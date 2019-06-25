«Беловодье»: триумфальное возвращение сериала «Пока цветет папоротник»

Выхода этого сериала на экраны поклонники ждали почти 6 лет. И вот, наконец, на СТС после шести лет ожидания можно увидеть продолжение приключений полюбившихся героев русского комедийного фэнтези «Пока цветет папоротник».

Новый проект Евгения и Дмитрия Бедаревых называется «Беловодье. Тайна затерянной страны» и включает в себя 12 серий. В сюжете приключения компании, уже знакомой зрителю по первой части.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина связалась с исполнительницей одной из главных ролей сериала Аллой Подчуфаровой, сыгравшей Лику Измайлову, капризную невесту Дыни.

— Алла, как считаете, «Беловодье» — это просто продолжение проекта «Пока цветет папоротник» или это уже совершенно отдельная песня?

— «Цветок папоротника» был больше комедийной историей, там было больше житейских перипетий. А «Беловодье» — это уже магия с серьезными мессенджами по мироустройству… Что происходит сейчас в мире? Постоянная борьба, мировое правительство. Да, сериал снят по легендам, но все происходящее в нём можно перенести на наше бытие. Кому надо это понять — те поймут.

— Что, по-вашему, главное в этом сериале?

— Это житейская история. Она берет не компьютерной графикой, а людскими взаимоотношениями. Любовью, верностью, преданностью, верностью. Ты выбираешь между тем, стать ли предателем, лгуном, вруном или, наоборот, перейти на сторону добра… Вечные ценности.

больше по теме Снимается кино: Пегова позировала для кинопроб в ретро-образеПодписчики оценили новое амплуа любимой актрисы.

— Кто-то особо отличился в проекте?

— Да ну, пожалуй, выложился каждый. Но отдельный респект оператору, Максиму Шинкаренко, за то, как он все снял. Слава богу была возможность, было финансирование, и то, что получилось – феноменальная картинка, я считаю. Даже в «Папоротнике» такого не было. Я уверена, что даже если посмотреть всего одну серию, будет видно качество. Попробуйте посмотреть и вы оцените.

Историю вершат те же лица

По сюжету, друзей разбросало по всей стране – от Москвы до Владивостока. У каждого из них своя жизнь, маленькие и большие проблемы и заботы. Если учесть, через что им довелось пройти – не такие уж и большие.

У Дыни новая работа, он теперь «гробовщик» — занимается филиалом фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. Лика требует внимания, тетя Рая в своем репертуаре – пьет, работает и изрекает хохмочки с серьезным лицом. Света, жена Макса, собирается рожать, а сам Макс на рабочей вахте во Владивостоке на таежной делянке.

Никако й мистики в их жизни больше нет

Необъяснимое осталось только с Кириллом. Он пытается вернуть себе могущество, которое однажды ощутил, когда ему в руки попал амулет. Теперь ему кажется, что он всюду видит этот амулет и всякий раз бросается его откопать. Но всякий раз оказывается, что это просто спрятанное под землей золото.

больше по теме Александр Петров больше не будет играть Гоголя в киносериале В новых фильмах о приключениях Николая Васильевича его заменят другие исполнители.

Кирилл превратил свою беду в способ заработка. Он бродит по туристическим местам вроде турецких пляжей и откапывает потерянные отдыхающими золотые вещицы. Саня, его сестра, нашла пути к сбыту золота по криминальным каналам.

Кирилла давно не устраивает такое положение вещей, но он не оставляет надежд снова найти волшебный муасынг, а потому продолжает бродить по пляжам. Заодно он ездит по стране с лекциями о том, что волшебство все-таки присутствует в нашем мире и тому есть немало подтверждений.

Все началось, как часто бывает, с алчности и глупости

Все так бы и продолжалось, но внимание могущественных сил привлек импозантный друг Лики Артурчик, превратившийся в модного блогера Arto. Он выпустил книгу, в которой рассказал всю историю поиска цветка папоротника. Впрочем, главным героем Артур назначил себя, поэтому именно за ним началась охота.

Случайно или нет, но события снова сводят друзей вместе. Только теперь им предстоит отбиваться от трех сторон, у каждой из которых своя правда и свои интересы. Ну и заодно придется спасти мир от озлобившегося существа – Зеркальщика, созданного Хранителями.

Зеркальщик вселяется в сошедшего с ума Игоря Князева. А так как до переселения в Князева Зеркальщик собрал опыт и знания с нескольких высосанных им магов и мудрецов, то он стал для всех очень неудобным и очень умным противником.

Конечно же, мы оценим и качество картинки, и сюжет, и актерскую игру. Тем более, мы так долго ждали выхода этого проекта. Поздравляем создателей сериала, съемочную группу, актерский состав и всех-всех причастных с тем, что наконец опустела та полка, на которой так долго пылился один из лучших фэнтезийных сериалов российского кинематографа.