«Благие знамения»: почему христиане хотят запретить скандальный сериал 

Церковнослужитель рассказал, почему многие зрители глумятся над верой.

Завязка сериала проста: светлый и темный ангелы объединяются перед концом света, чтобы его предупредить. Собственно, это слияние добра и зла и стало главной причиной раскола и негодования религиозной части зрителей. По их мнению, преподнесенный «хорошим» демон способствует тому, что создатели сериала настраивают людей лояльно по отношению к библейскому Злу. Тем более, что Антихрист представлен как обычный ребенок. А кто сможет плохо относиться к ребенку?



Нужно сразу сказать: тем, кто трепетно относится к святым книгам и их содержимому, стоит и вовсе воздержаться от просмотра сериала и не портить себе нервы: в нем Адам и Ева чернокожие, а бог – женщина. И это только начало.

Сериал признали особенным. Настолько особенным, что часть общественности считает его подлежащим уничтожению. Прямо сейчас собирает голоса петиция с требованием запретить «Благие знамения», потому что, по мнению ее авторов, он популяризирует сатанизм.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro выяснила у служителя церкви протоиерея Александра Ильяшенко насколько опасны подобные проекты.

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— Периодически появляются фильмы и сериалы, так или иначе касающиеся религиозных тем. И чаще всего это иронические, а порой и откровенно комедийные ленты: «Догма», «Молодой папа», «Люцифер», теперь вот «Благие знамения». Скажите: допустимы ли вообще фильмы, которые высмеивают церковные постулаты?

— Тут должен быть вопрос: «Зачем их разрешают?» Ведь обычный верующий человек будет против таких измышлений.

— Как думаете, почему создатели подобных фильмов не шутят в отношении, например, ислама, но позволяют себе подобные вольности в адрес христианской веры?

— К сожалению, христианство настолько удалилось от своего идеала, что допускает подобное глумление. Почему не глумятся над мусульманами? Потому что у них разговор короткий. Они преданы своей вере и дадут отпор. А мы, оказывается, вот такие расслабленные.

— Такие сериалы чаще выкладывают в Интернете…

— И это с одной стороны хорошо, потому что в Интернете человек волен выбирать, что он будет смотреть, что не будет. Он может найти любые фильмы, любые передачи. Интернет – это колоссальное, конечно, достижение. Без сомнения, как и любое человеческое изобретение. И если ты хочешь сделать осознанный выбор – тебе никто не мешает.

Напоминаем, с чего все началось

Когда-то в 1990 году писатели Терри Пратчетт и Нил Гейман выпустили совместную книгу. Потом были грандиозные планы по ее экранизации, которые, впрочем, так и не были осуществлены до самой смерти Терри в 2015 году.

Выполняя предсмертную волю Пратчетта, Нил Гейман взялся написать сценарий для фильма, и через 29 лет после того, как был выпущен первый тираж, роман, наконец, получил киновоплощение.

В сериале ангел и демон вместе пытаются спасти мир от апокалипсиса

Многие ждали выхода этого сериала с нетерпением и тому было несколько причин. Звездный кастинг, сюжет из романа от двух ярких фэнтези-писателей современности, да и выходил проект на платформе Amazon Video, где по определению нет жестких рамок для создателей контента.



В ролях хорошо загримированные, но знакомые актеры

Список ролей тоже в достаточной мере провокационен. Для того, чтобы понять кто есть кто, придется посмотреть хотя бы одну серию. Среди персонажей и всадники Апокалипсиса, и архангелы, и Иисус Христос, и герцоги преисподней, и монашка-сатанистка, и чернокнижники, и даже Фредди Меркьюри.

Бога и Сатану визуализировать не стали, ограничились голосом. Правда, голос бога принадлежит женщине – актрисе Френсис МакДорманд. Она известна ролью полицейского детектива в фильме «Фарго». На самом деле, в фильмографии Френсис множество ярких ролей, недаром в арсенале актрисы два «Оскара», BAFTA, «Тони», «Золотой глобус», трижды «Независимый дух» и четыре «Премии Гильдии киноактёров США».

А голосом Сатаны стал самый странный Шерлок Холмс современности – Бенедикт Камбербэтч. О нем рассказывать особо нечего, кроме того, что актер сейчас невероятно востребован и принимает участие во всех мало-мальски значимых фильмах. Только из последних можно вспомнить «Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», где он играл одного и того же персонажа. А до этого были еще Джулиан Ассанж в «Пятой власти» и роль в «Стартрек: Возмездие».

Ангела Азирафеля сыграл Майкл Шин, актер из Уэльса. Майклу удаются совершенно разноплановые роли: от политиков до вампира из саги «Сумерки». Теперь в калейдоскоп сыгранным им образов добавился ангел.

А образ падшего ангела Кроули выпало воплотить Дэвиду Теннанту. Он уже играл плохих парней и достаточно успешно. Вспомнить хотя бы пожирателя смерти Барти Крауча-младшего из фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня». В сериалах Теннант тоже далеко не новичок: «Доктор Кто», «Джессика Джонс», «Бродчерч», «Казанова» — все эти проекты в свое время достаточно успешно прошли на телевидении.

Всего в проекте 6 серий, и они составляют собой связное повествование о том, что привыкшие к земной жизни ангел и демон всячески пытаются предотвратить последнюю битву между Злом и Добром и сохранить существующее положение дел на земле, не допустив пришествия Антихриста.

Еще триста лет назад создателей сериала сожгли бы на костре за подобные инсинуации в отношении веры. А сегодня, в наш век вседозволенности мы вольны выбирать что создавать, что смотреть, над чем смеяться. У каждого своя высота порожка совести и свой не вынесенный на помойку телевизор.