5 причин пересмотреть сериал «Ольга» на канале ТНТ 

Все сезоны любимого шоу одним махом! Почему именно он? Сейчас расскажем.

Производители заявляют, что сериал «Ольга» не какая-нибудь обычная мелодрама. Он включает в себя несколько жанров, каждый из которых – причина провести время за его просмотром.

Байопик (по нашему, « фильм-биография »)

В сериале присутствует практически отдельная линия развеселого алкашика Юрия Геннадьевича Терентьева (Юргена), отца Ольги. Футболист в прошлом, записной врун в настоящем – Юрген не дает заскучать никому, с кем оказывается рядом. Пораженный алкоголем мозг порождает немыслимые ситуации.

Артхаусная антиутопия

В центре внимания – Чича, собутыльник Юргена. Этот странный персонаж неустанно выпутывается из проблем, в которых нормальный трезвый человек попросту не выжил бы. Но Чиче везет, и он долго будет радовать зрителей своими выходками. На его фоне еще один собутыльник отца семейства выглядит чуть ли не античной статуей: Романыч молчалив, иногда даже чрезмерно.

Ф ильм-катастрофа

Все вокруг Ольги пытаются жить нормальной жизнью. Нужно ли говорить, что никому это не удается? В передряги встревают все, независимо от того, насколько серьезно все продумано. Чего только стоят приключения сестры с женатыми мужчинами! Конечно, Ольга пытается все поправить, но порой кажется, что лучше бы она этого не делала.

Романтическое роуд-муви

За Ольгой ухаживает Григорий. Может быть, история его отношений с Ольгой развивалась бы более обыденно, но Гриша проводит большую часть времени на колесах: он водитель. Ольге приходится составлять ему компанию. И все было бы хорошо, да только вот машина у Гриши не особо располагает к романтике: Гриша водит катафалк.

Комедия

И не просто комедия, а лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная многосерийная комедия» и трижды призер «Ассоциации продюсеров кино и телевидения». Но кроме профессиональных критиков и жюри, сериал полюбился зрителям – а это самое главное.

Хороший качественный юмор, нестандартные повороты сюжета, неожиданные ситуации, прекрасные актеры – все это вместе обеспечило долгую жизнь сериалу. Уже заявлены съемки следующего сезона, а пока у зрителя есть возможность посмотреть «самый народный сериал» с самого начала. Тем более, что в главной роли великолепная Яна Троянова.

Семейство Терентьевых веселит весь дом

У Ольги хлопот невпроворот: что ни член семьи, то «подарочек». Отец пьет и постоянно влипает в идиотские ситуации. Со стороны это выглядит, безусловно, комично, но как Ольге с этим живется – можно только предполагать.

Неугомонный папка неустанно подбрасывает жару. В ход пойдет даже классика из «Любовь и голуби»: «Умерла, дедушка, твоя бабушка». Конечно, рассказ вожделеющий рюмашки мужчина подкорректирует под свою ситуацию, но смысл останется тем же: надавить на жалость, чтобы «поправить здоровье».

В одиннадцатилетнем сыне бурлят восточные крови: его отец – азербайджанец, не выдержал московской жизни и вернулся к своей первой семье на историческую родину. Мальчишка считает себя главой семьи и постоянно пытается доказать, что он уже не ребенок.

больше по теме Яна Троянова анонсировала съемки четвертого сезона сериала «Ольга» Съемки начнутся уже летом.

Кто действительно «не ребенок», так это Аня, старшая дочь. Она получает образование в ПТУ и мечтает, что когда-нибудь вырвется из того дурдома, в который ей приходится возвращаться после учебы.

Кроме непутевого родителя и проблемных детей у Ольги для полного комплекта есть еще сестра. Елена видит себя в качестве содержанки для состоятельного мужчины, и все ее усилия направлены на то, чтобы подобрать для себя достойную «золотую клетку». Но выглядит это достаточно смешно, ведь изначально Лена – птица не того полета.

Рядом с каждым из нас живет такая вот «Ольга», у которой в семье не все гладко. Тем не менее, женщина тащит на своих плечах всю свою разношерстную семейку. Если оглянуться по сторонам, такая «Ольга» обязательно найдется. Может быть, в этом узнавании и есть успех этой комедии?