Историк о «Последних царях»: «Кино рассчитано на подростков и домохозяек» 

Журналист портала Teleprogramma.pro продолжает разбираться, для чего зарубежные режиссеры сняли псевдоисторический фильм «Последние цари».

Для тех, кто только присоединился, напоминаем, что речь идет о якобы документальном сериале от Netflix, в котором документального – лишь кадры фото и кинохроники последних лет жизни царской семьи. Остальное – вольное жонглирование фактами.

Гувернер не сдается

В Берлине в 1925 году пациентка психиатрической клиники называет себя младшей дочерью русского царя Николая Романова. Ее бывший гувернер хоть и надеется, что Анастасия выжила, но не уверен, что смог ее опознать. Он приглашает то одного, то другого человека, когда-то знавшего семью императора, но их свидетельства неоднозначны.

Пьер Жильяр приглашает к несчастной ту, что растила ее с рождения – княгиню Ольгу.

Тело Распутина выловлено из реки

Судя по всему, старца били, а потом пустили пулю в лоб и сбросили в реку. Все вокруг верят, что это второй шанс для России и Николая что-то изменить для сложившейся ситуации. Но Николай не меняет взятого курса и всем становится ясно, что Распутин никем не управлял и не влиял на принятие императором решений.

В сериале Александра жаждет мести и царь горит желанием наказать виновных в смерти Распутина. Приближенные императора, включая и его мать, считают, что убийцы старца заслуживают поощрения, а не наказания. Но царь непреклонен, потому что на его коленях сидит безутешная любимая жена.

больше по теме Зрители о 3-й серии «Последних царей»: истеричный Столыпин и бездарный Николай IIК середине американского сериала повествование о русских царях полностью превратилось в историю Гришки Распутина, управляющего русскими монархами.

На самом же деле, глубоко религиозная вдовствующая императрица Мария Федоровна хоть и была рада устранению Распутина, но очень переживала из-за того, что ее родные стали убийцами. Для нее убийство – это страшный грех.

Остальные просили о милости к убийцам. Николай все же наказал их: своего двоюродного брата, Великого князя Дмитрия Павловича, который стал соучастником убийства, царь отослал на Персидский фронт, а Феликса Юсупова сослали в его имение под Курском.

Царя не переубедить – на то он и царь

Дальнейшие действия царя преподносятся как роковые, судьбоносные для его семьи. Якобы возвращение императора на фронт стало неправильным шагом, нужно было оставаться в столице и вставать во главе правительства, которое как никогда нуждалось в твердой руке.

«Эксперты» с удивлением на лицах говорят о том, что война в России стала непопулярной. Когда, интересно, война бывала популярной? Или, по мнению зарубежья, русские между питием водки и игрой с медведями на балалайке радостно лезут по всем странам подряд, неся туда демократию? Так эта ниша плотно занята и занята отнюдь не Россией.

Жуткий видеоряд с голодающими россиянами призван объяснить, почему на Путиловском заводе вспыхнула забастовка, с которой снежным комом начали нарастать забастовки по всей России. Крайне радикальной силой становятся большевики во главе с Лениным.

Юровский – герой войны, которую он никогда не видел

Снова показан убежденный большевик-фотограф Яков Юровский, которого могучая мысль авторов сценария вывела из глубоких тылов на героическую передовую, где Яшка то пафосно прекословит высшему начальству, то подло получает в зубы, то наставляет наган на генерала.

В сериале говорят, что Ленин был сторонником того, чтобы полностью уничтожить царскую семью. На самом же деле, документы того времени рассказывают, что Ленин вообще мог не знать о планах расстрелять Николая.

Решение расстрелять царя с детьми могло принадлежать местным Уральским властям. Следует помнить о том, что большевики к тому времени еще не представляли собой единой монолитной силы. По всей стране были свои местечковые правители, пытающиеся продавить свои решения.

Когда не получалось сделать это с позиции силы – шли на хитрости. Одной из таких хитростей считается среди историков доклад местных екатеринбургских властей о том, что некими силами готовится план освобождения царской семьи. Уральским большевикам нужен был повод для внесудебной расправы — этой угрозой побега они ее потом и оправдали.

А вот Ленин как раз и сохранял Романовым жизнь

Именно Ленин отложил суд над Николаем, сказав, что он пока не ко времени. Хотя с момента отречения Николая от престола сотни делегаций являлись в правительство с требованием казнить бывшего царя.

В красивом кадре с панорамой Санкт-Петербурга появляется Соборная мечеть, строительство которой к февралю 1917 года еще не закончено. Но авторы не о том, а о 8 марта, когда на улицы вышли женщины, требовавшие хлеба. К ним присоединились рабочие с заводов и началась забастовка, дошедшая даже до Москвы. Конечно, Николай II 4 дня повозмущался, но все же подписал указ о праве голоса для женщин.

Большевики тогда, что называется, примазались к событию. Женщины хотели хлеба и равноправия, а большевики тут же развернули агитацию против войны и царизма. Дальше в сериале эту женскую демонстрацию сделали причиной Великой Октябрьской революции. Ищите женщину, в общем.

В сериале Распутин и после смерти влиял на Россию

В сериале показан царь, которому не докладывали о размерах забастовок и царица, самоустранившаяся от управления государством и проводящая время на коленях у могилы Распутина, расположенной в центре садов на фоне какого-то непонятного дворца.

На самом же деле, могила «чудотворца» находилась в глухой западной части Александровского парка в Царском селе (ныне город Пушкин). Над ней возводился деревянный храм Серафима Саровского, который так и не был закончен. В 1917 году наполовину готовое строение было разобрано большевиками.

9 марта были сделаны фотографии найденной могилы Распутина. Эти фотографии, размещенные в газете «Петроградскiй листокъ, 04.05.1917, № 108, с. 11» и издании «Петроградская газета, 1917, 85, с. 8»— одно из очень немногих свидетельств существования и могилы Распутина, и храма, строившегося ближайшей подругой императрицы Анной Вырубовой.

Француз мог спасти семью Романовых

Александра в кадре нюхает наркотики, кабинет министров врет царю, царь не хочет слышать правду, в России разлад и шатания, во дворце корь. Пьер Жильяр попытался тогда спасти Александру с детьми, предложив вывезти их для лечения за границу, но императрица отказалась, понадеявшись на то, что народ успокоится.

Но, как мы знаем, народ не успокоился, и семью последних русских царей постигла страшная участь. Свершилась Февральская, а затем и Октябрьская революции, царь Николай и его семья были арестованы, перевезены в Екатеринбург и размещены в печально известном доме Ипатьева.

Судя по сериалу, семья царя неплохо жила до самой смерти

Можно только предположить, какие унижения вытерпела семья последнего царя. По свидетельствам чудом выжившего камердинера Чемодурова, не хватало самого элементарного: столовых приборов, кроватей, белья. Солдаты воровали и отбирали продукты, растаскивали личные вещи.

Женщин сопровождали в уборную под видом караула, хамили, даже толкали бывшего императора. На стенах рисовали скабрезные картинки с изображением императрицы и Распутина.

В сериале же охранники милые, обстановка как в хорошем купеческом доме, первая любовь и секс княжны с караульным. Куда ж в американском кино без секса? А никуда, равно, как и без их знаменитого «юмора». Нашитые на белье драгоценности, которые таким образом семья пыталась сохранить, диктор со смешком называет «самыми дорогими в мире бронежилетами»…

В ночь на 17 июля 1918 года царская семья была расстреляна

Спастись не удалось никому. Но людям нужно верить в чудо, поэтому появилось огромное количество самозванцев, претендовавших на роль наследников Русской империи. Одних только лже-Алексеев было больше восьмидесяти.

Самозванцев за всю историю было почти 230 человек. Просто Анна Андерсон, о которой идет речь в сериале, стала самой известной «Анастасией». Около полувека ей удавалось провести то одних, то других представителей рода Романовых. Конечно, ее разоблачили и разоблачали не раз. Но она с завидным упорством пыталась прожить чужую жизнь.

Сергей Цветков, историк, писатель и публицист не видит никакой ценности в сериале.

— Сергей, вам, как историку, не обидно, что наше прошлое переиначивается зарубежными кинематографистами?

— В художественном кино всегда есть отступление от исторической правды в угоду драме. Но при этом иногда получаются прекрасные фильмы. Я не смотрел «Последних царей», но я смотрел, например, «Ватерлоо». Снимал Сергей Бондарчук, в проекте принимали участие и зарубежные кинематографисты. Получился удивительный фильм, образец исторического кино. И с точки зрения художественного восприятия, и с точки зрения исторической. Правда, снимался он давно, сейчас так уже не снимают.

— Но зачем снимать историческое кино так, что даже нашим школьникам смешно из-за того, какие ляпы и незнание истории допускают создатели фильмов?

— Наверняка снимают и исторически правдивое кино, просто не такое эпическое. Когда-то можно было переодеть в кирасиров целую дивизию «по приказу партии и правительства», а сейчас где такое возьмешь?

Ну и кино стали делать более инфантильным в расчете на подростков и домохозяек. А то, что Россию пытаются подать в уничижительном ключе, так это идеологическое противостояние, это было еще со времен «Рэмбо». Они пытались опорочить нас, мы – их, сейчас уже такого острого противостояния нет, хоть эту остроту и пытаются найти.

— Не переписывают ли историю такие проекты? Ведь сериал заявлен как документальный.

— Не нужно глубоко копать, такое кино не задевает обычное население, оно пройдет незаметно. Ни они нас не собираются уничтожать, ни мы их, просто путем вот таких выпадов приобретаются некоторые политические дивиденды.

Обозреватель портала Teleprogramma.pro Анна Русич так и не решила, рекомендовать ли к просмотру сериал «Последние цари». Снято интересно. Действительности не соответствует. Смотреть можно разве что для того, чтобы поулыбаться тому, как нас видят из-за рубежа и для того, чтобы вспомнить собственную историю и сравнить ее с историей на экране. И ни в коем случае не воспринимать сериал документальным, как его нам пытаются подать авторы.