7 главных женских сериалов последнего времени по версии Teleprogramma.pro

Новостник сайта Teleprogramma.pro. Окончила ТГПИ, факультет иностранных языков. Перепробовала массу профессий, от преподавателя и переводчика до начальника отдела ВЭД. В журналистику попала через переводы с английского. Не жалею!

Наталья Бирюкова Новостник сайта Teleprogramma.pro. Окончила ТГПИ, факультет иностранных языков. Перепробовала массу профессий, от преподавателя и переводчика до начальника отдела ВЭД. В журналистику попала через переводы с английского. Не жалею!

Сериалов выходит много, так что ошибиться с выбором достаточно легко. «Телепрограмма» выделяет лучшее и знаковое.

О любви с препятствиями

«Маньяк»

Названия пугаться не стоит. Оно больше для привлечения внимания. Да и маниакальное состояние бывает в разных смыслах. По сути, это кино-терапевтическая история о путешествии в лабиринты человеческой психики. Поэтому, конечно, сериал о природе любви. Как и о страхах душевной боли. Как и о поиске сил для изменения привычного и от этого нередко депрессивного порядка вещей.

Он (Джона Хилл) – шизофреник, она (Эмма Стоун) – любительница барбитуратов. По большей части, в глазах окружающих. Словом, обобщённо рисовать каких-то моральных уродов не стоит.

Его проблема – галлюцинации с идеальным несуществующим братом. Её проблема – потеря сестры в ДТП. Чтобы справиться с утратой, девушка прибегает к запрещенным веществам.

Они сталкиваются в медицинском центре на испытании новых препаратов. Таблетки дадут не только лечебный эффект, но и понимание, что некоторые наши встречи не пустые совпадения.

Пусть и замысловато, но о настоящей любви.

О магических обрядах и заклинаниях

«Леденящие душу приключения Сабрины»

«В городке Гриндэйл, где круглый год стоит Хеллоуин, жила была девочка. Полуведьма, полусмертная…».

Действие начинается за 5 дней до её 16-летия. Дата знаковая: Сабрине предстоит окончательно определиться со средой обитания: привычный человеческий мир с друзьями и чувствами или семейно-ведьминский – колдовской и с даром бессмертия.

Стильно и атмосферно. Как идеальная версия «Битвы экстрасенсов», но стоящая на куда более крепком фундаменте. Много некромантии, символов и ритуалов, связанных с потусторонними силами.

Об ошибках в воспитании детей

«13 причин почему»

Сериал об очаровании и опасности. Очарование здесь в кажущемся светлом подростковом времени, когда все взаправду и с идеалистичным запалом.

Опасность — в возможном крушении идеалов и непонимании окружающих, что чревато суицидом. Собственно, с него все и начинается. Далее — подробный рассказ решившейся на летальный исход девушки: 13 причин почему.

В историю вовлечены все её знакомые, и на каждом из них частично лежит вина за скоропалительное подведение жизненных итогов старшеклассницы.

В принципе, в сериале можно найти ответы на разные в этом возрасте важности: что любовь – это смелость, а не робость, что агрессия — самоопределение за счёт других, а желание обратить на себя внимание, сделав что-то гадкое, — это комплексы и неуверенность.

И хоть история трагична, но учит нежности и жалости, а, значит, и зрелости. И при том показывает, что жизнь, несомненно, не проста, но все же безмерно интересна.

Важно лишь оставаться собой и не делать то, что этому мешает. Тогда и понимание появляется, что развитие – это не когда ты сжигаешь мосты, а когда видишь, что было и что будет.

Просто делаешь выводы, вычеркивая ненужное и ненужных. И становишься сильнее, выбирая «свое» и «своих», пусть и без исчезновения слез горечи, но с куда большим процентом слез счастья.

О неврозах, идущих из детства

«Грешница»

Во-первых, классный психологический детектив. Во-вторых, отличная актерская игра (за неё отвечают Джессика Билл и Билл Пулманн). В-третьих, да, есть убийство, но сопереживания при этом именно убийце (и еще раз да, это женщина).

В-четвёртых, помимо упомянутых козырей, и обычные карты ложатся в колоду сюжета в интересных комбинациях: тут и bdsm-аспект взаимоотношений, и приоткрытие завесы закрытых секс-вечеринок, и бытовой религиозный фанатизм, наряду с массой иных актуальных жизненных зарисовок.

О желании двойной жизни

«Типа моя жена»

Если хочется динамичного, юморного и лёгкого сериала, то это про «Мошенников». Хотя у нас не случайно переводят его и как «Типа моя жена».

Основных героев четверо, и троих из них объединяет история любви. Не сложившейся. И (!) та-дам (!) — с одним и тем же человеком.

больше по теме В Сети появились сразу девять тизеров к «Мошенницам» с Джей Ло и Карди Би Студия STX обнародовала дату релиза полноценного трейлера к фильму о стриптизершах.

Если учесть, что этот человек ещё и мошенник, то все становится не только интереснее, но и забавнее.

Да, это снова девушка. Непосредственная и убедительная в своей лжи. Вдобавок, ещё и сексуальная. Но это же не повод ей не отомстить? Или это повод попробовать закрутить с ней снова роман?

Милашная история от сценаристов «Бриджит Джонс» и «Моцарта в джунглях».

О потере близкого, влияющей на все и на вся

«Дрянь»

Отличный ёрнический комедийный сериал о тяжелой доле естественности в мире симуляций и фальши.

Героиня словно услышала слова недавно ушедшего Карла Лагерфельда, что «жизнь — не конкурс красоты, юность и красота не вечны, а вот ум всегда будет с вами», — и как идеалистичная утопистка ведёт неравный бой с прагматиками, в числе которых родная сестра, собственный отец и магнитящиеся к ней мужчины-идиоты разных мастей.

Она держит кафе с дизайн-акцентом на морских свинках, но ее вдохновение сникает после смерти самой близкой подруги.

Алкоголь и секс не дают искомого результата. На дно тянут отсутствие амбиций и непонимание простого факта, что годы дерзости и экспериментов безрезультатно затянулись.

Спасают юмор и цинизм — мощные противоядия от реальности, основанной на статусности (успешности).

Всего 12 коротких серий как гарантированный кайф наблюдений за одинокой, нестандартной и вечно ищущей себя городской сумасшедшей.

О кризисе среднего возраста

«Матрешка» или «Жизни матрешки»

Ироничное, но с режущими осколками драматизма действо про кризис среднего возраста. Как у мужчин, так и у женщин.

Для въедливого разбора – ОТЧЕГО ВОКРУГ ВСЁ ТАК БЕЗРАЗЛИЧНО, ЧТО И НА СЕБЯ ПЛЕВАТЬ – выбрана структура «Дня сурка».

Два героя проживают один и тот же день, обрывающийся по разным причинам их одномоментной смертью. Постоянное возвращение на круги своя даёт возможность разобраться и в себе, и в причинах издёвок злодейки судьбы.

Бойкое начало в процессе сваливается в местами занудную рефлексию. С другой стороны, а как ещё передать средневозрастное мозгоклюйство?

В центре истории разработчица софта, любящая пить, курить и заниматься сексом. Иногда одновременно. К тому же внешне слегка напоминающая Пугачёву. Словом, есть на что и есть над чем.

Бонус

Сериалы «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» тоже должны быть в списке. Но они и так достаточно известны. Хотя если вы их каким-то образом пропустили, то обязательно имейте в виду. Тема насилия в семье, к сожалению, актуальна до сих пор.

Приятного кинопросмотра.