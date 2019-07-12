«Шерлок Холмс в России»: Ватсона не будет, но появится Джек Потрошитель

Новые приключения знаменитого сыщика произойдут в суровой России.

Артуру Конан-Дойлю наверняка было бы интересно узнать, какие приключения придумали для его многострадального героя на этот раз создатели нового сериала от продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. А закручен сюжет будет лихо, судя по всему.

В чем отличие нового Шерлока от классики

На этот раз Холмсу придется обходиться без своего вечного напарника и биографа — доктора Ватсона. Да и вообще, сюжет очень далек от произведений Конан-Дойля. Но сценаристы обещают тугой клубок событий, который не так-то просто будет распутать.

Ударом по самолюбию Шерлока — кровавые игры Джека Потрошителя, для которого стало развлечением подначивать сыщика, оставлять ему жуткие послания на месте каждого убийства. Всякий раз Потрошитель уходил от преследования буквально из-под носа Шерлока.

Для того стало делом чести выследить маньяка. Кажется, что Джек попался, но внезапно он исчезает. Сопоставив все улики с мест преступлений и применив свой знаменитый метод дедукции, Холмс понимает, что следы Джека ведут в Россию.

Перестановка мест слагаемых

Ватсон остается в Британии, а Холмс едет в столицу России. Санкт-Петербург встречает сыщика холодно – там никто не верит в его дедуктивные методы расследования. Только Холмса не смутить недоверием: он уже проходил все это на родине и знает как бороться с «фомами неверующими».

Холмсу нужно где-то остановиться и он снимает комнату у доктора Карцева на Пекарской улице. Конечно, Карцев заинтересовывается своим постояльцем и Холмс с легкостью втягивает его в авантюрные расследования.

Местная полиция ставит пришлому следователю палки в колеса

Холмсу приходится постоянно преодолевать сопротивление властей. И только его природное упорство и вера в правильность избранного пути помогают сыщику добиваться своего в расследовании тех жутких преступлений, с которыми ему приходится столкнуться.

Чужой для него менталитет и порой необъяснимые для европейца мотивы делают убийц еще более загадочными, а преступления порой приобретают мистическую окраску. Но удачно сложившийся дуэт англичанина с холодным острым умом и русского доктора, прекрасно ориентирующегося в российских реалиях, делают свое дело: преступления раскрываются, преступники несут положенную им кару.

Есть в сериале и романтическая линия

Конечно, ее можно с большей уверенностью характеризовать как драматическую. Ведь чувства, которые разгораются между Холмсом и его новой русской знакомой Софьей должны пройти немало испытаний, прежде чем они поймут, что не могут друг без друга.

У каждого есть личные скелеты в шкафу, каждый не может избавиться от прошлого. Поэтому пока Софья просто помогает Шерлоку с расследованиями, и оба стараются дистанцироваться друг от друга. Получается у них это плохо.

Кто сыграет главные роли в сериале

Главная роль фильма досталась Максиму Матвееву – он сыграл Шерлока. Максим известен как актер театра и кино, он участвовал в таких проектах как «Стиляги» (Фрэд), «Тариф Новогодний» (Андрей). Из последних – телесериал «Троцкий» (Фрэнк Джексон), а в «Анне Карениной. История Вронского» сыграл в паре с женой, Елизаветой Боярской.

Шерлок Матвеева не похож ни на одного другого. В нем нет самовлюбленности и ядовитой иронии. Он способен переживать в открытую и позволяет себе влюбиться, несмотря на прошлые неудачи.

Его любовь, Софью, сыграла Ирина Старшенбаум. Она блеснула в фильме «Т-34» в паре со своим женихом Александром Петровым, сыграв там Аню Ярцеву. А в 2017 году ей доверили главную роль Полины в жутковатой картине режиссера Романа Каримова «Черная вода». На своей страничке в инстаграм актриса разместила фотографию памятной тарелки, разрисованной по поводу начала съемок.

Военврача Карцева сыграл Владимир Мишуков. Его можно было увидеть в сериале «Петр Лещенко. Все, что было…» (капитан Унгуряну), «Красные браслеты» (папа Максима) и еще во множестве проектов. Персонаж Мишукова – практически замена доктору Ватсону. Но Карцев не только напарник для Холмса. Он еще и связующее звено между европейцем и совершенно непонятной для того Россией.

Интерес представляют и персонажи второго плана

Сериал интересен еще и тем, что на ближайший план выведены второстепенные персонажи. Константин Богомолов сыграет большую политическую фигуру, интригана, возглавляющего министерство внутренних дел. Павел Майков выступит в роли начальника полицейского участка. Шерлок любит и знает Достоевского, а персонаж Майкова отчаянно ему завидует – ведь так, как Достоевский он ни за что не сможет написать…

Рассказывать все нет смысла. Но даже если бы мы попытались, все равно останется запутанная интрига, множество неожиданных событий, огромное количество крутых поворотов сюжета и лихие перипетии любви. Ведь за дело взялись профессионалы из продюсерского центра Александра Цекало «Среда».