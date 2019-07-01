5 причин пересмотреть сериал «Ольга» на канале ТНТ 

Производители заявляют, что сериал «Ольга» не какая-нибудь обычная мелодрама. Он включает в себя несколько жанров, каждый из которых – причина провести время за его просмотром.
Байопик (по нашему, «фильм-биография»)
В сериале присутствует практически отдельная линия развеселого алкашика Юрия Геннадьевича Терентьева (Юргена), отца Ольги. Футболист в прошлом, записной врун в настоящем – Юрген не дает заскучать никому, с кем оказывается рядом. Пораженный алкоголем мозг порождает немыслимые ситуации.
Артхаусная антиутопия
В центре внимания – Чича, собутыльник Юргена. Этот странный персонаж неустанно выпутывается из проблем, в которых нормальный трезвый человек попросту не выжил бы. Но Чиче везет, и он долго будет радовать зрителей своими выходками. На его фоне еще один собутыльник отца семейства выглядит чуть ли не античной статуей: Романыч молчалив, иногда даже чрезмерно.
Фильм-катастрофа
Все вокруг Ольги пытаются жить нормальной жизнью. Нужно ли говорить, что никому это не удается? В передряги встревают все, независимо от того, насколько серьезно все продумано. Чего только стоят приключения сестры с женатыми мужчинами! Конечно, Ольга пытается все поправить, но порой кажется, что лучше бы она этого не делала.
Романтическое роуд-муви
За Ольгой ухаживает Григорий. Может быть, история его отношений с Ольгой развивалась бы более обыденно, но Гриша проводит большую часть времени на колесах: он водитель. Ольге приходится составлять ему компанию. И все было бы хорошо, да только вот машина у Гриши не особо располагает к романтике: Гриша водит катафалк.
Комедия
И не просто комедия, а лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная многосерийная комедия» и трижды призер «Ассоциации продюсеров кино и телевидения». Но кроме профессиональных критиков и жюри, сериал полюбился зрителям – а это самое главное.
Хороший качественный юмор, нестандартные повороты сюжета, неожиданные ситуации, прекрасные актеры – все это вместе обеспечило долгую жизнь сериалу. Уже заявлены съемки следующего сезона, а пока у зрителя есть возможность посмотреть «самый народный сериал» с самого начала. Тем более, что в главной роли великолепная Яна Троянова.
Семейство Терентьевых веселит весь дом
У Ольги хлопот невпроворот: что ни член семьи, то «подарочек». Отец пьет и постоянно влипает в идиотские ситуации. Со стороны это выглядит, безусловно, комично, но как Ольге с этим живется – можно только предполагать.
Неугомонный папка неустанно подбрасывает жару. В ход пойдет даже классика из «Любовь и голуби»: «Умерла, дедушка, твоя бабушка». Конечно, рассказ вожделеющий рюмашки мужчина подкорректирует под свою ситуацию, но смысл останется тем же: надавить на жалость, чтобы «поправить здоровье».
В одиннадцатилетнем сыне бурлят восточные крови: его отец – азербайджанец, не выдержал московской жизни и вернулся к своей первой семье на историческую родину. Мальчишка считает себя главой семьи и постоянно пытается доказать, что он уже не ребенок.
Кто действительно «не ребенок», так это Аня, старшая дочь. Она получает образование в ПТУ и мечтает, что когда-нибудь вырвется из того дурдома, в который ей приходится возвращаться после учебы.
Кроме непутевого родителя и проблемных детей у Ольги для полного комплекта есть еще сестра. Елена видит себя в качестве содержанки для состоятельного мужчины, и все ее усилия направлены на то, чтобы подобрать для себя достойную «золотую клетку». Но выглядит это достаточно смешно, ведь изначально Лена – птица не того полета.
Рядом с каждым из нас живет такая вот «Ольга», у которой в семье не все гладко. Тем не менее, женщина тащит на своих плечах всю свою разношерстную семейку. Если оглянуться по сторонам, такая «Ольга» обязательно найдется. Может быть, в этом узнавании и есть успех этой комедии?