Как изменились актеры из «Друзей» за последние 15 лет

Американский комедийный сериал «Друзья» стал культовым сразу для двух или даже трех поколений зрителей.

Сериал рассказывает о жизни шестерых друзей – троих юношей и трех девушек. Это один из самых значимых проектов 90-х, творческая группа «Друзей» получила премию «Золотой глобус», 6 премий «Эмми» и множество других престижных наград.

С момента выхода на экран последней серии «Друзей» прошло уже 15 лет. Зрителям наверняка будет интересно узнать, как изменились за эти годы исполнители главных ролей в сериале, и что вообще произошло в их жизни.

Моника Геллер – Кортни Кокс – с пластическим хирургом они «друзья»

Кортни Кокс – единственная актриса из «Друзей», которая ни разу не номинировалась за свою роль в сериале на премию «Эмми». Да и вообще в ее жизни, как и в жизни ее экранной героини, были множество взлетов и падений. Кортни мечтала стать многодетной мамой, но в итоге ей пришлось пережить 8 выкидышей. Одну дочь актриса все же родила, девочку назвали Коко, ее крестной матерью стала Дженнифер Энистон – она не только партнерша Кортни по сериалу, но и близкая подруга.

Сегодня Кортни 55. Она выглядит хорошо для своих лет, хотя, по мнению поклонников, актриса слегка перестаралась с пластическими операциями. Она и сама не скрывает того, что ради красоты готова пойти на многое – ведь она актриса!

Джоуи Триббиани – Мэтт Леблан – сначала сильно поправился, но потом вернул форму

Успех «Друзей» был настолько ошеломляющим, что Мэтт Леблан решил после закрытия проекта сняться в сериале, посвященном его главному герою, который так и назвали – «Джоуи». Правда, успех «Друзей» повторить не удалось. Сериал довольно быстро изжил себя, и его закрыли.

А вот проект «Эпизоды» стал для Мэтта более удачным, он даже получил за работу в нем «Золотой глобус».

Если говорить о том, как изменилась за эти годы внешность Мэтта, то некоторое время назад поклонники были в ужасе: актер явно махнул на себя рукой. Он быстро набрал вес и резко поседел. Это, по всей вероятности, были последствия тяжелого развода. Потом актер был женат вторично, но брак продержался всего 8 лет, сегодня актер официально свободен.

Выглядеть он стал намного лучше: сбросил вес, находится в хорошей форме.

Рэйчел Грин – Дженнифер Энистон – красивая и стройная

Рассказывать о том, как протекает жизнь Дженнифе Энистон после «Друзей», не стоит – это и так всем известно. Актриса активно снимается в фильмах, сама снимает фильмы, а также занимается продюсерской деятельностью и снимается в рекламе. Кроме того, большой популярностью пользуются духи, выпущенные актрисой.

И выглядит Дженнифер Энистон весьма достойно для своих 50 лет. И, хотя расставание с Джастином Теру в 2018 году далось ей нелегко, и сегодня многие молодые девушки могут позавидовать стройной фигуре. Энистон остается одной из самых красивых голливудских актрис. А ее секрет, по словам Дженнифер, просто – правильное питание плюс спорт.

Чендлер Бинг – Мэттью Перри – бывшая зависимость от алкоголя налицо

Не секрет, что на протяжении съемок «Друзей» Мэттью Перри злоупотреблял алкоголем, порой мешая крепкие напитки с лекарствами. Иногда, по его признанию, он принимал по 30 таблеток в день, одновременно с водкой. И все же алкоголь – отдельно, а работа – отдельно: на качестве исполняемой им роли пагубное увлечение никак не отразилось.

Актер рассказывал, что самое ценное его приобретение за 10 лет съемок в «Друзьях» — это, собственно, друзья. Партнер по сериалу Дэвид Швиммер стал его близким другом и помог справиться с зависимостью.

И, конечно, актеру пришлось немало походить по врачам – он посещал и нарколога, и психолога, относя им большую часть заработанного. Соответственно, нездоровый образ жизни повлиял и на его внешний вид, отрицать это бессмысленно.

Фиби Буффе – Лиза Кудроу – не пользуется пластикой и выглядит «на свои »

Профессиональная карьера Лизы Кудроу после «Друзей» продвигалась с переменным успехом: несколько полнометражных фильмов с ее участием не стали хитами, затем была более успешная работа в небольших ролях (например, в фильме «P.S. Я люблю тебя»). В 2013 году актриса снялась в сериале «Скандал», правда, там ей досталась второстепенная роль. В последние годы Лиза снялась в таких фильмах, как «Девушка в поезде», «Столик №19», озвучивала мультфильм «Босс-молокосос».

Зато Лиза может похвастать счастливой личной жизнью. Больше 20 лет она замужем, ее супруга зовут Мишель Стерн, и у них уже взрослый сын.

Что же до внешности – надо сказать, время оказалось безжалостным к Лизе. Правда, актриса не прибегала к пластике, по крайней мере, об этом ничего не известно. Так что она выглядит на все свои 55, и ни днем меньше. Выручает улыбка – такая же открытая и обаятельная, как 20 лет назад.

Росс Геллер – Дэвид Швиммер – стареет красиво

Для Дэвида Швиммера роль Росса стала, пожалуй, самой заметной в его карьере. А в жизни актер – такой же романтик, как и его экранный персонаж. В 2010 году он женился на девушке, в которую влюбился с первого взгляда. У пары родилась дочь Клео. Правда, в 2017 году они развелись, но сумели остаться друзьями.

Швиммер озвучивал жирафа Мэлмана в мультфильме «Мадагаскар», а затем попробовал себя в роли режиссера, сняв два фильма, — впрочем, особым успехом его проекты, увы, не пользовались.

Дэвид выглядит на свой возраст – сейчас ему 52 года. Этот мужчина стареет, что называется, красиво, и сейчас, пожалуй, он даже привлекательнее, чем был в молодости.