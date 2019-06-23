Сериалы Что интересного происходило на съемках сериала «Пропасть между нами»
Сериалы

Что интересного происходило на съемках сериала «Пропасть между нами»

Анастасия Новикова

Журналисты портала Teleprogramma.pro побывали на съемках нового проекта телеканала Dомашний

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Пропасть между нами» для телеканала Dомашний. Декорациями стали живописные виды окрестностей города и знаменитые набережные Невы, создающие романтическую атмосферу для истории настоящей любви.

В центре сюжета – история матери троих детей Нади. Она жила в иллюзии счастливой семьи, пока не узнала, что муж давно ей изменяет, причем с ее же лучшей подругой. В один миг счастье Нади оказалось разрушенным. Ссора с мужем привела к еще худшей беде: ругаясь с Надей в машине, муж отвлекся и насмерть сбил молодую женщину. Надя решила взять вину на себя, но не из любви к предателю, а ради детей, потому что муж приносил в семью деньги. Поняв, что одна троих детей не поднимет, Надя подарила супругу свободу, а сама села на несколько лет в тюрьму.

Кадр из фильма «Пропасть между нами»
Кадр из фильма «Пропасть между нами»

Когда же вышла, то оказалось, что муж живет с разлучницей, а дети ее почти не помнят. Наде пришлось начинать все сначала, и устроиться на работу в офис предпринимателя Михаила. Между боссом и новой сотрудницей сразу пробежала искра, но… Оказалось, что Михаил – муж той самой женщины, в смерти которой все считают виновной Надю…

Роль Нади сыграла актриса Наталья Терехова, а Михаила – Алексей Матошин. По словам режиссера Михаила Кабанова, кастинг получился идеальным.

— В первую очередь, нам была важна искренность актеров, — поделился с Teleprogramma.pro секретами отбора Михаил Кабанов. – Нам повезло, что Наталья сразу идеально вписалась в эту историю. Это нестандартный для мелодрамы сюжет, потому что часть действия происходит в тюрьме. Перед актрисой стояла сложная задача. Но Наталья справилась с ней блестяще. А с Алексеем Матошиным вышла интересная история – сначала он пробовался на роль мужа главной героини. Но я увидел в нем главного героя – Михаила. Потому что на роль мужа идеально подошел Игорь Ботвин. Он так испуганно вымаливал прощения у своей жены, что при его «героической» фактуре эффект был потрясающий. Ровно то сочетание подкаблучника, семьянина и сердцееда, которое мы искали.

Кадр со съемок фильма «Пропасть между нами»
Кадр со съемок фильма «Пропасть между нами»

Съемки мелодрам обычно идут по сценарию в хронологическом порядке, но иногда очередность нарушается. По словам режиссера, первой снимали сцену поцелуя между героями Натальи и Алексея, которая происходила уже ближе к финалу картины. Это усложняет актерскую задачу, так как в первый съемочный день приходиться отыгрывать такой сложный момент, как романтический поцелуй. Да еще так, чтобы зрители поверили в искренние эмоции героев.

— Мы с Алексеем не были знакомы до этого проекта, — рассказала актриса Наталья Терехова. – Но он сразу же расположил меня к себе, мы быстро нашли общий язык, поэтому я совершенно не волновалась перед этим поцелуем. Вообще, я очень люблю такие романтические моменты, без пошлости. С Игорем Ботвиным было еще проще – это уже третий наш совместный проект, поэтому все прошло просто отлично.

Часть съемок проходила в Кронштадте. Там снимали сцены в тюрьме. По словам продюсера картины Екатерины Швейко, локации подбирались примерно за 2 месяца до начала съемок. При таком плотном графике никаких накладок возникать не должно, а потому подготовку к работе ведут очень тщательно.

Сложнее всего приходится актерам, но тут сказывается профессионализм и слаженность команды, благодаря поддержке режиссера Михаила Кабанова. Съемки завершены, а в эфир телеканала Dомашний мини-сериал «Пропасть между нами» выйдет уже осенью этого года.

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«Пропасть между нами»

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Что интересного происходило на съемках сериала «Пропасть между нами»
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