Зрители нашли новый ляп в сериале «Последние цари»: «Армянский монастырь выдали за Верхотурский»

Вторую серию американского сериала о русской истории уже разобрали по косточкам критики и простые телезрители.

Любому жителю России известно, что вождь большевиков, возглавивший Октябрьскую революцию 1917 года, Владимир Ильич Ленин умер в 1924 году. И только в октябре 1930 года на Красной площади Москвы появился тот мавзолей, который мы уже знаем. Но режиссерам «Последних царей» не до мелочей: на кадрах 1905 года появляется Красная площадь с мавзолеем Ленина. Знал бы старичок тогда – сидел бы в своем шалаше на Разливе и носа в Петроград не казал.

Анастасия качественно морочит всем голову

Вторая серия американского сериала «Последние цари» вновь начинается с истории пациентки психиатрической клиники. Полусумасшедшая женщина, которую выловили из реки, утверждает, что она – младшая дочь последнего русского царя, Анастасия. Но попытки разговорить ее ни к чему не приводят. Она замыкается в себе и не дает прямых ответов. Лояльно настроенные к ней собеседники списывают ее промахи на амнезию из-за старых жестоких травм.

Бывший камергер Пьер Жильяр хочет верить в чудо спасения Анастасии, тем более, что у пациентки почерк похож на почерк княжны, а какие-то моменты она то ли помнит, то ли угадывает. Прежде, чем зритель успевает решить верить ли пациентке или нет, сюжет уводит нас в 1903 год в Саровский монастырь.

Чудо Саровского паломничества по-американски

Авторы сериала показывают нам простоволосую и босоногую императрицу и царя в кальсонах, пришедших паломниками в монастырь специально, чтобы просить чуда рождения сына. И сын якобы родился после этих ныряний и откровенных сцен царского секса под молитву на медвежьих шкурах. Ну да, все русские цари только так и делают.

На самом же деле царская чета посетила Саров по случаю канонизации мощей преподобного Серафима Саровского. Это был огромный праздник. Для приема паломников были выстроены временные бараки, чайные, столовые из расчета на 50 тысяч человек. Прибывших было гораздо больше: до 300 000. На сей раз обошлось без повторения Ходынки.

Царь с мужчинами пешком, а царица с женщинами в экипажах добрались до святого источника, посетили пустыньки, где жил и молился преподобный. Императоры и свита отстояли все положенные службы и даже 19 числа умылись под краном у источника. Но, судя по фотографиям того посещения, ни царь, ни царица не светили исподним на весь мир. Да и сын появился только через год: 30 июля 1904 года.

В стране и доме Николая II полный разлад

Чуда не произошло. Сын был рожден с неизлечимым заболеванием – гемофилией. Малейшая рана или ушиб становились смертельной угрозой: кровь не останавливалась. В роду царицы Александры брат и дядя умерли от проявлений гемофилии и вот болезнь проявилась и на ее сыне.

Но плохо все не только дома. Николай рассеян и слаб. И у него плохие советчики – нам снова подсовывают главного злодея, дядю Николая II, Сергея Александровича. Отец Николая II, Александр III, не вел ни одной войны и имел уважение. Но Николая подтолкнули к противостоянию с Японией. Как стратег он ничего из себя не представлял, и его войска начали терпеть поражение на всех фронтах.

И вот тут «документалисты», которые комментируют происходящее на экране, впрямую говорят, что образ России как империи – сказка, основанная на книгах о 17 веке. И что правитель России принимает неправильные решения, игнорируя советы мудрых. НЛП в действии (нейро-лингвистическое программирование – техника моделирования мышления и поведения людей — Прим.ред.).

Пришествие волшебного старца

Николай и Александра живут в ожидании чуда и вот, в нужное время в нужном месте появляется Распутин. Он приходит в Санкт-Петербург с рекомендациями от епископа Феофана. Старец обосновывается в столице и становится вхож в свет.

Очень некрасивы сцены с вечно озабоченным Распутиным, который везде, где только появляется, начинает щупать женщин. Дочь приютивших его хозяев, женщина, молящаяся в церкви, — неважно: Распутин не дремлет. Ну, и стоит, наверное, отметить убогий грим волшебного старца. Приклеенная борода в один ряд волос.

Однозадачный царь – другого у лапотной России быть не может

В то время, как царь Николай не может думать ни о чем, кроме больного царевича, японцы громят Порт-Артур. По убеждению авторов сериала, у царя в голове может одновременно укладываться всего одна мысль. И она там уже есть. А поэтому он принимает все остальные решения неправильно. Логика железная.

Плохой дядя Сережа снова дает плохие советы, Николай уводит с западных рубежей весь Балтийский флот. Он практически обнажил для жадной Европы западные границы. На этом фоне его вынуждают создать новый, выборный орган управления государством – Думу и поделиться с ним властью.

Кажется, только одна царица понимает, чем это грозит монархии и пытается не дать Николаю сделать глупость. Но царь приводит в пример Великобританию с ее парламентом и одновременно действующим институтом монархии. И в конце концов, женщина! Он же царь! Хочет отдать власть и отдаст!

Кровавое воскресенье

В стране начинает наблюдаться дефицит всего, потому что вся промышленность работает на нужды военной кампании. 9 января 1905 года к Зимнему дворцу выдвинулась огромная толпа недовольных, надеющихся на то, что царь им поможет. Вдовствующая царица-мать уговаривает Николая выйти к людям и принять петицию.

36 лет Николая готовили к тому, что его долг, во-первых, – перед государством и народом. И тут приходит Александра, одной фразой уговаривает царя защитить детей и царь с семьей практически бежит из столицы от своего народа.

Толпа поет «Боже царя храни», но ее расстреливают. Тысячи убитых. После этого расстрела активизируются большевики. В принципе, судьба царя с этого момента решена.

Знаменитое убийство Каляевым князя Сергея Александровича

Князь Сергей Александрович убит экстремистом Каляевым. Авторы душевно передали атмосферу покушения. У особняка князя Сергея стоят караульные с оружием, жена провожает мужа до дверцы экипажа, а у самого входа трутся сомнительные личности, переглядывающиеся из-под низко надвинутых шляп и читают газету «Свобода». Маскировка так хороша, что никто их не замечает.

Иван Каляев, в принципе, показан почти как есть – фанатик-эсер. Только вот никаких проклятий царю он не кричал перед расстрелом, да и расстрела не было – повесили Каляева на самом деле.

Цусима, Дума и спаситель

Аккурат к этому времени Балтийский флот достигает восточных рубежей и Николай радостно топит его в Цусимском сражении за сорок минут. На фоне общего хаоса все-таки создается Дума.

В сентябре 1905 года во дворец приглашен французский наставник Пьер Жильяр, который сумел остаться живым и выехать из страны. В сериале он пытается опознать в пациентке психиатрической клиники Анастасию, дочь русского царя. Но это будет позже, а пока Пьер становится свидетелем того, что происходит в семье императора.

А там тоже полный ужас. Наследник поранился и находится на грани смерти. Царица бьется в истерике, а Николай звонит родственницам, которые уже предлагали познакомить Николая с чудо-старцем.

На самом же деле, к моменту происшествия с царевичем, Николай и Александра уже были знакомы с Распутиным: они познакомились на званом обеде у великого князя Петра Николаевича и его жены Милицы, о чем есть запись в дневнике Николая II.

«Не дай дьяволу прийти к смертному ложу раба твоего», молит императрица и черной тенью на пороге возникает Распутин.

Зрители уже вовсю развлекаются, обсуждая киноляпы вроде Соборной мечети Санкт-Петербурга в 1894 году, которая на самом деле строилась в 1909-1918 годах или мавзолея Ленина в 1905.

Под картинкой с изображением мавзолея пользователи соцсетей пишут:

@IvanWow: Это тем, кого, видите ли, стеклопакеты в «Чернобыле» смутили.

@Ste4kin300: Когда меня спрашивают, почему я так сомневаюсь в Ведьмаке от Netflix, я теперь могу свои сомнения проиллюстрировать этой картинкой из сериала The Last Czars.

@usolt: После успеха HBO с дотошным до деталей «Чернобылем», в Netflix решили сделать свой сериал про Россию «Последние цари», но с первых же кадров что-то пошло не так.

@adagamov: Сериал «Последние цари» от Netflix — АДСКАЯ ШНЯГА даже для жанра докудрамы. Дурно наклеенные бороды, полное пренебрежение историческими деталями.

@steppentiger: Не знаю, почему все смеются над этим кадром из нового сериала «Последние цари» от Netflix. У кремлевской стены, как ему и положено, — мавзолей императора Александра III.

@ZhuravlevSergey: На Netflix вышел очередной «достоверный» сериал по истории России The Last Czars с мавзолеем в 1905 году.

Создатели вообще небрежно отнеслись к локациям: в фильме показывают якобы Верхотурский монастырь, но на самом деле это место очень далеко от Верхотурья, находится в Армении и называется Хор Вирап. Но – да: это тоже монастырь.

А вот настоящий Верхотурский монастырь

Создатели гордо говорят о том, что им в создании фильма помогали «историки мирового класса». Но чем дальше смотришь, тем меньше в это верится. А ведь мы поговорили пока еще только о двух сериях из шести. Что же будет дальше?