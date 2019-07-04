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Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»

Вера Панфилова называет самым любимым свой неформальный образ в фильме Джунковского.

Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»
Дочь Кинчева Вера Панфилова в сериале «Лучше, чем люди». Фото: кадр из фильма

Дочь Константина Кинчева начала сниматься в пятилетнем возрасте. К 27 годам в творческом списке Веры Панфиловой уже несколько фильмов, в том числе роль в сериале «Лучше, чем люди».

Как рассказала актриса, съемки в проекте Андрея Джунковского стали отдельной, очень важной главой в ее жизни. Артистка с головой погрузилась в совершенно особенный мир, созданный режиссером, оператором и всей актерской командой.

Образ Жанны, в который перевоплотилась Вера, она называет самым любимым. Ей понравился неформальный стиль персонажа, дреды и татуировки, которые помогли создать талантливые художники по гриму и костюмам.

«Моя героиня из группы ликвидаторов. В моем восприятии нет деления на «плохо» или «хорошо» – это субъективная позиция. Все вмещает в себя и то, и другое, в этом и заключается гармония. Идея четко прописана в лозунге ликвидаторов «смерть ботам – жизнь живым», – говорит Панфилова.

Впервые на экране дочь Кинчева появилась в клипе «Лунный вальс», где она снялась вместе с сестрой. Дебютом Веры в кино стала картина «Безразличие», затем начинающая актриса сыграла в фильмах «Стартап», «Елки 1914» и других. Но помимо актерского мастерства у девушки есть и вокальный талант. Еще в детстве она выступала вместе со знаменитым отцом, а сейчас умение прекрасно петь помогает ей в профессии.

«Она хорошо поет, чистенько поет», – похвалил наследницу солист группы «Алиса».

Новые серии проекта «Лучше, чем люди» можно увидеть в воскресенье в 21:30 в эфире Первого канала.

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Вера КинчеваВера ПанфиловаКонстантин КинчевЛучше чем людисериал "Лучше чем люди"

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Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»
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