«Ленин в шоке»: в сериале Netflix о дореволюционной России показали мавзолей

Компания Netflix стала предметом насмешек пользователей Сети из-за киноляпа, обнаруженного в историческом сериале о дореволюционной России «Последние цари».
В трейлере к телепроекту была показана Красная площадь, где рядом с Кремлем красуется мавзолей Владимира Ленина. «Гробница» была возведена лишь в 1930 году, то есть за пару-тройку десятилетий после описываемых в сериале событий.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ В СЕРИАЛЕ THE LAST CZARS pic.twitter.com/W9EUV391A5
— Gogol&Shaninka (@Sokol_Belaruski) 3 июля 2019 г.
В сериале «Последние цари» художественное повествование об убийстве Николая II перемежается с документальными кадрами.
В ролях снялись такие актеры, как Роберт Джек, Сюзанна Герберт, Бен Картрайт, Оливер Димсдейл, Бернис Стиджерс, Стеффан Бойе, Индре Паткаускайт, Юрга Седуикайте, Дункан Поу, Карина Стунгите и другие.
Пользователи Сети уже вовсю острят по поводу промаха создателей сериала.
«Даже просто погуглить было лень», — отметил один из комментаторов.
«Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает», — пошутил другой.
«Ленин умирал, Ленин умер, Ленин будет умирать», — сострил следующий. «Ленин в шоке», — поддержал следующий.
«Это метаирония. Постхьюмор», — написал еще один.
«Когда охранное отделение изобрело машину времени», — не унимались комментаторы.
«Мда, это тебе не пластиковые окна из «Чернобыля». Все намного хуже…», — резюмировали они.
Двже просто погуглить было лень pic.twitter.com/3EL3GsMtm5
— ДухЪ и Kruzheva (@Psychedalace) 4 июля 2019 г.
Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает
— ⚜ ⚜ ⚜ (@Pavel_Ulisska) 4 июля 2019 г.
Ленин умирал, Ленин умер, Ленин будет умирать
— Вова (@v0lodimir) 4 июля 2019 г.
Это метаирония. Постхьюмор
— Элеонора Балтазар Альдебаран (@BadNarrator) 3 июля 2019 г.
Ленин в шоке.
— Butterfly (@Mangust_home) 4 июля 2019 г.
Мда, это тебе не пластиковые окна из «Чернобыля». Все намного хуже…
— The Third Sergeevich (@PNSeeRU) 4 июля 2019 г.
Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о киноляпе, обнаруженном в сериале «Игра престолов» — в кадре с Эмилией Кларк, сыгравшей Мать драконов, стоял стаканчик кофе Starbucks. Этот промах также стал предметом мемов и фотожаб.