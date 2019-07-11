Сериалы Премьера сериала «Бихэппи»: про «мажора», выросшего на всем готовом
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Премьера сериала «Бихэппи»: про «мажора», выросшего на всем готовом

Анна Русич

11 июля на стриминговой платформе ТНТ-PREMIER стартует показ нового восьмисерийного комедийного сериала «Бихэппи».

Наши родители и помыслить себе не могли того уровня жизни, который мы имеем сейчас. У героев сериала есть все: семья, любимая работа, деньги, возможность свободно передвигаться по миру. Нет только того, что называется счастьем. За ним-то и прилетает в Россию семья Аркаши.

 Главным героем стал Аркаша, вернувшийся на родину

Кадр из сериала «Бихэппи»
Кадр из сериала «Бихэппи»

Хотя, какой же он Аркаша? Токмаков Аркадий Романыч, медицинский директор в дорогущей частной клинике. Вот так, вернулся из эмиграции и сразу получил место руководителя, за которое годами боролись старожилы коллектива. Посягнувший на святое новичок немедленно становится объектом незаметного преследования других врачей.

Насмотревшийся жизни в заграничных клиниках, Аркаша пытается наладить работу и здесь, в России. Талантливый врач, хороший администратор, но плохой знаток русских реалий, от которых он давно эмигрировал и уже успел подзабыть. Да и многое поменялось в родных пенатах за время, пока он строил будущее за рубежом.

Евген – «мажор», выросший на всем готовом

Кадр из сериала «Бихэппи»
Кадр из сериала «Бихэппи»

Врачи строят козни, пытаясь сместить молодого выскочку с места директора, но у того хорошая защита: сын хозяина клиники и по совместительству старый друг Аркадия. Сын Евген – существо балованное, имеет все, что ему захочется и может позволить себе купить все. Ну, кроме счастья, разумеется.

Понятия «золотого мальчика» о любви достаточно поверхностны. Все его мечтания о крепкой семье разбиваются о страхи, что девушкам нужен не он, а его деньги. Евген пресыщен и разочарован жизнью.

Он уже даже не видит смысла пытаться найти ту самую чистую любовь, о которой пишут в книгах. Пределом его запросов является покупка девственницы – к чему искать несбыточную любовь, если можно подойти к вопросу с точки зрения практичности?

Шура – жена-декабристка, последовавшая в ссылку за мужем

Кадр из сериала «Бихэппи»
Кадр из сериала «Бихэппи»

В достаточной мере практична и жена Аркаши, Шурочка. У нее свой бизнес, небольшой, но любимый. Но и романтики Шуре не занимать: она едет вместе с мужем в Россию. Не оставишь же его одного среди медведей, право слово!

Шура не любит свою историческую родину и очень не хочет возвращаться в Россию. Но ребенку нужны оба родителя, и Шура, как хорошая мать, жертвует собственным бизнесом и своими интересами, чтобы сын вырос с отцом. Да и самой хочется быть рядом с любимым мужем. Окупится ли это ее «вложение» в будущее – посмотрим.

Если посмотреть на этих персонажей со стороны, кажется, будто они совершенно счастливы. Множество людей могут только мечтать о семье, о ребенке, о преданной жене-декабристке, о верном друге, деньгах и прекрасной любимой работе. Но ни один из тех, о ком пойдет речь в фильме, не счастлив и находится в процессе поиска этого самого счастья. Найдут ли? Увидим, досмотрев сериал.

Что говорят те, кто снимал сериал «Бихэппи»

Дмитрий Ланской (со соей семьей: Екатерина Ланская, дочь Софья, сын Платон). Фото
Дмитрий Ланской со своей семьей: Екатерина Ланская, дочь Софья, сын Платон. Фото: Сергей Скопинцев

Нам удалось получить эксклюзивный комментарий от музыкального продюсера и композитора проекта Дмитрия Ланского. Сейчас Дмитрий занят тем, что реализует давнюю задумку: снять семейный фильм. Не кино для семьи, хотя это и есть цель, а кино, снятое его семьей.

— В ближайших планах подготовка и съёмка детского фильма «Сквозь лес», в котором Екатерина выступит режиссёром, я продюсером, а наши дети сыграют главные роли.

Это не первая попытка снять семейное кино. Первая принесла чете Ланских главный приз престижной Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A. 2019 (London International Motion Picture Awards) в категории «Лучшее иностранное видео»

Это наша с Катей музыкальная киноистория «Жизнь в рассеянном свете», снятая в Латвии. Этот проект в полной мере можно считать семейным. Идея сценария принадлежит Katu (это творческий псевдоним моей жены), она же исполнила главную роль танцовщицы. А музыкальной основой стал сингл моей группы Lanskoy & Co, названный в честь одноименного стихотворения Иосифа Бродского.

Дмитрий и Екатерина Ланские. Фото
Дмитрий и Екатерина Ланские. Фото: Сергей Скопинцев

А теперь, 11 июля, на платформе ТНТ-PREMIER  выходит восьмисерийная драматическая комедия «БИХЭППИ», в которой Дмитрий принял участие как композитор и музыкальный продюсер.

— Благодаря компании Good Story Media и продюсеру Антону Щукину у меня  есть возможность делать уже не первый проект в невероятно мощной творческой команде. Работать с режиссёром Андреем Джунковским – всегда большое удовольствие. Это один из немногих режиссёров в России, с кем мы начинаем обсуждать саундтрек и атмосферу фильма ещё до начала съёмок. Он умеет создать эмоциональную ткань всего проекта и объединить всех участников съёмочного процесса.

Оператор Илья Овсенев – визуальный гений. Из любого его кадра можно сделать картину и повесить в музее. Креативные продюсеры и авторы сценария – Ирина Аркадьева и Аркадий Водахов, на мой взгляд, очень тонко уловили дух времени. В диалогах и ситуациях фильма так и узнаешь себя или своих знакомых.

Сценарист и продюсер Аркадий Водахов говорит о том, что в сериале будет достаточно пикантностей и шутит, мол, хорошо, что его мама не подписана на ТНТ-PREMIER. Еще один продюсер «Бихэппи» Антон Щукин уверен, что сериал – прекрасное средство от депрессии, переутомления и любых проявлений психосоматики.

Режиссер Андрей Джунковский уже успел себя зарекомендовать на российском кинорынке. На его счету уже 12 завершенных проектов. Из последних на слуху «Сладкая жизнь» с Владимиром Селивановым из «Реальных пацанов» и Мартой Носовой в роли Саши, а также «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой в роли робота-эмпата.

Кто снимался в сериале «Бихэппи»

Ольга Медынич, звезда телесериалов «Светофор» и «Сладкая жизнь»,

Александр Паль, он же «Толя-робот»,

Мария Шалаева, та самая девочка с зелеными волосами из фильма «Русалка»,

Алиса Гребенщикова, известная нам по фильму «Водитель для Веры» Павла Чухрая,

Шамиль Хаматов, актер, сыгравший в «Пикап: съем без правил» и по совместительству, родной брат Чулпан Хаматовой,

Марина Васильева, которую можно заметить в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и другие.

Судя по всему, нас ждет неплохое времяпрепровождение за просмотром этого сериала. Ведь в последнее время все чаще убеждаешься в том, что отечественные кинопроизводители все же научились снимать интересное и зрелищное кино.

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Александр ПальАлиса ГребенщиковаДмитрий ЛанскойМарина ВасильеваМария ШалаеваОльга МедыничШамиль Хаматов

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Премьера сериала «Бихэппи»: про «мажора», выросшего на всем готовом
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