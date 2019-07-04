«Ленин в шоке»: в сериале Netflix о дореволюционной России показали мавзолей

Пользователи Сети нашли киноляп в только вышедшем американском проекте «Последние цари».

Компания Netflix стала предметом насмешек пользователей Сети из-за киноляпа, обнаруженного в историческом сериале о дореволюционной России «Последние цари».

В трейлере к телепроекту была показана Красная площадь, где рядом с Кремлем красуется мавзолей Владимира Ленина. «Гробница» была возведена лишь в 1930 году, то есть за пару-тройку десятилетий после описываемых в сериале событий.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ В СЕРИАЛЕ THE LAST CZARS pic.twitter.com/W9EUV391A5 — Gogol&Shaninka (@Sokol_Belaruski) 3 июля 2019 г.

В сериале «Последние цари» художественное повествование об убийстве Николая II перемежается с документальными кадрами.

В ролях снялись такие актеры, как Роберт Джек, Сюзанна Герберт, Бен Картрайт, Оливер Димсдейл, Бернис Стиджерс, Стеффан Бойе, Индре Паткаускайт, Юрга Седуикайте, Дункан Поу, Карина Стунгите и другие.

Пользователи Сети уже вовсю острят по поводу промаха создателей сериала.

«Даже просто погуглить было лень», — отметил один из комментаторов.

«Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает», — пошутил другой.

«Ленин умирал, Ленин умер, Ленин будет умирать», — сострил следующий. «Ленин в шоке», — поддержал следующий.

больше по теме Ленина в мавзолее предлагают заменить на куклу Тело лидера пролетариата снова хотят предать земле. С данной инициативой выступил депутат Ленинградской области Виктор Петров.

«Это метаирония. Постхьюмор», — написал еще один.

«Когда охранное отделение изобрело машину времени», — не унимались комментаторы.

«Мда, это тебе не пластиковые окна из «Чернобыля». Все намного хуже…», — резюмировали они.

Двже просто погуглить было лень pic.twitter.com/3EL3GsMtm5 — ДухЪ и Kruzheva (@Psychedalace) 4 июля 2019 г.

Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает — ⚜ ⚜ ⚜ (@Pavel_Ulisska) 4 июля 2019 г.

Ленин умирал, Ленин умер, Ленин будет умирать — Вова (@v0lodimir) 4 июля 2019 г.

Это метаирония. Постхьюмор — Элеонора Балтазар Альдебаран (@BadNarrator) 3 июля 2019 г.

Ленин в шоке. — Butterfly (@Mangust_home) 4 июля 2019 г.

Мда, это тебе не пластиковые окна из «Чернобыля». Все намного хуже… — The Third Sergeevich (@PNSeeRU) 4 июля 2019 г.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о киноляпе, обнаруженном в сериале «Игра престолов» — в кадре с Эмилией Кларк, сыгравшей Мать драконов, стоял стаканчик кофе Starbucks. Этот промах также стал предметом мемов и фотожаб.