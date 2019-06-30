Сериалы Как изменились актеры из «Друзей» за последние 15 лет
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Как изменились актеры из «Друзей» за последние 15 лет

Ольга Моисеева

Американский комедийный сериал «Друзья» стал культовым сразу для двух или даже трех поколений зрителей.

Сериал рассказывает о жизни шестерых друзей – троих юношей и трех девушек. Это один из самых значимых проектов 90-х, творческая группа «Друзей» получила премию «Золотой глобус», 6 премий «Эмми» и множество других престижных наград. 

С момента выхода на экран последней серии «Друзей» прошло уже 15 лет. Зрителям наверняка будет интересно узнать, как изменились за эти годы исполнители главных ролей в сериале, и что вообще произошло в их жизни. 

Моника Геллер – Кортни Кокс – с пластическим хирургом они «друзья» 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Кортни Кокс. Фото
Кортни Кокс.Кадр из сериала «Друзья» и фото 2: Инстаграм

Кортни Кокс – единственная актриса из «Друзей», которая ни разу не номинировалась за свою роль в сериале на премию «Эмми». Да и вообще в ее жизни, как и в жизни ее экранной героини, были множество взлетов и падений. Кортни мечтала стать многодетной мамой, но в итоге ей пришлось пережить 8 выкидышей. Одну дочь актриса все же родила, девочку назвали Коко, ее крестной матерью стала Дженнифер Энистон – она не только партнерша Кортни по сериалу, но и близкая подруга. 

Сегодня Кортни 55. Она выглядит хорошо для своих лет, хотя, по мнению поклонников, актриса слегка перестаралась с пластическими операциями. Она и сама не скрывает того, что ради красоты готова пойти на многое – ведь она актриса! 

Джоуи Триббиани – Мэтт Леблан – сначала сильно поправился, но потом вернул форму 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Мэтт Леблан. Фото
Мэтт Леблан в сериале «Друзья»

Успех «Друзей» был настолько ошеломляющим, что Мэтт Леблан решил после закрытия проекта сняться в сериале, посвященном его главному герою, который так и назвали – «Джоуи». Правда, успех «Друзей» повторить не удалось. Сериал довольно быстро изжил себя, и его закрыли.  

А вот проект «Эпизоды» стал для Мэтта более удачным, он даже получил за работу в нем «Золотой глобус». 

Если говорить о том, как изменилась за эти годы внешность Мэтта, то некоторое время назад поклонники были в ужасе: актер явно махнул на себя рукой. Он быстро набрал вес и резко поседел. Это, по всей вероятности, были последствия тяжелого развода. Потом актер был женат вторично, но брак продержался всего 8 лет, сегодня актер официально свободен. 

Выглядеть он стал намного лучше: сбросил вес, находится в хорошей форме.  

Рэйчел Грин – Дженнифер Энистон – красивая и стройная 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Дженнифер Энистон. Фото
Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Рассказывать о том, как протекает жизнь Дженнифе Энистон после «Друзей», не стоит – это и так всем известно. Актриса активно снимается в фильмах, сама снимает фильмы, а также занимается продюсерской деятельностью и снимается в рекламе. Кроме того, большой популярностью пользуются духи, выпущенные актрисой. 

И выглядит Дженнифер Энистон весьма достойно для своих 50 лет. И, хотя расставание с Джастином Теру в 2018 году далось ей нелегко, и сегодня многие молодые девушки могут позавидовать стройной фигуре. Энистон остается одной из самых красивых голливудских актрис. А ее секрет, по словам Дженнифер, просто – правильное питание плюс спорт. 

Чендлер Бинг – Мэттью Перри  бывшая зависимость от алкоголя налицо 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Мэттью Перри. Фото
Мэттью Перри в сериале «Друзья»

Не секрет, что на протяжении съемок «Друзей» Мэттью Перри злоупотреблял алкоголем, порой мешая крепкие напитки с лекарствами. Иногда, по его признанию, он принимал по 30 таблеток в день, одновременно с водкой. И все же алкоголь – отдельно, а работа – отдельно: на качестве исполняемой им роли пагубное увлечение никак не отразилось. 

Актер рассказывал, что самое ценное его приобретение за 10 лет съемок в «Друзьях» — это, собственно, друзья. Партнер по сериалу Дэвид Швиммер стал его близким другом и помог справиться с зависимостью. 

И, конечно, актеру пришлось немало походить по врачам – он посещал и нарколога, и психолога, относя им большую часть заработанного. Соответственно, нездоровый образ жизни повлиял и на его внешний вид, отрицать это бессмысленно. 

Фиби Буффе – Лиза Кудроу  не пользуется пластикой и выглядит «на свои» 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Лиза Кудроу. Фото
Лиза Кудроу в сериале «Друзья»

Профессиональная карьера Лизы Кудроу после «Друзей» продвигалась с переменным успехом: несколько полнометражных фильмов с ее участием не стали хитами, затем была более успешная работа в небольших ролях (например, в фильме «P.S. Я люблю тебя»). В 2013 году актриса снялась в сериале «Скандал», правда, там ей досталась второстепенная роль. В последние годы Лиза снялась в таких фильмах, как «Девушка в поезде», «Столик №19», озвучивала мультфильм «Босс-молокосос». 

Зато Лиза может похвастать счастливой личной жизнью. Больше 20 лет она замужем, ее супруга зовут Мишель Стерн, и у них уже взрослый сын. 

Что же до внешности – надо сказать, время оказалось безжалостным к Лизе. Правда, актриса не прибегала к пластике, по крайней мере, об этом ничего не известно. Так что она выглядит на все свои 55, и ни днем меньше. Выручает улыбка – такая же открытая и обаятельная, как 20 лет назад. 

Росс Геллер – Дэвид Швиммер  стареет красиво 

Актеры сериала "Друзья" тогда и сейчас: Дэвид Швиммер. Фото
Дэвид Швиммер в сериале «Друзья»

Для Дэвида Швиммера роль Росса стала, пожалуй, самой заметной в его карьере. А в жизни актер – такой же романтик, как и его экранный персонаж. В 2010 году он женился на девушке, в которую влюбился с первого взгляда. У пары родилась дочь КлеоПравда, в 2017 году они развелись, но сумели остаться друзьями. 

Швиммер озвучивал жирафа Мэлмана в мультфильме «Мадагаскар», а затем попробовал себя в роли режиссера, сняв два фильма, — впрочем, особым успехом его проекты, увы, не пользовались. 

Дэвид выглядит на свой возраст – сейчас ему 52 года. Этот мужчина стареет, что называется, красиво, и сейчас, пожалуй, он даже привлекательнее, чем был в молодости. 

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Как изменились актеры из «Друзей» за последние 15 лет
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