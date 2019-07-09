Новые ляпы в «Последних царях»: трава в декабре и царица-наркоманка

К концу сериала фантазия сценаристов развернулась в полной мере: досталось всем!

Мы продолжаем рассказывать о нашумевшем сериале «Последние цари», в котором американские кинематографисты с ног на голову перевернули русскую историю.

В четвертой серии месье Пьер Жильяр приводит жену в психиатрическую клинику, где содержится женщина, называющая себя Анастасией, младшей дочерью русского царя Николая II. Жена Жильяра долгое время работала няней в императорской семье и, возможно, сумеет опознать Анастасию по особым приметам.

И вправду, у пациентки обнаруживается особенность строения стопы, присущая и царевне. Но подобная деформация – у каждого четвертого, так что примета не может точно указывать на то, что пациентка – императорская дочь.

Хиония Гусева чуть не спасла Россию

Авторы фильма рассказывают о всеобщей ненависти к Распутину. Его и вправду ненавидели и боялись все: и чиновники, и церковь, и придворные. К 1914 году он имел такую власть, что стоило ему пожаловаться на кого-либо, того тут же смещали. Григорий чувствовал эту ненависть и уехал к себе в село переждать, чтобы улеглись очередные страсти.

Но однажды его прямо во дворе дома ударила ножом в живот Хиония Гусева, приехавшая из Царицына (сегодняшний Волгоград). За границей об этом происшествии писали больше, чем об убийстве Франца Фердинанда, австро-венгерского эрцгерцога. А ведь именно это убийство запустило Первую мировую войну.

В сериале в мировой войне виноваты русские

Все выглядит так, будто у России был выбор, вступать или не вступать в войну. И кровожадный великий князь Николай Николаевич или Николаша, как его упорно величают в сериале, практически принудил безвольного императора к войне.

На самом деле, Россия не могла поступить иначе. По давнишнему договору с Францией, обе страны должны были объявить мобилизацию, как только будет мобилизована хотя бы одна из армий враждебного Тройственного союза: Австро-Венгерская, Германская или Итальянская.

После убийства в Сараево Франца Фердинанда Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который Сербия удовлетворила только частично. Австро-Венгрию это не устроило, и Сербии была объявлена война. Тут же прошла мобилизация в России и Франции, а за Австро-Венгрией и Германия мобилизовала свою армию. Италия всех обманула, оставшись нейтральной. Первая мировая война началась.

Слухи о связи Распутина и императрицы все отвратительнее

И снова ко двору возвращается Распутин. На фронте русские несут потери, удачно начатая военная кампания захлебывается. На фронтах нарастают революционные настроения. Царица помогает с дочерьми в лазаретах, не чураясь самой грязной работы.

В Москве в 1915 году произошла гадкая история в ресторане «Яр». Распутин напился до беспамятства, разделся, оставшись в одной рубахе, разглагольствовал о том, что все у него под каблуком, и о том, что императрица будет делать то, что он ей велит.

Это действительно произошло, и все задокументировано – в это время за Распутиным уже давно и плотно была установлена слежка. Но для пущего драматизма в сериале Распутин еще и мочится в кувшин, а потом, размахивая им, сообщает присутствующим, что «клал он на всех».

По столицам гуляют карикатуры на царицу и Распутина. Страна уверена в том, что эти двое спят вместе. Создатели сериала утверждают, что ничего такого не было, что Распутин только присматривал за царевичем. Но об этом не могли объявить открыто, потому что болезнь Алексея была тайной даже для ближайшего окружения.

Царица-наркоманка и несуществующие письма

Непонятен поступок Николая… Император увозит сына в ставку, находящуюся в 240 километрах от линии фронта, а Распутина, которого допустили во дворец, чтобы тот был рядом с царевичем, оставляют с царицей.

Тут начинается самая жесть сериала. По словам авторов, царица уже давно наркоманка. И принимает она «очень сильные наркотики, включая опиаты». Ее паранойя нарастает, как и привязанность к Григорию. Монах после очередного покушения заявляет Александре, что если бы она уволила всех министров, то ему было бы спокойнее.

больше по теме Зрители о 3-й серии «Последних царей»: истеричный Столыпин и бездарный Николай IIК середине американского сериала повествование о русских царях полностью превратилось в историю Гришки Распутина, управляющего русскими монархами.

Александра начинает перестановки в правительстве. Министры меняются на тех, кто благоволит к Распутину. Якобы Александра пишет ежедневно по нескольку писем мужу, где прямо говорит: «Не забывай слушать только советы нашего друга Распутина!»

Но на самом деле таких писем никогда не существовало. Исследователями предполагалось, что несколько упоминаний Распутина все же было, но фамилия его нигде впрямую не указывалась. Так что предположения, что слова «Друг» или «Он» (с большой буквы) подразумевают, что речь идет о Распутине. Но документального подтверждения этим предположениям нет.

Царь на таблетках и чернокожие слуги

На фронтах уже настолько все плохо, что нам показывают Николая II, горстями поедающего антидепрессанты. Примечательно, что режиссер в качестве лакея поставил у двери арапа. Так что когда в ставку приезжает вдовствующая императрица Мария Федоровна, двери ей открывает чернокожий слуга.

На самом же деле чернокожие слуги у Николая были. После сокращения дворцового штата в 1904 году при дворе оставалось четверо арапов. Служили они в Александровском дворце – постоянной резиденции Николая II. В их обязанности входило открывание дверей, дежурили по двое, менялись каждые две недели, были частью устоявшегося ежедневного дворцового церемониала, поэтому вряд ли Николай стал бы брать кого-то из них с собой на войну.

Безумный сифилитик на посту министра

Посетившая ставку Николая Мария Федоровна распекает сына за то, что он позволяет Распутину через императрицу править страной. «Они назначили министром внутренних дел безумного сифилитика-наркомана!»

Скорее всего, речь идет об Алексее Николаевиче Хвостове, которого императрица лично настойчиво продвигала, потому что он всячески благоволил к Распутину, защищая того даже перед Думой. Но уже через пару месяцев после назначения Хвостов решил убрать Распутина и заказал его убийство собственным подчиненным Степану Белецкому и Михаилу Комиссарову.

Убийцы испугались последствий, но и отказывать начальнику не стали, а просто врали ему, что дело в стадии подготовки, просто медленно продвигается. Хвостов привлек еще одного исполнителя, пообещав ему хорошую плату – Бориса Ржевского.

Степан Белецкий, будучи на посту директора Департамента полиции, арестовал Ржевского, допросил и выведал все планы относительно покушения. Ржевский с перепугу начал болтать об этом на каждом углу, сведения дошли до Распутина, а там и до царской четы. Хвостов был уволен.

Но сумасшедшим был не он, а последний, кто занимал пост Министра внутренних дел в Российской империи: Александр Дмитриевич Протопопов. Вот у этого были и галлюцинации, и приступы, во время которых он то катался по земле, то устраивал беготню на четвереньках, то пытался покончить с собой.

А во время своего заключения в Петропавловской крепости все искал, куда охранники спрятали аппарат, с помощью которого они читают его мысли. Медики поставили ему диагноз – циркулярный психоз (сейчас это называют биполярным расстройством). Но он стал министром только через год после описываемых событий.

Репутация цар ской семьи полностью разрушена

Сериал превращается в мелодраму. Николай принимает решение сменить министра после нагоняя от матери. Но тут на смену маме приезжает Александра и настаивает на том, что единственно верный состав кабинета министров тот, что утвердил Распутин. Александра раздевается, Николай соглашается. Ведь у нас цари как танки: куда дуло – туда и башня.

На фронте имя царя уже не в чести. Сценаристы впервые упоминают имя Якова Юровского (настоящее имя Янкель Хаимович). Этот человек был призван на службу фельдшером в местный госпиталь города Екатеринбург. В сериале его для большего героизма отправили санитаром на передовую, а на самом деле Янкель Хаимович имел фотомастерскую и пороха никогда не нюхал.

Царицу народ считает немецкой шпионкой. Наряду с ней гонениям подвергается и ее сестра. В столице люди уверены, что богоизбранный царь больше ничего не решает, а балом правят гулящая немка и колдун-Распутин.

Князя Юсупова объявили бисексуалом и любителем случайных связей

Аристократия возмущена постоянными скандалами вокруг связи с мужиком, порочащей императорскую семью. Напряжение нарастает, тем более, уже из-за рубежа в открытую насмехаются над императрицей и тем, что русского царя устраивает присутствие безумного монаха рядом с его женой.

Авторы сериала уже не стесняются ни в выражениях, ни в картинках. Князь Юсупов, по их мнению, может позволить себе в раздражении упоминание срамных мест при женщине, при этом еще и вручив ей листовку, на которой Николай II меряет рулеткой чрезмерно, хоть и анатомически правильно, прорисованную часть тела Распутина.

Князь призывает ближайшее окружение к организации устранения старца, пусть даже ценой убийства, и, в конце концов, к нему прислушиваются. К тому времени императрица, по замыслу режиссеров, уже полностью превратилась в истеричку.

Пистолет вместо револьвера и лето вместо питерской зимы

Юсупов звонит Распутину и договаривается о встрече. Распутин к этому времени уже понимает, что его ненавидят все, и якобы пишет в письме, что он знает о своей скорой смерти. Но на встречу к Юсупову в его дворец на Мойке все же пришел – не почувствовал, что его ждет смерть.

На самом деле, Распутин угостился пирожными, начиненными ядом, потом выпил отравленного вина, но не умер, как это задумывалось изначально. После доктор Лазоверт, которому поручили отравить пирожные, говорил, что положил вместо яда безвредный порошок.

Неумирающего старца попытались застрелить из револьвера, но и тут не получилось: смертельно раненный Распутин попытался задушить Юсупова. Потом он пытался бежать, его догнали и застрелили. Тело после сбросили в Неву.

больше по теме Исказили историю России? Американцы сняли сериал про Николая IIНа экраны сериал «Последние цари» выйдет уже 3 июля. Но мы уже по трейлеру видим некоторые несоответствия.

В сериале его ждало почти то же самое, только вот в руке у Юсупова вместо револьвера оказался пистолет, да и яд в вине, видимо, начал действовать. А когда Распутин бежал из подвала, где его убивали, он, видимо, нашел двери в лето – 30 декабря 1916 года, когда на Неве стоял лед, во дворе Юсуповых зеленела трава и кусты.

На этом повествование обрывается. Мы ждем следующую серию – очень уж хочется посмотреть, что еще осталось в запасе у авторов сериала. А зрители между тем продолжают комментировать появление подобных «документалок»…

Tonymcdonald: Ну вот почему Россия не может создать нечто подобное про Дж. Вашингтона? Все «прелести» жизни самого богатого рабовладельца Северной Америки, его связь с рабовладельческим бизнесом в 18 веке, интересы Ротшильдов, которые спонсировали «революцию» 1776 года и которые проплатили военную экспедицию нескольких десятков тысяч германских наёмников, сражавшихся за Англию в Сев. Америке, потому что британцы НЕ МОГЛИ убивать друг дружку. Вот была бы бомба, когда амеры узнали бы свою настоящую «историю», а не ту, что была состряпана иудеями и их слугами-масонами.