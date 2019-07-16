Сериалы В 3-м сезоне «Очень странные дела» главной злой силой стали советские военные
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В 3-м сезоне «Очень странные дела» главной злой силой стали советские военные

Анна Русич

Новый сезон сериала вышел на экраны 4 июля и уже стал популярным.

Компания Netflix в своем твиттере поделилась сенсационной новостью: новый сезон «Очень странных дел» побил рекорд  по количеству зрителей. Аудитория третьего сезона сериала, который стартовал 4 июля, уже превысила 40,7 млн владельцев аккаунтов стримингового сервиса Netflix.  Создатели телепроекта, глядя на его растущие рейтинги, уже объявили о том, что к выходу готовятся сразу два сезона: в 2020 и 2021 годах. Подростки быстро растут и меняются, а потому режиссерам нужно успеть снять ребят до тех пор, пока они не изменятся до неузнаваемости, как это произошло, например, с Маккалеем Калкиным, милым мальчиком из любимой старой комедии «Один дома».

«Очень странные дела» вобрали в себя лучшие образчики фантастического кино

А может быть, сериал так популярен не только поэтому. Зрители, посмотревшие первую серию, сразу могли заметить не только то, насколько детально проработано время, в котором живут герои сериала. В самом стиле повествования можно узнать интонации, присущие Стивену Кингу, Джорджу Лукасу, Стивену Спилбергу, Дэвиду Линчу и другим классикам кинематографа.

31 номинация на «Эмми»! А Гильдия киноактеров США вручила создателям премию за лучший актерский состав в драматическом сериале 2016 года. Ну что же, поговорим об актерском составе, который принес престижную награду, свидетельствующую о признании обычно такими ревнивыми к чужой славе коллегами по киноцеху.

Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В центре повествования компания друзей-подростков

Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, и Милли Бобби Браун, сыгравшая таинственную подругу мальчишек, стали известны именно благодаря участию в этом проекте.

Правда, Калеб пару лет играл Симбу в мюзикле и неплохо преуспел в этом, а Финн уже снимался в фильме ужасов по книге Стивена Кинга «Оно». Но роли в «Очень странных делах» пока действительно самые яркие в судьбе этих актеров.

Их герои — сбившиеся в кучку неудачники. Странные, незаметные, стеснительные, а потому непопулярные в школьных кругах. Но они прекрасно ладят друг с другом, их дружба и чувства гораздо полнее и глубже, чем у их более симпатичных и востребованных сверстников.

Их необычные увлечения приводят к тому, что пока их одноклассники жуют гамбургеры и проводят время на банальных вечеринках, мальчишки влипают в опасные, но чудесные и захватывающие приключения.

Одним из таких приключений становится знакомство с девочкой, сбежавшей из секретной лаборатории. Ее имя «Одиннадцать», она совершенно не приспособлена к жизни и совсем не ориентируется в происходящем вокруг.

Но ей подвластны телепатия и телекинез. А еще она что-то знает о пропавшем друге мальчишек, которого отчаянно ищет мать в паре с начальником полиции. Маму играет Вайнона Райдер, которую мы знаем по фильмам «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Дракула Брэма Стокера» и множеству других известных картин девяностых годов.

Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Русский след Вайноны Райдер

Мало кто знает, но с Вайноной не все так просто. Во-первых, она не Вайнона, а Винона или Уинона. Родители не очень-то заморочились с выбором имени для дочери и назвали ее в честь соседнего городка. Когда дружишь с поклонниками «расширения сознания», а сам собираешь психоделическую библиотеку – как-то не до мук выбора имен для детей.

Во-вторых, Вайнона не Райдер, а Горовиц. Псевдоним «Райдер» актриса взяла себе потому, что у папы в любимых певцах был Митч Райдер.  В актерских кругах это обычное дело, скажете вы. Но это не вся история, так что есть еще и «в-третьих».

В третьих – не особо-то Райдер и Горовиц. Дело в том, что родина предков Вайноны – Королевство Румыния и Российская империя. Родители мамы приехали из городка Ботошань,  а дед по отцу эмигрировал в Америку из Минска. И как только переехал, сразу сменил фамилию с Томчин на  Горовиц. Но родители Вайноны чтят память о земле предков и даже назвали младшего сына Юрием (Uri) в честь Юрия Гагарина.

Вайнона и сама была непопулярной девочкой

Худенькая, угловатая, с короткой стрижкой. Райдер настолько не была похожа на девочку, что в очередной новой школе ее приняли за мальчика и избили. После этого родители перевели ее на домашнее обучение.

Так что она прекрасно понимает, каково это, когда тебя не любят и не любят достаточно агрессивно. Роль понимающей мамы непопулярного подростка дается ей достаточно нелегко – она ведь на своей шкуре испытала все, что с ее «ребенком» происходит на экране.

Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Дэвид Харбор стал известен благодаря «Очень странным делам»

Каждый из актеров сериала по своему уникален. Не исключение и партнер Вайноны по съемочной площадке Дэвид Харбор. Лицо этого актера достаточно узнаваемо, ведь он принимал участие в известных проектах: «Обмани меня», «Элементарно», «Горбатая гора», «Отряд самоубийц». А в 2019 году сыграл Хеллбоя в одноименном фильме, заменив в этой роли Рона Перлмана.

Фанаты франшизы, конечно же, взвыли от возмущения. Даже то, что Хеллбой в исполнении Харбора получился достаточно убедительным, а его партнершей была великолепная Милла Йовович, по сборам фильм даже не окупил потраченных на него пятидесяти миллионов долларов.

При том, что актер играл в достаточно громких фильмах и сериалах, настоящую славу ему принесли именно «Очень странные дела», где он играет одну из главных ролей. Полицейский, влюбленный в персонажа Вайноны, а потому помогающий ей во всем даже тогда, когда ее поведение и слова кажутся очень странными.

Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Мужик сказал – мужик сделал: Харбор умеет держать слово

Харизматичный здоровяк имеет массу поклонниц, которые мечтают хотя бы прикоснуться к кумиру. С одной из них связана смешная и трогательная история. Девушка, ни на что не надеясь, спросила в своем Твиттер-блоге: что нужно сделать, чтобы ее брачную церемонию провел Дэвид Харбор.

Актер, полагая, что у девушки нет шансов выполнить его условие, ответил, что проведет церемонию, если 125 тысяч пользователей разместят сообщение девушки у себя на страничках – ретвитнут.

Актер не учел психологии пользователей сети: не прошло и суток, как твит девушки набрал нужное количество ретвитов. Пришлось Дэвиду изымать время для выполнения обещания. Больше так Харбор не шутит.

В третьем сезоне главной злой силой стали советские военные

Если в первых двух сезонах речь шла только лишь о вымышленном городке Хокинс и параллельном измерении, полном монстров, то третий сезон добавляет жару. В игру вступают силы, которые многие годы были жупелом для Америки: советские военные. У них, конечно, свои зловещие интересы.

Советы пытаются самостоятельно войти в параллельную вселенную, но по ряду причин у них ничего не получается. Через год они планируют вновь повторить попытку. И, конечно же, в этот год в центре событий оказываются вездесущие мальчишки, у которых в крови талант влипать в истории.

На портале Teleprogramma.pro тоже есть свои ценители этого необычного, полного событий и неожиданных поворотов сериала. И они желают проекту хороших сценаристов и всяческого процветания.

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В 3-м сезоне «Очень странные дела» главной злой силой стали советские военные
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