Мария Куликова подтвердила начало работы над сериалом «Склифосовский-8»

Но пока актриса не знает, когда именно зрители увидят продолжение телефильма.

Поклонники сериала «Склифосовский» могут выдохнуть – вопрос относительно восьмого сезона решен положительно. Оказывается, продолжение будут снимать и актеры уже получили на руки сценарий.

Радостным известием поделилась на своей странице в Instagram актриса Мария Куликова. Она выложила «говорящее» фото. На снимке запечатлена стопка листов со сценарием восьмой части сериала, а подпись гласит «скоро будет…»

Подписчики сразу же задали очевидный вопрос: когда ждать? Но актриса оставила смайлик, символизирующий незнание.

Конечно же, посыпались вопросы о содержании: «Скажите, что Брагин не умрёт.. А восьмой сезон планируется последним?» Но и эти комментарии Мария предпочла оставить без ответа.

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Зато призналась, что смотрела понемножку все сезоны «Склифосовского», кроме первого. По словам актрисы, она «ревновала очень и хотела в эту компанию прекрасную!»

Ранее подписчики серьезно переживали, что у Марии Куликовой начались проблемы со здоровьем. Она почти месяц ничего не выкладывала в соцсетях — отсюда появилось предположение о ее болезни. Но недавно актриса развеяла эти домыслы и заявила, что просто не было повода чем-то делиться, сообщает Пятый канал.