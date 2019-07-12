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Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал

Речь идет уже о российском проекте «Чернобыль», сюжет которого стал известен Джареду Харрису.

Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Кадр из сериала "Чернобыль" (2019)

Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе. В новой версии авторы решили выставить виновниками ЧП сотрудников американского ЦРУ.

Речь идет о сериале «Чернобыль» телеканала НТВ. Съемки картины начались летом прошлого года. Согласно сюжету, специалисты украинского КГБ получают информацию об интересе со стороны иностранных спецслужб к Чернобыльской АЭС. Главные роли в сериале исполнили Надежда Михалкова и Игорь Петренко.

«Довольно забавная интерпретация событий — во взрыве реактора обвинят ЦРУ. Не знаю, как это поможет им (российским политикам — прим. Ред.) предстать в лучшем свете, ведь катастрофа все равно произошла», — сказал Харрис в интервью RT.

В целом, артист назвал ситуацию с сюжетом российского «Чернобыля» «немного странной». Джаред также выразил недоумение в связи с тем, что многие в нашей стране обиделись на сериал HBO. Он сравнил это с тем, что если бы нынешние власти ЮАР оскорбились высказываниями о руководстве страны времен апартеида. Харрис отметил, что сейчас в России — демократическая власть, и ее не должны волновать мнения о Советском союзе.

Напомним, что сериал «Чернобыль» от HBO вызвал много одобрительных комментариев в мире. Картину даже похвалил американский писатель Джордж Мартин, создавший романы, которые легли в основу «Игры престолов». При этом российские коммунисты раскритиковали сюжет сериала, обвинив его создателей в искажении фактов.

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«Чернобыль»Джаред ХаррискритикаСериал

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Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
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