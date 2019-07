Подростковый сериал «Эйфория» продлили на второй сезон

Канал HBO решил продлить подростковый сериал «Эйфория» на второй сезон, где одну из главных ролей играет Зендая.

«Создатель противоречивой и провокационной тин-драмы Сэм Левинсон постороил невероятный мир с экстраординарным актерским составом во главе с необычайно талантливой Зендаей», — заявила исполнительный продюсер теле-проекта Франческа Орси.

«Мы рады, что в качестве своего дома он выбрал HBO для выпуска разрушающего каноны сериала. Мы с нетерпением ждем продолжения путешествия этих сложных персонажей, через полных опасностей мир, в котором они живут», — резюмировала она.

Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, стартовал 16 июня. Сериал рассказывает о группе старшеклассников.

В центре внимания телепроекта такие темы, как наркотики, секс, поиск себя, детские травмы, соцсети, любовь, дружба и другие «ужасы», с которыми сталкиваются подростки в современном мире в эпоху Snapchat и PornHub.

О том, что сериал продлен на второй сезон, сообщила в Twitter и Зендая. «Буквально только что мне позвонили. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за поддержку», — написала она.

Literally just got the call. Can’t say thank you enough for the support we’ve seen, wow… https://t.co/XJtdQaWaL9

— Zendaya (@Zendaya) 11 июля 2019 г.