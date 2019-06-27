Сценарист «Чернобыля» объяснил, почему сериал раскритиковали в России

Автор полагает, что чем ближе к тебе исторические события, тем сложнее их воспринимать без лишних эмоций.

Автор сценария сериала «Чернобыль» телеканала HBO Крейг Мазин объяснил, чем вызван шквал критики, обрушившейся на ТВ-шоу в России. По его словам, в первую очередь это обусловлено тем, что сериал о событиях в СССР снимали в Штатах.

Мазин отметил, что может понять российских зрителей.

«Я это понимаю. Очень странно смотреть шоу о своей истории и культуре, снятое одним из традиционных врагов», — приводит слова Мазина ТАСС.

В то же время он заявил, что съемочная группа в первую очередь хотела показать в сериале самоотверженность советских людей и их будничное отношение к настоящим подвигам. По его словам, это практически не демонстрируется в западном кинематографе. Фильмы о России наполнены критикой в адрес власти, но HBO хотели показать именно обычных людей, не наделенных высокими полномочиями.

Также сценарист упомянул, что в курсе съемок российской версии проекта о катастрофе на Чернобыльской АЭС и пожелал его создателям удачи. Он подчеркнул, что как никто другой знает все сложности, сопряженные со съемками серьезных кинопродуктов и хотел бы, чтобы у российских коллег все получилось, как они задумали.