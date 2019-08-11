Сериалы 7 главных женских сериалов последнего времени по версии Teleprogramma.pro
Сериалы

7 главных женских сериалов последнего времени по версии Teleprogramma.pro

Наталья Бирюкова Новостник сайта Teleprogramma.pro. Окончила ТГПИ, факультет иностранных языков. Перепробовала массу профессий, от преподавателя и переводчика до начальника отдела ВЭД. В журналистику попала через переводы с английского. Не жалею! Роман Гальченко

Сериалов выходит много, так что ошибиться с выбором достаточно легко. «Телепрограмма» выделяет лучшее и знаковое.

О любви с препятствиями

«Маньяк»

Сериал "Маньяк". Кадр.
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала
«Маньяк» (2018)

Названия пугаться не стоит. Оно больше для привлечения внимания. Да и маниакальное состояние бывает в разных смыслах. По сути, это кино-терапевтическая история о путешествии в лабиринты человеческой психики. Поэтому, конечно, сериал о природе любви. Как и о страхах душевной боли. Как и о поиске сил для изменения привычного и от этого нередко депрессивного порядка вещей.

Он (Джона Хилл) – шизофреник, она (Эмма Стоун) – любительница барбитуратов. По большей части, в глазах окружающих. Словом, обобщённо рисовать каких-то моральных уродов не стоит.

Его проблема – галлюцинации с идеальным несуществующим братом. Её проблема – потеря сестры в ДТП. Чтобы справиться с утратой, девушка прибегает к запрещенным веществам.

Они сталкиваются в медицинском центре на испытании новых препаратов. Таблетки дадут не только лечебный эффект, но и понимание, что некоторые наши встречи не пустые совпадения.

Пусть и замысловато, но о настоящей любви.

О магических обрядах и заклинаниях

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины". Кадр.
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018)

«В городке Гриндэйл, где круглый год стоит Хеллоуин, жила была девочка. Полуведьма, полусмертная…».

Действие начинается за 5 дней до её 16-летия. Дата знаковая: Сабрине предстоит окончательно определиться со средой обитания: привычный человеческий мир с друзьями и чувствами или семейно-ведьминский – колдовской и с даром бессмертия.

Стильно и атмосферно. Как идеальная версия «Битвы экстрасенсов», но стоящая на куда более крепком фундаменте. Много некромантии, символов и ритуалов, связанных с потусторонними силами.

Об ошибках в воспитании детей

«13 причин почему»

Сериал "13 причин почему". Кадр
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «13 причин почему» (2017)

Сериал об очаровании и опасности. Очарование здесь в кажущемся светлом подростковом времени, когда все взаправду и с идеалистичным запалом.

Опасность — в возможном крушении идеалов и непонимании окружающих, что чревато суицидом. Собственно, с него все и начинается. Далее — подробный рассказ решившейся на летальный исход девушки: 13 причин почему.

В историю вовлечены все её знакомые, и на каждом из них частично лежит вина за скоропалительное подведение жизненных итогов старшеклассницы.

В принципе, в сериале можно найти ответы на разные в этом возрасте важности: что любовь – это смелость, а не робость, что агрессия — самоопределение за счёт других, а желание обратить на себя внимание, сделав что-то гадкое, —  это комплексы и неуверенность.

И хоть история трагична, но учит нежности и жалости, а, значит, и зрелости. И при том показывает, что жизнь, несомненно, не проста, но все же безмерно интересна.

Важно лишь оставаться собой и не делать то, что этому мешает. Тогда и понимание появляется, что развитие – это не когда ты сжигаешь мосты, а когда видишь, что было и что будет.

Просто делаешь выводы, вычеркивая ненужное и ненужных. И становишься сильнее, выбирая «свое» и «своих», пусть и без исчезновения слез горечи, но с куда большим процентом слез счастья.

О неврозах, идущих из детства

«Грешница»

Сериал "Грешница" (2017)
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «Грешница» (2017)

Во-первых, классный психологический детектив. Во-вторых, отличная актерская игра (за неё отвечают Джессика Билл и Билл Пулманн). В-третьих, да, есть убийство, но сопереживания при этом именно убийце (и еще раз да, это женщина).

В-четвёртых, помимо упомянутых козырей, и обычные карты ложатся в колоду сюжета в интересных комбинациях: тут и bdsm-аспект взаимоотношений, и приоткрытие завесы закрытых секс-вечеринок, и бытовой религиозный фанатизм, наряду с массой иных актуальных жизненных зарисовок.

О желании двойной жизни

«Типа моя жена»

Сериал "Типа моя жена". Кадр.
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «Типа моя жена» (2017)

Если хочется динамичного, юморного и лёгкого сериала, то это про «Мошенников». Хотя у нас не случайно  переводят его и как «Типа моя жена».

Основных героев четверо, и троих из них объединяет история любви. Не сложившейся. И (!) та-дам (!) — с одним и тем же человеком.

Если учесть, что этот человек ещё и мошенник, то все становится не только интереснее, но и забавнее.

Да, это снова девушка. Непосредственная и убедительная в своей лжи. Вдобавок, ещё и сексуальная. Но это же не повод ей не отомстить? Или это повод попробовать закрутить с ней снова роман?

Милашная история от сценаристов «Бриджит Джонс» и «Моцарта в джунглях».

О потере близкого, влияющей на все и на вся

«Дрянь»

Кадр из сериала "Дрянь". Кадр.
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «Дрянь (2016-2019)

Отличный ёрнический комедийный сериал о тяжелой доле естественности в мире симуляций и фальши.

Героиня словно услышала слова недавно ушедшего Карла Лагерфельда, что «жизнь — не конкурс красоты, юность и красота не вечны, а вот ум всегда будет с вами», — и как идеалистичная утопистка ведёт неравный бой с прагматиками, в числе которых родная сестра, собственный отец и магнитящиеся к ней мужчины-идиоты разных мастей.

Она держит кафе с дизайн-акцентом на морских свинках, но ее вдохновение сникает после смерти самой близкой подруги.

Алкоголь и секс не дают искомого результата. На дно тянут отсутствие амбиций и непонимание простого факта, что годы дерзости и экспериментов безрезультатно затянулись.

Спасают юмор и цинизм — мощные противоядия от реальности, основанной на статусности (успешности).

Всего 12 коротких серий как гарантированный кайф наблюдений за одинокой, нестандартной и вечно ищущей себя городской сумасшедшей.

О кризисе среднего возраста

«Матрешка» или «Жизни матрешки»

Сериал "Матрешка". Кадр.
Teleprogramma.pro составил рейтинг лучших женских сериалов. Кадр из сериала «Матрешка» (2019)

Ироничное, но с режущими осколками драматизма действо про кризис среднего возраста. Как у мужчин, так и у женщин.

Для въедливого разбора – ОТЧЕГО ВОКРУГ ВСЁ ТАК БЕЗРАЗЛИЧНО, ЧТО И НА СЕБЯ ПЛЕВАТЬ – выбрана структура «Дня сурка».

Два героя проживают один и тот же день, обрывающийся по разным причинам их одномоментной смертью. Постоянное возвращение на круги своя даёт возможность разобраться и в себе, и в причинах издёвок злодейки судьбы.

Бойкое начало в процессе сваливается в местами занудную рефлексию. С другой стороны, а как ещё передать средневозрастное мозгоклюйство?

В центре истории разработчица софта, любящая пить, курить и заниматься сексом. Иногда одновременно. К тому же внешне слегка напоминающая Пугачёву. Словом, есть на что и есть над чем.

Бонус

Сериалы «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» тоже должны быть в списке. Но они и так достаточно известны. Хотя если вы их каким-то образом пропустили, то обязательно имейте в виду. Тема насилия в семье, к сожалению, актуальна до сих пор.

Приятного кинопросмотра.

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7 главных женских сериалов последнего времени по версии Teleprogramma.pro
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