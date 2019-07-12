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В Сети появился тизер обновленной версии сериала «Беверли Хиллз, 90210»

Первые серии выйдут на экраны уже в августе.

В Сети появился тизер обновленной версии сериала «Беверли Хиллз, 90210»
Кадр из сериала «Беверли Хиллз, 90210» (1990-2000)

Фанаты знаменитого американского сериала 90-х годов «Беверли Хиллз, 90210» до конца не верили, что любимая история будет иметь продолжение. Тем более, что один из ключевых актеров — Люк Перри (Дилан) умер от обширного инфаркта в марте этого года. Кроме того, от участия в проекте отказалась Шэннен Доэрти, однако в последний момент продюсерам удалось уговорить ее на съемки.

В середине мая в Сети появился трейлер перезапуска легендарного сериала, а теперь на YouTube опубликовали первый тизер нового сезона «Беверли Хиллз, 90210».

Меньше чем за сутки 20-секундный ролик о жизни главных героев сериала 30 лет спустя набрал свыше 100 тысяч просмотров. Многие поклонники написали, что с нетерпением ждут выхода картины на экраны. А произойти это должно 7 августа 2019 года, как сообщали ранее создатели «Беверли Хиллз, 90210».

Напомним, что первые серии легендарного сериала выгли в октябре 1990 года. История про друзей-подростков из Лос-Анджелеса настолько понравилась зрителям, что было отснято 10 сезонов. Последний эпизод вышел в эфир в мае 2000 года, то есть почти 20 лет назад.

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В Сети появился тизер обновленной версии сериала «Беверли Хиллз, 90210»
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