В 3-м сезоне «Очень странные дела» главной злой силой стали советские военные

Новый сезон сериала вышел на экраны 4 июля и уже стал популярным.

Компания Netflix в своем твиттере поделилась сенсационной новостью: новый сезон «Очень странных дел» побил рекорд по количеству зрителей. Аудитория третьего сезона сериала, который стартовал 4 июля, уже превысила 40,7 млн владельцев аккаунтов стримингового сервиса Netflix. Создатели телепроекта, глядя на его растущие рейтинги, уже объявили о том, что к выходу готовятся сразу два сезона: в 2020 и 2021 годах. Подростки быстро растут и меняются, а потому режиссерам нужно успеть снять ребят до тех пор, пока они не изменятся до неузнаваемости, как это произошло, например, с Маккалеем Калкиным, милым мальчиком из любимой старой комедии «Один дома».

«Очень странные дела» вобрали в себя лучшие образчики фантастического кино

А может быть, сериал так популярен не только поэтому. Зрители, посмотревшие первую серию, сразу могли заметить не только то, насколько детально проработано время, в котором живут герои сериала. В самом стиле повествования можно узнать интонации, присущие Стивену Кингу, Джорджу Лукасу, Стивену Спилбергу, Дэвиду Линчу и другим классикам кинематографа.

31 номинация на «Эмми»! А Гильдия киноактеров США вручила создателям премию за лучший актерский состав в драматическом сериале 2016 года. Ну что же, поговорим об актерском составе, который принес престижную награду, свидетельствующую о признании обычно такими ревнивыми к чужой славе коллегами по киноцеху.

В центре повествования компания друзей-подростков

Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, и Милли Бобби Браун, сыгравшая таинственную подругу мальчишек, стали известны именно благодаря участию в этом проекте.

Правда, Калеб пару лет играл Симбу в мюзикле и неплохо преуспел в этом, а Финн уже снимался в фильме ужасов по книге Стивена Кинга «Оно». Но роли в «Очень странных делах» пока действительно самые яркие в судьбе этих актеров.

Их герои — сбившиеся в кучку неудачники. Странные, незаметные, стеснительные, а потому непопулярные в школьных кругах. Но они прекрасно ладят друг с другом, их дружба и чувства гораздо полнее и глубже, чем у их более симпатичных и востребованных сверстников.

Их необычные увлечения приводят к тому, что пока их одноклассники жуют гамбургеры и проводят время на банальных вечеринках, мальчишки влипают в опасные, но чудесные и захватывающие приключения.

Одним из таких приключений становится знакомство с девочкой, сбежавшей из секретной лаборатории. Ее имя «Одиннадцать», она совершенно не приспособлена к жизни и совсем не ориентируется в происходящем вокруг.

Но ей подвластны телепатия и телекинез. А еще она что-то знает о пропавшем друге мальчишек, которого отчаянно ищет мать в паре с начальником полиции. Маму играет Вайнона Райдер, которую мы знаем по фильмам «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Дракула Брэма Стокера» и множеству других известных картин девяностых годов.

Русский след Вайноны Райдер

Мало кто знает, но с Вайноной не все так просто. Во-первых, она не Вайнона, а Винона или Уинона. Родители не очень-то заморочились с выбором имени для дочери и назвали ее в честь соседнего городка. Когда дружишь с поклонниками «расширения сознания», а сам собираешь психоделическую библиотеку – как-то не до мук выбора имен для детей.

Во-вторых, Вайнона не Райдер, а Горовиц. Псевдоним «Райдер» актриса взяла себе потому, что у папы в любимых певцах был Митч Райдер. В актерских кругах это обычное дело, скажете вы. Но это не вся история, так что есть еще и «в-третьих».

В третьих – не особо-то Райдер и Горовиц. Дело в том, что родина предков Вайноны – Королевство Румыния и Российская империя. Родители мамы приехали из городка Ботошань, а дед по отцу эмигрировал в Америку из Минска. И как только переехал, сразу сменил фамилию с Томчин на Горовиц. Но родители Вайноны чтят память о земле предков и даже назвали младшего сына Юрием (Uri) в честь Юрия Гагарина.

Вайнона и сама была непопулярной девочкой

Худенькая, угловатая, с короткой стрижкой. Райдер настолько не была похожа на девочку, что в очередной новой школе ее приняли за мальчика и избили. После этого родители перевели ее на домашнее обучение.

Так что она прекрасно понимает, каково это, когда тебя не любят и не любят достаточно агрессивно. Роль понимающей мамы непопулярного подростка дается ей достаточно нелегко – она ведь на своей шкуре испытала все, что с ее «ребенком» происходит на экране.

Дэвид Харбор стал известен благодаря «Очень странным делам»

Каждый из актеров сериала по своему уникален. Не исключение и партнер Вайноны по съемочной площадке Дэвид Харбор. Лицо этого актера достаточно узнаваемо, ведь он принимал участие в известных проектах: «Обмани меня», «Элементарно», «Горбатая гора», «Отряд самоубийц». А в 2019 году сыграл Хеллбоя в одноименном фильме, заменив в этой роли Рона Перлмана.

Фанаты франшизы, конечно же, взвыли от возмущения. Даже то, что Хеллбой в исполнении Харбора получился достаточно убедительным, а его партнершей была великолепная Милла Йовович, по сборам фильм даже не окупил потраченных на него пятидесяти миллионов долларов.

При том, что актер играл в достаточно громких фильмах и сериалах, настоящую славу ему принесли именно «Очень странные дела», где он играет одну из главных ролей. Полицейский, влюбленный в персонажа Вайноны, а потому помогающий ей во всем даже тогда, когда ее поведение и слова кажутся очень странными.

Мужик сказал – мужик сделал: Харбор умеет держать слово

Харизматичный здоровяк имеет массу поклонниц, которые мечтают хотя бы прикоснуться к кумиру. С одной из них связана смешная и трогательная история. Девушка, ни на что не надеясь, спросила в своем Твиттер-блоге: что нужно сделать, чтобы ее брачную церемонию провел Дэвид Харбор.

Актер, полагая, что у девушки нет шансов выполнить его условие, ответил, что проведет церемонию, если 125 тысяч пользователей разместят сообщение девушки у себя на страничках – ретвитнут.

Актер не учел психологии пользователей сети: не прошло и суток, как твит девушки набрал нужное количество ретвитов. Пришлось Дэвиду изымать время для выполнения обещания. Больше так Харбор не шутит.

В третьем сезоне главной злой силой стали советские военные

Если в первых двух сезонах речь шла только лишь о вымышленном городке Хокинс и параллельном измерении, полном монстров, то третий сезон добавляет жару. В игру вступают силы, которые многие годы были жупелом для Америки: советские военные. У них, конечно, свои зловещие интересы.

Советы пытаются самостоятельно войти в параллельную вселенную, но по ряду причин у них ничего не получается. Через год они планируют вновь повторить попытку. И, конечно же, в этот год в центре событий оказываются вездесущие мальчишки, у которых в крови талант влипать в истории.

На портале Teleprogramma.pro тоже есть свои ценители этого необычного, полного событий и неожиданных поворотов сериала. И они желают проекту хороших сценаристов и всяческого процветания.