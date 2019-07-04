Первая серия «Последних царей»: попытка американцев переписать нашу историю

Новый сериал от Netflix заявляли как конкурент сериалу «Чернобыль». Но после просмотра первой серии понимаешь, что заявка так и осталась всего лишь заявкой.

Снова исторические потрясения в России не дают покоя дальнему зарубежью. На платформе Netflix уже можно посмотреть новый сериал об истории и уничтожении семьи последнего императора Николая II. Мы посмотрели первую серию и готовы поделиться впечатлениями.

Как и для чего сняли сериал о русских царях?

Сериал построен таким образом, что кажется, будто это документальное кино с игровыми вставками, призванными оживить сухое историческое повествование. На самом деле, все обстоит совершенно не так.

Судя по первой серии, это попытка переписать историю. Не кардинально, просто чуть-чуть. Когда нибудь еще чуть-чуть, а потом можно будет подогнать под полученное какой-нибудь пока неудобный, но очень важный для кого-то фактик.

Создатели сериала взяли ту версию событий, которая отвечает их нуждам, подкрутили здесь, подвинтили там и выпустили фильм с нужным им посылом. Нас будут весь сериал потихоньку направлять, подталкивать к определенным выводам, но истинную цель этой экранизации мы узнаем с последней серией.

В сериале затронуто время смены эпох

Речь в новом проекте от Netflix пойдет о времени правления последнего русского царя из династии Романовых, стоявших у руля огромной Российской империи в течение трехсот лет. Это история неудачного царствования, в результате которого была допущена кардинальная смена власти, уничтожение монархии как таковой и приход к власти большевиков в 1917 году.

Цепочка событий того времени привела к политическим потрясениям во всем мире. Несмотря на весь тот ужас, что творился на территории молодой советской республики, находились те, кто пытался извлечь выгоду из происходящего. Почти сразу появились «выжившие» члены семьи расстрелянного императора Николая. Был разоблачен «наследник престола», а потом появилась женщина, известная в истории как Анна Андерсон.

Тайна Анны Андерсон. Или княжны Анастасии?

Первые же кадры сериала отсылают нас к моменту, когда бывший наставник детей императора, проработавший с ними 13 лет, появляется в психиатрической лечебнице, где содержится женщина, объявляющая о своей принадлежности к царской семье.

Женщина выдает себя за принцессу Анастасию, якобы спасшуюся при расстреле царской семьи дочь Николая II. И бывший гувернер должен либо опознать несчастную княжну, либо объявить ее самозванкой.

Американцы никогда не видели православного прощания с усопшим

Следующая сцена в сериале – прощание с преждевременно усопшим царем Александром III (отцом Николая II). Он скончался в Ливадийском дворце от осложнений, вызванных болезнью почек. Впрочем, к его смерти есть много вопросов.

Вскрытие, проведенное при бальзамировании, показало, что было назначено неправильное лечение при неправильном диагнозе. Из-за темных кожных покровов покойного была выдвинута версия об отравлении. Но, как оказалось, кожа стала темной из-за того, что бальзамирование запоздало и кровеносные сосуды стали разрушаться прежде, чем бальзамический состав остановил тление.

Да, Александр III провел неупокоенным 17 дней с момента кончины. Но стоило ли это так выпячивать? Для чего? Показали отвратительную картинку, ничего не объясняя, зато показав циничность князя Сергея Александровича, брата умершего императора, который отказался в последний раз поцеловать брата по православной традиции.

А ведь хоронили монарха! Каждый шаг был выверен, все действо подчинялось строжайшему ритуалу. Никаких сторонних разговоров, никаких отказов от «последнего целования» быть не могло и не было.

Как не могло быть и промахов с монаршим бальзамированием

На церемонии прощания присутствовали не только ближайшие родственники и придворные: там же были и монархи других государств, и их представители, князья, принцы, герцоги… Не позволили бы усопшему монарху плохо выглядеть или плохо пахнуть.

Авторы сериала, скорее всего, опирались на отчет об эксгумации тела императора в 2015 году. Тогда останки монарха предстали перед исследователями в совершенно плачевном состоянии. И тогда же возникли вопросы о том, действительно ли эти останки принадлежат Александру III.

Известно, что великого хирурга Пирогова бальзамировали по той же технологии, что и Александра. Но останки Пирогова до сих пор в отличной сохранности, чего не скажешь о монарших мощах.

Эпизод пропитан ненавистью к почившему монарху. Почему? Не из-за того ли, что во время правления Александра был проложен курс на избавление от иноземного влияния и усиления позиций русских как при дворе, так и на местах?

Водка для Ники, истерика и нелогичность вдовы

Показательна и фляжечка с глотком водки для государя Николая II посреди церемонии прощания на глазах всей просвещенной Европы. В момент, когда все без исключения следят за тем как, куда и зачем новоявленный монарх сделал шаг.

То же самое и о скорби императрицы (супруги Александра III): не падала она рядом с гробом и никуда ее не выводили. По свидетельствам очевидцев, Мария Федоровна стойко вынесла все приличествующие церемониальные действа – на то она и императрица.

По свидетельствам графа С.Д. Шереметева, Мария Федоровна и Николай II дважды подходили проститься: перед всеми и после всех присутствующих. Так что выдержке этой женщины можно только позавидовать.

Да и что со сценаристами такое? У вдовы от горя подкашиваются ноги и она падает почти без чувств, но уже через 10 шагов разглагольствует о свадьбе сына Николая II?

В один минутный эпизод авторы фильма вложили непрофессионализм и разгильдяйство русских даже по отношению к собственным правителям, пренебрежение традициями, неуважение к усопшим, неуважение к государю, истеричность императрицы, инфантильность и бесхребетность новоявленного правителя, водку, любовь, гробы и свадьбу. Молодцы.

Коронация Николая II и дурные знаки

Заострили внимание на падении важной императорской регалии: цепи, на которой крепился орден святого Андрея Первозванного. В «Последних царях» мало того, что цепь упала, Николай II ее переступил и пошел дальше на глазах у ахнувшей толпы гостей и придворных. Этот инцидент был преподнесен в сериале как дурной знак.

На самом же деле, все прошло гораздо более незаметно и стало известно только благодаря записям нескольких придворных. А.П. Извольский, который в то время был камергером императорского двора и по долгу службы принимал участие в церемонии восшествия Николая II на престол, рассказывал потом в своей книге «Воспоминания»:

— В самый торжественный момент церемонии, когда Император подходил к алтарю, чтобы совершить обряд Помазания, бриллиантовая цепь, поддерживающая Орден Андрея Первозванного, оторвалась от мантии и упала к Его ногам. Один из камергеров, поддерживавших мантию, поднял ее и передал министру Двора, графу Воронцову, который положил ее в карман. Все это произошло так быстро, что не было замечено никем. Кроме тех, кто находился близко к Императору. После церемонии всем, кто видел это, было приказано не говорить об инциденте, и до сих пор он мало кому известен».

Какие же игры престолов без монарших постельных сцен и волшебства?

Мельком упомянув о том, что брак между Николаем II и Александрой Феодоровной основан исключительно на любви, создатели говорят о том, что у Николая рождаются только девочки. И вот тут появляется Распутин.

Авторы преподносят его как целителя из секты «хлыстов», хотя его дважды обвиняли в принадлежности к этой секте и дважды не смогли ничего доказать. Но создателям ничего доказывать не нужно. Они с авторитетными лицами «доносят информацию» о хлыстовстве Распутина со всеми его оргиями, фанатическими обрядами и кликушеством.

Трагедия на Ходынском поле

Во время коронационных празднеств случилась знаменитая Ходынская давка. Неопытный Николай II неправильно себя повел, продолжив запланированные мероприятия вместо того, чтобы ехать к народу, на место происшествия, в госпитали. Его тут же прозвали Кровавым.

Эту веху начала правления Николая невозможно не осветить : она одна из ключевых ошибок, совокупность которых, в конце концов, привела Россию к масштабной революции и кардинальной смене строя. Авторы сериала просто безапелляционно подсунули нам виноватого – князя Сергея Александровича, сделав его главным злодеем, начиная с первых минут повествования.

Непопулярный царь и отсутствие наследника

К 1901 году у царской четы родилось 4 дочери. Стали поговаривать о том, что немка не способна родить мальчика. Царица в сериале начинает искать помощи в рождении сына и у потусторонних сил. Зрителя готовят к появлению «волшебного старца» — Распутина.

Создатели сериала позаботились о юридической стороне вопроса. В конце, меж другими титрами на секунду возникают три строчки, гласящие: «Сериал основан на реальных событиях. Некоторые персонажи и ситуации изменены в целях драматизации». Но кто досматривает титры до конца?

Сериал только стартовал, а отзывы от пользователей уже посыпались

Rafik Davletshin: Эээ… Зачем это? Так карикатурно смотрятся персонажи.

Zoia Riazantseva: Нет ничего нелепее, чем попытки западных авторов снимать кинофильмы о жизни, которую они не знают, не понимают и не чувствуют.

Иван Пупкин: Николя 2 какой-то крупненький. А Распутин облезлый. Ох, чую, Нетфликс загубит «Ведьмака»

Emile Akhmetshin: Ну не знаю, Распутина Машкова мне кажется не переплюнуть

После просмотра кажется, создатели сериала с кем-то поспорили, что соберут все клише о России в одном сериале. И, судя по первой же серии, они это пари выигрывают.