Ни драконов, ни Таргариенов: что покажут в приквеле к «Игре Престолов»

В недавнем интервью Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», раскрыл пять фактов о будущем приквеле к нашумевшему сериалу «Игра Престолов».

Поклонникам знаменитой саги наверняка радостно будет узнать, что прямо сейчас в Северной Ирландии снимается пилот нового сериала, который станет приквелом к уже известной нам истории Вестероса. Шоураннером стала неординарная Джейн Голдман, заслуга создания мира принадлежит Джорджу Мартину, а значит, зрелище будет еще то.

Вестерос раздроблен

В «Игре Престолов» перед зрителем лежали всего семь королевств. Однако и они умудрились передраться так, что не всякий мог сходу сообразить кто, кого и за что унижает, кто кого предал, кто с кем заключил союз в прошлой серии и почему вчерашние союзники сегодня уже друг друга пытают.

Мастер интриги Джордж Мартин решил, что ему уже не интересно резвиться всего в семи королевствах и решил увеличить их число. Примерно до сотни. Оно и верно: к чему мелочиться? Мартин решил показать, что Вестерос может быть куда опаснее, чем он был во времена битв за Железный трон.

Старки и лютоволки никуда не денутся

Стая – выживает. В сериале будут присутствовать семья Старков, лютоволки, великаны и даже мамонты. Но так полюбившихся зрителям драконов не будет. Все потому, что события будут происходить задолго до появления драконов на землях Старой Валлирии.

Впрочем, не стоит заранее расстраиваться: Мартин сказал, что шоураннер – Джейн Голдман. Поэтому никто не посмотрит на то, что им задумывался мир до драконов и без драконов. Так что возможны и неожиданности: если Джейн вдруг захочется, то в сериале будут и драконы, и борщ с пампушками.

Известно также, что в сериале будут Дети Леса и Белые Ходоки. В сети появилась информация, что приквел может объяснить показавшееся многим дурацким убийство Короля ночи девчонкой. Нет, не такой смерти мы ждали от этого персонажа.

Все больше народа сходится во мнении, что Арью готовили к убийству Самого Страшного Иного еще с самого первого сезона. Один из шоураннеров недвусмысленно на это указал. Так может ли быть, что Короля Ночи убили Безликие?

Ланнистеров не будет

По меньшей мере, вначале. На Утесе Кастерли будут жить те, кому этот Утес принадлежал изначально: семейство Кастерли. Не Рейны из Кастамере, а именно Кастерли. Это их Ланнистеры истребили, прежде чем занять замок и сделать его своим родовым гнездом.

Повествование будет развиваться вокруг этого семейства, живущего на утесе над золотоносными рудниками, которые в будущем позволили Ланнистерам стать самой богатой семьей на материке. Ну, и раз уж речь зашла о золоте, то упомянем, что предварительная оценка затрат на будущий сериал составляет более 50 миллионов долларов.

Главного персонажа не будет

Мы привыкли, что в фильме или сериале присутствует главный герой. Джордж Мартин нас попытался приучить к тому, что не всегда так бывает. Он с завидным постоянством в течение многих серий неожиданно убивал центральных персонажей и только когда сериал уже перевалил далеко за середину, как-то обозначились те, кто – возможно! – доживет до конца сериала.

В приквеле все обещает быть гораздо жестче. Сам Мартин говорит, что они даже не пытались никого выдвигать на роль ведущей актрисы или ведущего актера, по крайней мере, так будет до объявления наград. И характеризует шоу как «работу актерского ансамбля».

Известно, что в ансамбле будут играть Наоми Уоттс («Кинг-Конг», «Звонок»), Наоми Аки («Леди Макбет», «Звездные войны: Скайуокер. Восход») и Дениз Гоф («Колетт», а еще ее голос знаком нам по озвучке Йеннифер в третьем «Ведьмаке») – этой великолепной троице дали большие роли.

Насколько большие и сколько времени Мартин дал на выживание этим красоткам, да и вообще: доживет ли хоть одна из них до финальных титров – неизвестно. Джорджи ведь такой непредсказуемый, ветреный такой!.. И стоит помнить, что с ним в сценаристах такая же непредсказуемая Джейн!

Название до сих пор неизвестно

Да что говорить о выживаемости персонажей, если даже с названием не могут определиться! Мартин предложил назвать сериал «Долгая ночь». НВО настаивало на названии «Самая длинная ночь». Но в заголовках расписания съемочных дней было замечено название «Кровавая луна».

Неизвестно: «Кровавая луна» — это свежепридуманное и утвержденное новое название сериала или просто кодовое, рабочее название фильма. Если второе, то непонятно, зачем тогда разрабатываются эмблему, логотипы, распечатываются сценарии и другая документация под этим логотипом.

Пара фактов о съемках

Съемки начались и проходят они в живописнейшем месте под названием Мраморные Арочные пещеры в графстве Фермана, Северная Ирландия. Такие же пещеры уже строятся как декорация — ведь даже самый престижный сериал не стоит того, чтобы разрушать такую красоту пусть даже самыми эффектными способами.

Король Ночи! Конечно же, он будет! И это будут времена, когда он еще был человеком. Наконец-то зритель сможет посмотреть в его настоящие глаза и задать вопрос: пошто ты нас так скоропостижно покинул, дружище?

Наоми Уоттс, которая будет одной из центральных персонажей сериала, в интервью призналась, что ей очень страшно принимать участие в этом проекте, потому что это действительно очень пугающая история. Хочется попросить Джорджа Мартина, чтобы был поаккуратнее, а то одного актера мы уже чуть не потеряли: если помните, у исполнителя роли Джона Сноу после окончания съемок случился нервный срыв.

Но мы, конечно, не попросим. Мы, как и все, будем ждать выхода нового сериала о мире Вестероса. И пусть там не будет уже полюбившихся персонажей, но дадим ему шанс: вдруг этот сериал станет не просто приквелом к уже состоявшемуся отличному сериалу, а покажет себя как отдельная кинематографическая единица, достойная и телевизионных наград, и признания зрителями.