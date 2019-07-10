Снятый с эфира сериал «Крылья империи» снова возвращается на экраны

В 2017 году вышел двенадцатисерийный телефильм «Крылья империи». Вышел, произвел фурор и пропал после четвертой серии! Но с 10 июля он снова на экранах.

Это была практически детективная история. В октябре 2017 года зрителям предложили к просмотру кино, на порядок качественнее и интереснее подобных сериалов. Пользователи писали, что проект свеж и интересен. С каждой показанной серией рейтинги только росли, а когда показ вдруг прервали без объяснения причин, поднялась целая буря возмущения.

Александр: Аааа! Верните сериал! Покажите остальные 8 серий, хоть в интернете выложите, не будьте жлобами!

uran2255kon: Лучший сериал с точки зрения истинности происходившего!!!! впервые откровенно показано зло английского государства в судьбе России, великолепная работа оператора. Боятся оставить самосознание народа наедине с правдой, всё манипулируют, манипуляторы…

Maria: Я безумно благодарю всех тех, кто участвовал в создании этого сериала — эти 4 серии, которые доступны к просмотру, заставили и плакать, и переживать, и о многом задуматься. И я глубоко разочарована в решении первого канала прекратить вещание. Ну, неужели вы считаете, что зрителям лучше деградировать на просмотре ток-шоу где выносят всю грязь с выяснением днк и кто с кем переспал? Верните нам возможность досмотреть серии хотя бы в интернете, пусть даже на платных сайтах.

Борис: Ну что за дела?! Посмотрел 4 серии, а остальные где? Прекрасный фильм. Честный. Актеры молодцы. Как будто смотришь реальную жизнь того времени.

И таких отзывов – множество. Люди строили предположения, что же могло заставить Первый канал снять с эфира замечательное кино. Страсти потихоньку улеглись, хоть возмущенные комментарии появляются до сих пор.

Причины, по которым сериал могли снять с проката

Зрители пытались сами провести расследование причин, по которым сериал был свернут. Среди предположений, как водится, финансовый вопрос. Сложная система продюсерских центров, которые покупают и перепродают друг другу телевизионный контент, могла дать сбой.

Предполагали пользователи и некий личный конфликт между производителями сериала и представителем продакшн-сферы.

Также поговаривали, что на фоне выхода «Крыльев», просели рейтинги других проектов («Троцкий», «Демон революции»), которые вышли практически одновременно с «Крыльями».

Но это все только предположения. А что говорят факты?

В сентябре 2018 года появилась новость о том, что проводятся досъемки некоторых сцен. Также стало известно, что заказан перемонтаж части сцен и постпродакшн нескольких эпизодов (Postproduction (англ.) — период обработки видеоматериала после съёмок эпизодов фильма).

А это означало только одно: «Крылья империи» вновь появятся на экранах! И правда: выход сериала запланировали на осень 2018 года, но снова что-то не получилось. Снова зрители остались в неведении. И вот, 10 июля долгожданный для многих телепроект возвращается!

О чем сериал «Крылья империи»

Это было время смены эпох, смены всего мироустройства. Пришел конец русской монархии, мир наращивал военную мощь в преддверии мировой войны. В России бушевали революционные страсти. Это было время анархии и великих свершений, время падения колоссов и возвышения бесправных.

«Крылья империи» — это проект о человеческих судьбах на фоне судьбы человечества. Это было время монстров и время героев – и те, и другие одинаково монументальны и прочно вошли в историю цивилизации.

Но «Крылья» — история не центральных персонажей Революции. Это истории обычных людей, которые только случайно пересекаются с ключевыми фигурами происходящих событий. Тем естественнее и ближе к обычному человеку происходящее на экране. Все, о ком снято уже огромное количество фильмов – Троцкий, Ленин, Сталин, Николай II – все они всего лишь второстепенные персонажи повествования.

Главной линией стала попытка показать путь в революцию рабочих, интеллигентов и офицеров, совершенно разных людей из совершенно разных слоев общества.

У себя на страничке в Фейсбуке автор и режиссер сериала Игорь Копылов выложил трейлер работы монтажера «Крыльев» Виталия Виноградова.

Тогда же Игорь Сергеевич написал в своих соцсетях:

— С ноября 2017 года я получил сотни сообщений в связи с остановкой показа сериала «Крылья империи». Кто-то сочувствовал и поддерживал, кто-то возмущался или восхищался. Никто не стеснялся в чувствах и словах. Не поверите, была даже пара угроз расправы, если я не выложу «Крылья» в интернет.

Эти страсти говорили об одном — все были эмоционально очень сильно подключены к событию. И эти искренние чувства я всегда воспринимал как ОГРОМНЫЙ АВАНС нашему сериалу. Ведь люди спорили о том, чего они не видели, вернее о том, что они недосмотрели…

Жизнь брала свое, и постепенно количество писем ко мне по поводу эфира и судьбы картины сократилось до одного двух в неделю. И вот сегодня пришла новость — Первый Канал 10 июля начинает показ сериала «Крыльев империи».

Рад ли я? Конечно!!! Волнуюсь ли я? Еще как!!!

Портал Teleprogramma.pro рекомендует к просмотру художественный исторический телепроект «Крылья империи». Первые две серии можно посмотреть уже сегодня, 10 июля, на 1 канале в 21:30.