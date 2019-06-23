Что интересного происходило на съемках сериала «Пропасть между нами»

Журналисты портала Teleprogramma.pro побывали на съемках нового проекта телеканала Dомашний

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Пропасть между нами» для телеканала Dомашний. Декорациями стали живописные виды окрестностей города и знаменитые набережные Невы, создающие романтическую атмосферу для истории настоящей любви.

В центре сюжета – история матери троих детей Нади. Она жила в иллюзии счастливой семьи, пока не узнала, что муж давно ей изменяет, причем с ее же лучшей подругой. В один миг счастье Нади оказалось разрушенным. Ссора с мужем привела к еще худшей беде: ругаясь с Надей в машине, муж отвлекся и насмерть сбил молодую женщину. Надя решила взять вину на себя, но не из любви к предателю, а ради детей, потому что муж приносил в семью деньги. Поняв, что одна троих детей не поднимет, Надя подарила супругу свободу, а сама села на несколько лет в тюрьму.

Когда же вышла, то оказалось, что муж живет с разлучницей, а дети ее почти не помнят. Наде пришлось начинать все сначала, и устроиться на работу в офис предпринимателя Михаила. Между боссом и новой сотрудницей сразу пробежала искра, но… Оказалось, что Михаил – муж той самой женщины, в смерти которой все считают виновной Надю…

Роль Нади сыграла актриса Наталья Терехова, а Михаила – Алексей Матошин. По словам режиссера Михаила Кабанова, кастинг получился идеальным.

— В первую очередь, нам была важна искренность актеров, — поделился с Teleprogramma.pro секретами отбора Михаил Кабанов. – Нам повезло, что Наталья сразу идеально вписалась в эту историю. Это нестандартный для мелодрамы сюжет, потому что часть действия происходит в тюрьме. Перед актрисой стояла сложная задача. Но Наталья справилась с ней блестяще. А с Алексеем Матошиным вышла интересная история – сначала он пробовался на роль мужа главной героини. Но я увидел в нем главного героя – Михаила. Потому что на роль мужа идеально подошел Игорь Ботвин. Он так испуганно вымаливал прощения у своей жены, что при его «героической» фактуре эффект был потрясающий. Ровно то сочетание подкаблучника, семьянина и сердцееда, которое мы искали.

Съемки мелодрам обычно идут по сценарию в хронологическом порядке, но иногда очередность нарушается. По словам режиссера, первой снимали сцену поцелуя между героями Натальи и Алексея, которая происходила уже ближе к финалу картины. Это усложняет актерскую задачу, так как в первый съемочный день приходиться отыгрывать такой сложный момент, как романтический поцелуй. Да еще так, чтобы зрители поверили в искренние эмоции героев.

— Мы с Алексеем не были знакомы до этого проекта, — рассказала актриса Наталья Терехова. – Но он сразу же расположил меня к себе, мы быстро нашли общий язык, поэтому я совершенно не волновалась перед этим поцелуем. Вообще, я очень люблю такие романтические моменты, без пошлости. С Игорем Ботвиным было еще проще – это уже третий наш совместный проект, поэтому все прошло просто отлично.

Часть съемок проходила в Кронштадте. Там снимали сцены в тюрьме. По словам продюсера картины Екатерины Швейко, локации подбирались примерно за 2 месяца до начала съемок. При таком плотном графике никаких накладок возникать не должно, а потому подготовку к работе ведут очень тщательно.

Сложнее всего приходится актерам, но тут сказывается профессионализм и слаженность команды, благодаря поддержке режиссера Михаила Кабанова. Съемки завершены, а в эфир телеканала Dомашний мини-сериал «Пропасть между нами» выйдет уже осенью этого года.