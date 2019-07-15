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Подростковый сериал «Эйфория» продлили на второй сезон

Первую часть тин-драмы HBO просмотрели 5,5 миллиона человек на разных платформах.

Подростковый сериал «Эйфория» продлили на второй сезон
Зендая снова появится во втором сезоне сериала HBO. Кадр из сериала "Эйфория" (2019)

Канал HBO решил продлить подростковый сериал «Эйфория» на второй сезон, где одну из главных ролей играет Зендая.

«Создатель противоречивой и провокационной тин-драмы Сэм Левинсон постороил невероятный мир с экстраординарным актерским составом во главе с необычайно талантливой Зендаей», — заявила исполнительный продюсер теле-проекта Франческа Орси.

«Мы рады, что в качестве своего дома он выбрал HBO для выпуска разрушающего каноны сериала. Мы с нетерпением ждем продолжения путешествия этих сложных персонажей, через полных опасностей мир, в котором они живут», — резюмировала она.

Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, стартовал 16 июня. Сериал рассказывает о группе старшеклассников.

В центре внимания телепроекта такие темы, как наркотики, секс, поиск себя, детские травмы, соцсети, любовь, дружба и другие «ужасы», с которыми сталкиваются подростки в современном мире в эпоху Snapchat и PornHub.

О том, что сериал продлен на второй сезон, сообщила в Twitter и Зендая. «Буквально только что мне позвонили. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за поддержку», — написала она.

Звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома» играет в теле-шоу Ру Беннетт, 17-летнюю наркоманку, которая возвращается к себе из рехаба и снова принимается за старое.

Но когда она встречает девушку по имени Джулс (Хантер Шафер), ее поиски себя принимают новый оборот.

Согласно информации HBO, первую часть подростковой драмы просмотрели 5,5 миллиона человек на разных платформах, пишет EW.

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Подростковый сериал «Эйфория» продлили на второй сезон
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