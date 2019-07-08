Зрители о 3-й серии «Последних царей»: истеричный Столыпин и бездарный Николай II

К середине американского сериала повествование о русских царях полностью превратилось в историю Гришки Распутина, управляющего русскими монархами.

К третьей серии становится привычным появление на экране Анны Андерсон, пациентки психиатрической клиники, выдающей себя за потерявшую память младшую дочь императора Николая II. Но на сей раз она вроде бы более контактна и что-то даже узнает. Но как только звучит прямой вопрос – замыкается и отворачивается. Что ж, уже прогресс.

Пришествие Распутина – главная тема третьей серии

Ретроспектива снова отбрасывает нас в 1905 год к больному царевичу. «Эксперты» рассказывают, что Распутин, которого допустили к мальчику, чудесным образом мог его успокоить и остановить кровь.

«Ничего чудесного!» – объясняют «эксперты. По их словам, просто мать-истеричку успокаивало появление Распутина, поэтому успокаивался и ребенок. Хорошо, пусть так. Ну, а фактор свёртывания тоже вдруг начинал вырабатываться из-за психосоматики? Ребенок успокаивался, начинала работать печень и менялся состав крови, так получается? В общем, будьте на позитиве, как бы говорят создатели сериала и все болезни уйдут.

«Экспертам» не до мелочей – скользнули и вещают дальше. Теперь внимание заострено на политической ситуации внутри России. Параллельно авторы не забывают напоминать о бездарности военачальников в деле ведения войны.

Террористы активизировались еще до Николая II

Волнения после Кровавого воскресенья нарастают. Тревожный текст, сдобренный нарезкой из документальных кадров того времени призван показать Николая как кровавого правителя. Впрочем, «эксперты» открыто об этом и говорят, называя его беспощадным убийцей своего народа.

Озвучены цифры: при подавлении революционных бунтов убито более 15 000 человек. Николаю приписывают уничтожение мирных граждан тысячами. Заостряют внимание на том, что особую нетерпимость проявляли по отношению к еврейскому населению.

В общем, авторы играют на всем, на чем только можно, забывая озвучить то, что волнения и сепаратистские настроения поддерживали и всячески спонсировали деньги и оружие из-за рубежа.

Россию разваливали снаружи

Япония и Англия старались вовсю. Снабжали всем необходимым курляндских «лесных братьев», подстегивали и поставляли оружие обеим сторонам армяно-азербайджанской резни в Баку и Нахичевани.

На Балтике сел на мель и был задержан пароход «John Grafton», принадлежавший Англии и набитый до верхней палубы оружием, поставленным из Японии на огромную по тем временам сумму в 100 000 рублей.

Но к чему упоминать о том, что лодку Российской империи раскачивали из-за границы? Для Запада идеологически правильным будет очернить русского царя, приписав ему бездарное правление и кровожадный нрав.

«Уничтожил тысячи мирных граждан» — куда уж страшнее? «Мирные граждане» только с одним этим пароходом получали 16 тысяч винтовок с тремя миллионами патронов к ним. Три тонны взрывчатки, 3 тысячи револьверов. Один пароход. А сколько было незадержанных?

Хотелось бы послушать мнение этих же авторов об уничтожении индейцев Америки или о Верденской резне с ее 4500 обезглавленными несогласными. Можно поговорить и о Варфоломеевской ночи, где только за один день убили более 2000 человек, а с ее началом по всей территории Франции уничтожили более 30 тысяч гугенотов. И это – на гораздо меньших территориях. Но зачем? Россия как пугало для «цивилизованного мира» гораздо более удобна.

Истеричный Столыпин и царь, на которого орут подчиненные

Но вернемся к фильму. На экране снова возникает модный жупел: еврейский вопрос. Столыпин безнаказанно кричит на императора, увольняется с должности якобы из-за непримиримой позиции насчет антисемитизма.

На самом же деле, Столыпин с 1906 года и до самой своей смерти оставался Министром внутренних дел и Председателем Совета министров Российской империи.

В фильме Столыпин показан фанатичным оратором, чуть ли не с пеной у рта выкрикивающим пропагандистские тексты с трибуны после того, как 12 августа 1906 года в особняк Столыпина была подброшена бомба, и пострадали его дети.

В фильме упомянута только дочь, но на самом деле, пострадали двое детей: Наталья несколько лет провела в постели из-за раздробленных костей ног, а Аркадий – сын Столыпина – тоже был ранен, но не тяжело. А вот няня погибла, равно как и десятки других ни в чем не повинных людей, находившихся в доме Столыпина на момент взрыва.

Бранящийся епископ и возбужденная императрица

Создатели сериала противопоставляют Столыпина и Распутина, якобы борющихся друг с другом за влияние на царя. Еще одной силой, выступающей против Распутина, становится церковь. Причем, в разговоре с Григорием киношный патриарх не стесняется бранных слов.

Императрица Александра все более зависима от присутствия Распутина, пишет ему нежные письма, в то время как женщины Санкт-Петербурга толпами отдаются ненасытному старцу. «Эксперт» с горящими глазами рассказывает с экрана, что ходили слухи о романе Распутина с самой императрицей.

Тут же говорят о том, что этот роман был глубоко духовным, не завязанным на физическом контакте, но слова уже прозвучали, да и видеоряд, где императрица готова отдаться прямо во время чтения «Отче наш» уже, как говорится, «не развидеть».

Авторам все равно, что материалы поддельные

В сериале приводятся тексты писем императрицы к Распутину. Приводятся дословно и подаются как подлинники. Только вот их подлинность на самом деле не доказана. Эти письма увидели свет в 1912 году и распространял их иеромонах по имени Илиодор, повздоривший с Распутиным 16 декабря 1911 года.

Некоторые пикантные строчки в письма добавили сценаристы сериала. Но, как мы помним, в титрах указано, что некоторые детали изменены для большей драматизации. Так что одной честью русской императрицы больше, одной меньше – детали, драматизация…

Историю меняют по капельке

В сериале Столыпин сообщает Николаю о слухах касательно любовной связи Распутина с царицей Александрой. На что император заявляет: «Я бы предпочел десять Распутиных одному приступу своей жены».

На самом же деле, Столыпин говорил о том, что недопустимо допускать полуграмотного мужика с сомнительной репутацией в окружение императора. И именно на это Николай ответил: «Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы».

Тогда Столыпину удалось удалить Григория из столицы, тот, испугавшись угрозы Столыпина посадить его как сектанта, ушел паломником в Иерусалим и вернулся только после того, как Столыпин погиб от руки террориста Богрова.

Покушение тоже показано неточно: выстрелов было два, а не один как в сериале, да и стрелял Богров в антракте, а не во время спектакля. И уж никак не мог Николай II остаться один на один с умирающим и кричать на весь театр: «Кто-нибудь!!!»

Гермоген , Илиодор и Распутин

В сериале показано, как епископ Гермоген пригласил Распутина в церковь и там пытался его запугать, а иеромонах Илиодор держал кинжал у горла Григория. Но Распутин как богатырь раскидал убийц, сломал нос Гермогену, прочел напутственную речь и неспешно удалился, забыв сумку, в которой лежал весь компромат на императрицу.

Драка действительно имела место. Но Илиодор не держал ножа, а был всего лишь свидетелем того, как Гермоген обвинял Распутина в грехах и несколько раз ударил того крестом. Распутин не стерпел и полез в драку. Только было это не в церкви – этого церковник себе бы не позволил, а дома у Гермогена. Точнее – на подворье: много чести мужику, впускать его в дом.

Распутин и телеграф

Устав от сплетен и народных смешков, царь все же отсылает «безумного монаха» из столицы на родину. Так Григорий ждет часа своего триумфального возвращения. Свершилось! В глухое село Тобольской губернии начала ХХ века приходит телеграмма! Григорий танцует в ночи, императрице летит ответная телеграмма, а в столице под молитвы священника приходит в себя цесаревич, лежащий на ободранной железной кровати.

Александра получает телеграмму от Распутина, выгоняет священников, которые все это время молились за царевича и, не ставя царя в известность, призывает Распутина ко двору. Распутин сидит в императорских личных покоях, пьет вино из императорского бокала, императрица становится позади него и кладет Распутину руки на плечи.

А тот даже не встает в присутствии царя, только приподнимает бокал за свое возвращение. Безвольный Ники снова проглатывает унижение и смиряется с судьбой.

На этом заканчивается третья серия «шедевра» от Netflix. Подведем итог… По мнению создателей «Последних царей», Россия слаба, император ничтожен, императрица безумна и блудлива, церковь готова убивать, государством правит развратный мужик.

Да и государства уже нет: армия разбегается, сражения проиграны, куски территорий отваливаются, кругом террористы, анархия и измена. Впереди еще половина сериала, а все уже развалено по самое «не могу». Что же покажут дальше?

После всех несоответствий, которые бросаются в глаза при просмотре фильма, зрители практически единодушны в оценке материала:

Serialomaniac: И вот уже скромная бутылка или маленький стакан кофе в «Игре престолов» резко перестал казаться таким уж страшным ляпом, да.

starik_oreh: Опять фэнтези…

Mexicoz Gr: Даже смотреть не буду не люблю пропаганду якобы во всем виноват Распутин...Ничего видимо страшного, что революцию и революционеров спонсировали с запада что и не скрывают.



Кот котов: Мда. Сначала Чернобыль, теперь это. Я так подозреваю, сценаристы узнали об этом времени России через старую бабку аргентинку которая жила в России 3 дня!