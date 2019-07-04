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«Ленин в шоке»: в сериале Netflix о дореволюционной России показали мавзолей

Пользователи Сети нашли киноляп в только вышедшем американском проекте «Последние цари».

«Ленин в шоке»: в сериале Netflix о дореволюционной России показали мавзолей
В сериале о Николае II обнаружили киноляп. Кадр из сериала "Последние цари" (2019)

Компания Netflix стала предметом насмешек пользователей Сети из-за киноляпа, обнаруженного в историческом сериале о дореволюционной России «Последние цари».

В трейлере к телепроекту была показана Красная площадь, где рядом с Кремлем красуется мавзолей Владимира Ленина. «Гробница» была возведена лишь в 1930 году, то есть за пару-тройку десятилетий после описываемых в сериале событий.

 

В сериале «Последние цари» художественное повествование об убийстве Николая II перемежается с документальными кадрами.

В ролях снялись такие актеры, как Роберт Джек, Сюзанна Герберт, Бен Картрайт, Оливер Димсдейл, Бернис Стиджерс, Стеффан Бойе, Индре Паткаускайт, Юрга Седуикайте, Дункан Поу, Карина Стунгите и другие.

Пользователи Сети уже вовсю острят по поводу промаха создателей сериала.

«Даже просто погуглить было лень», — отметил один из комментаторов.

«Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает», — пошутил другой.

«Ленин умирал, Ленин умер, Ленин будет умирать», — сострил следующий. «Ленин в шоке», — поддержал следующий.

«Это метаирония. Постхьюмор», — написал еще один.

«Когда охранное отделение изобрело машину времени», — не унимались комментаторы.

«Мда, это тебе не пластиковые окна из «Чернобыля». Все намного хуже…», — резюмировали они.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о киноляпе, обнаруженном в сериале «Игра престолов» — в кадре с Эмилией Кларк, сыгравшей Мать драконов, стоял стаканчик кофе Starbucks. Этот промах также стал предметом мемов и фотожаб.

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NetflixВладимир Ленинисторический сериалкиноляпысериалы NetflixСтриминговый сервис Netflix

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«Ленин в шоке»: в сериале Netflix о дореволюционной России показали мавзолей
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