Исказили историю России? Американцы сняли сериал про Николая II

На экраны сериал «Последние цари» выйдет уже 3 июля. Но мы уже по трейлеру видим некоторые несоответствия.

Еще не отбушевали страсти по недавно вышедшему сериалу «Чернобыль», а НВО снова обращается к теме российской истории. Появился официальный трейлер докудрамы «Последние цари», который покажут 3 июля. И, судя по вышедшему трейлеру, нас ждет то еще зрелище.

В полутораминутном видео рассказывается о том, что именно покажут в сериале. В принципе, ничего неизвестного широкой публике нет: история последнего правителя рода Романовых, которые правили Россией в течение трехсот лет.

Персонажы сериала не похожи на реальных героев



Коронация с ее происшествиями, жена-иностранка, мировая война, больной гемофилией наследник, волшебный старец Распутин, революция, гибель царской семьи. Основные вехи вроде бы на месте. Но, как говорят, «дьявол кроется в деталях».

Стоит ли ждать достоверности от сериала? Этот вопрос возникает сразу же после просмотра трейлера. Уж, казалось бы, насколько безразмерен актерский штат и безграничны возможности современного грима (вспомнить хотя бы нашего Сергея Безрукова в роли Владимира Высоцкого!) — при этом ни одна историческая личность в сериале не похожа на собственный портрет.

Пока только в одном из ракурсов Распутин совпадает с собственным изображением, но, пожалуй, сходства на этом заканчиваются. Ни царь, ни царица не похожи на себя. Исполнителю роли Николая II скорее подошел бы образ султана из турецкого сериала, а уж об образе Александры Федоровны и говорить не приходится.

События тоже несколько изменены

По кадрам коронации можно судить, что и к ее воссозданию отнеслись тяп-ляп. Это можно увидеть хотя бы в эпизоде с оборвавшейся во время коронации бриллиантовой цепью, на которой крепился Орден Андрея Первозванного.

В фильме это событие произошло у всех на глазах и вызвало суеверный страх. Видимо, эта сцена, по замыслу создателей сериала, призвана подчеркнуть обреченность царской династии. На самом же деле, инцидент прошел практически незамеченным.

Оторвавшуюся от мантии цепь подхватил один из камергеров и незаметно передал графу Воронцову, а тот быстро убрал ее в карман. Увидеть это успели единицы, да и тем был дан приказ не распространяться.

В реальности было несколько других «конфузий», случившихся во время коронации Николая. Об одних говорить не принято, другие широко известны. Как, например, злополучная «Ходынка», где случилась кровавая давка, в которой погибло 1389 человек.

Трагедию на Ходынке скорее всего не обойдут вниманием

По словам «певца Москвы» «короля репортеров» Владимира Гиляровского, который присутствовал тогда на Ходынском поле и чудом остался жив, погибших было несравнимо больше, просто они не были учтены. А между тем, погибших от давки находили потом еще долго – из толпы они вырваться сумели, но скончались по пути домой от полученных на поле травм.

Если режиссеры идут по пути сериала «Чернобыль», где временами зрителю подавались шокирующие кадры, то можно ожидать, что трагедия на Ходынке будет показана с ужасающими подробностями, замешанными на художественной подаче.

И если можно в сцену на Ходынке вложить немалое количество ситуаций «из головы», ведь мало ли, что могло произойти в мечущейся толпе в полмиллиона человек, то детали, касающиеся исторических личностей и событий мирового масштаба, стоило бы освещать не просто точно, а скрупулезно точно, особенно, если проект заявлен как докудрама.

Не останется в стороне и фигура Распутина

История правления Николая II неотделима от имени Григория Распутина. Ему приписывают безграничное влияние на императорскую чету. Якобы он вмешивался во все государственные дела и чуть ли не вершил внешнюю политику России. Личность Распутина до сих пор до конца не исследована, о нем ходят легенды как о целителе и дурные слухи как об аферисте и распутнике.

Насколько можно судить, история Распутина будет одной из основных нитей сериала. Ведь именно он в свое время предрек падение монархии в случае, если он сам будет убит дворянами. Так и произошло: 17 декабря 1916 года Распутин был убит высокопоставленными заговорщиками во дворце Юсуповых.

Как старец жил – так и умер: нет ни одной подтвержденной версии его смерти. Во время следствия убийцы постоянно меняли показания, к тому же, они совершенно не сходились с исследованиями судмедэкспертов.

Убийцы говорили, что отравили пирожные цианистым калием, но в организме Распутина яда не было обнаружено. Говорили, что завернули тело Распутина в синюю ткань и обвязали веревками перед тем, как спустить под лед, но труп был одет в шубу и никакой ткани или веревок не было в помине.

Как не было и выстрела в сердце, о котором рассказал каждый из опрашиваемых. Были три других, и каждый из них был смертелен. Так что брошенный впоследствии в Неву Распутин к этому моменту был уже мертв. А вот почему убийцы так путались в показаниях – неизвестно и непонятно.

Следствие с переменным успехом шло до самого момента отречения Николая II от престола. И сразу же после этого Керенский указом прекратил расследование смерти Распутина. А под следствием вдруг оказался следователь Алексей Васильев, который это дело вел. После допросов в Петропавловской крепости Васильев предпочел эмигрировать из страны.

Чем опасно изменение исторических фактов

В последнее время появилась тенденция доносить до публики исторические события вроде бы и так, как оно было на самом деле, но под псевдодокументальным соусом. Мол, делайте скидку на то, что кино – художественное. Но вся беда в том, что только малый процент делает эту скидку.

Многие принимают фильм как точную реконструкцию истории, именно так история и переписывается. Настрой сериала, его подача, выводы, к которым подталкивают создатели и заказчики проекта – все это реально работающие технологии воздействия на умы.

И недалек тот час, когда дети будут уверены, что в Великой Отечественной войне победили американцы, Саласпилс был детским лагерем отдыха, а Россия всегда была католической, потому что дамы при дворе крестились левой рукой, как это показано в трейлере сериала «Последние цари»

Портал Teleprogramma.pro обязательно будет следить за новостями об этом проекте, которому еще предстоит вызвать массу обсуждений и возмущения. Хотя, возможно, он так хорош, что будет достаточно просто выразить благодарность за отлично проделанную создателями работу.