникам проекта, чтобы иллюстрировать новость о том, что восьмому сезону быть! Самого сценария еще никто из актеров не видел, скорее всего, он на стадии правок. Никто-никто еще не знает, что там внутри. Самим любопытно.

— Но факт остается фактом: съемки будут?

— Да, это уже точно. Нам и прислали эту картинку, чтобы обрадовать всех.

— Уже известно, когда начнутся съемки?

— Ориентировочно, осенью. Точнее сказать невозможно. Вы же знаете, что в киноиндустрии это постоянно в какой-то подвешенной ситуации, все эти запуски… Но вроде бы осенью. А когда, чего – уже будет известно ближе к делу.

— А вам-то самой хочется продолжения? Вы рады, что будет восьмой сезон?

— Ну, мы любим его, у нас уже какие-то семейные отношения. Так что, естественно, очень все рады.

Сюжет сериала «Склифосовский»

На случай, если кто-то не знает, о чем идет речь в сериале. Талантливый врач Брагин в исполнении Максима Аверина – главный герой повествования. Но на самом деле, в сериале нет неважных ролей: каждый врач на своем месте, каждый героически спасает жизни. Цена этому всему – постоянная и полная мобилизация организма, истрепанные нервы, неправильный режим и вечная занятость.

В попытках построить семью врачи, как и полицейские, часто наталкиваются на стену непонимания близких из-за своей готовности сорваться посреди ночи и лететь спасать жизни. Может быть, поэтому им так тяжело устроить личную жизнь вне больницы.

Кто такой доктор Брагин

Герой Аверина – откровенный бабник, не пропускающий ни одной юбки. Все об этом знают, но устоять перед его обаянием не может практически ни одна сотрудница. Но все-таки нашлась женщина, сумевшая остановить на скаку этого коня.

Марина Нарочинская, тоже врач в той же больнице. Брагин даже несколько остепенился, примерил на себя роль отца, забрав на воспитание внебрачную дочь, оставшуюся сиротой. А потом и Марина родила.

В последнем вышедшем седьмом сезоне у Брагина появился конкурент в лице нейрохирурга Александра Полякова (Гоша Куценко). Харизматичный и талантливый врач проявляет знаки внимания к жене Брагина, в котором понемногу просыпается Отелло.

К концу седьмого сезона белая полоса в жизни Брагина закончилась

В финале сериала обнаруживается страшная вещь: Брагин болен и болен неизлечимо. По крайней мере, все выглядит именно так. Узнав свой диагноз, Брагин раскрывает его только Нарочинской в надежде, что она сумеет ему помочь. Но надежда слаба, и он, как врач, это прекрасно понимает.

Теперь-то уж стало понятно, откуда у Брагина головокружения, тремор и обмороки. Только не понятно, как он собирается это все побороть. В любом случае, у нас будет 16 серий, в течение которых Брагин еще точно будет жить. Это ведь не «Игра Престолов», где главные герои меняются от серии к серии, потому что мрут как мухи.

Теперь очень волнительно: что же станет с Брагиным? Для того, чтобы это узнать, придется набраться терпения и дождаться выхода нового, восьмого сезона. Но когда знаешь, что ожидание оправдается, оно становится приятным переживанием.