7 главных женских сериалов последнего времени по версии Teleprogramma.pro

О любви с препятствиями
«Маньяк»
Названия пугаться не стоит. Оно больше для привлечения внимания. Да и маниакальное состояние бывает в разных смыслах. По сути, это кино-терапевтическая история о путешествии в лабиринты человеческой психики. Поэтому, конечно, сериал о природе любви. Как и о страхах душевной боли. Как и о поиске сил для изменения привычного и от этого нередко депрессивного порядка вещей.
Он (Джона Хилл) – шизофреник, она (Эмма Стоун) – любительница барбитуратов. По большей части, в глазах окружающих. Словом, обобщённо рисовать каких-то моральных уродов не стоит.
Его проблема – галлюцинации с идеальным несуществующим братом. Её проблема – потеря сестры в ДТП. Чтобы справиться с утратой, девушка прибегает к запрещенным веществам.
Они сталкиваются в медицинском центре на испытании новых препаратов. Таблетки дадут не только лечебный эффект, но и понимание, что некоторые наши встречи не пустые совпадения.
Пусть и замысловато, но о настоящей любви.
О магических обрядах и заклинаниях
«Леденящие душу приключения Сабрины»
«В городке Гриндэйл, где круглый год стоит Хеллоуин, жила была девочка. Полуведьма, полусмертная…».
Действие начинается за 5 дней до её 16-летия. Дата знаковая: Сабрине предстоит окончательно определиться со средой обитания: привычный человеческий мир с друзьями и чувствами или семейно-ведьминский – колдовской и с даром бессмертия.
Стильно и атмосферно. Как идеальная версия «Битвы экстрасенсов», но стоящая на куда более крепком фундаменте. Много некромантии, символов и ритуалов, связанных с потусторонними силами.
Об ошибках в воспитании детей
«13 причин почему»
Сериал об очаровании и опасности. Очарование здесь в кажущемся светлом подростковом времени, когда все взаправду и с идеалистичным запалом.
Опасность — в возможном крушении идеалов и непонимании окружающих, что чревато суицидом. Собственно, с него все и начинается. Далее — подробный рассказ решившейся на летальный исход девушки: 13 причин почему.
В историю вовлечены все её знакомые, и на каждом из них частично лежит вина за скоропалительное подведение жизненных итогов старшеклассницы.
В принципе, в сериале можно найти ответы на разные в этом возрасте важности: что любовь – это смелость, а не робость, что агрессия — самоопределение за счёт других, а желание обратить на себя внимание, сделав что-то гадкое, — это комплексы и неуверенность.
И хоть история трагична, но учит нежности и жалости, а, значит, и зрелости. И при том показывает, что жизнь, несомненно, не проста, но все же безмерно интересна.
Важно лишь оставаться собой и не делать то, что этому мешает. Тогда и понимание появляется, что развитие – это не когда ты сжигаешь мосты, а когда видишь, что было и что будет.
Просто делаешь выводы, вычеркивая ненужное и ненужных. И становишься сильнее, выбирая «свое» и «своих», пусть и без исчезновения слез горечи, но с куда большим процентом слез счастья.
О неврозах, идущих из детства
«Грешница»
Во-первых, классный психологический детектив. Во-вторых, отличная актерская игра (за неё отвечают Джессика Билл и Билл Пулманн). В-третьих, да, есть убийство, но сопереживания при этом именно убийце (и еще раз да, это женщина).
В-четвёртых, помимо упомянутых козырей, и обычные карты ложатся в колоду сюжета в интересных комбинациях: тут и bdsm-аспект взаимоотношений, и приоткрытие завесы закрытых секс-вечеринок, и бытовой религиозный фанатизм, наряду с массой иных актуальных жизненных зарисовок.
О желании двойной жизни
«Типа моя жена»
Если хочется динамичного, юморного и лёгкого сериала, то это про «Мошенников». Хотя у нас не случайно переводят его и как «Типа моя жена».
Основных героев четверо, и троих из них объединяет история любви. Не сложившейся. И (!) та-дам (!) — с одним и тем же человеком.
Если учесть, что этот человек ещё и мошенник, то все становится не только интереснее, но и забавнее.
Да, это снова девушка. Непосредственная и убедительная в своей лжи. Вдобавок, ещё и сексуальная. Но это же не повод ей не отомстить? Или это повод попробовать закрутить с ней снова роман?
Милашная история от сценаристов «Бриджит Джонс» и «Моцарта в джунглях».
О потере близкого, влияющей на все и на вся
«Дрянь»
Отличный ёрнический комедийный сериал о тяжелой доле естественности в мире симуляций и фальши.
Героиня словно услышала слова недавно ушедшего Карла Лагерфельда, что «жизнь — не конкурс красоты, юность и красота не вечны, а вот ум всегда будет с вами», — и как идеалистичная утопистка ведёт неравный бой с прагматиками, в числе которых родная сестра, собственный отец и магнитящиеся к ней мужчины-идиоты разных мастей.
Она держит кафе с дизайн-акцентом на морских свинках, но ее вдохновение сникает после смерти самой близкой подруги.
Алкоголь и секс не дают искомого результата. На дно тянут отсутствие амбиций и непонимание простого факта, что годы дерзости и экспериментов безрезультатно затянулись.
Спасают юмор и цинизм — мощные противоядия от реальности, основанной на статусности (успешности).
Всего 12 коротких серий как гарантированный кайф наблюдений за одинокой, нестандартной и вечно ищущей себя городской сумасшедшей.
О кризисе среднего возраста
«Матрешка» или «Жизни матрешки»
Ироничное, но с режущими осколками драматизма действо про кризис среднего возраста. Как у мужчин, так и у женщин.
Для въедливого разбора – ОТЧЕГО ВОКРУГ ВСЁ ТАК БЕЗРАЗЛИЧНО, ЧТО И НА СЕБЯ ПЛЕВАТЬ – выбрана структура «Дня сурка».
Два героя проживают один и тот же день, обрывающийся по разным причинам их одномоментной смертью. Постоянное возвращение на круги своя даёт возможность разобраться и в себе, и в причинах издёвок злодейки судьбы.
Бойкое начало в процессе сваливается в местами занудную рефлексию. С другой стороны, а как ещё передать средневозрастное мозгоклюйство?
В центре истории разработчица софта, любящая пить, курить и заниматься сексом. Иногда одновременно. К тому же внешне слегка напоминающая Пугачёву. Словом, есть на что и есть над чем.
Бонус
Сериалы «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» тоже должны быть в списке. Но они и так достаточно известны. Хотя если вы их каким-то образом пропустили, то обязательно имейте в виду. Тема насилия в семье, к сожалению, актуальна до сих пор.
Приятного кинопросмотра.