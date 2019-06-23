Как история связала актрису, сыгравшую жену Наполеона, с Джоли

Имена императрицы Жозефины и Наполеона Бонапарта связаны навсегда. Жозефина стала единственной любовью этого маленького завоевателя мира. Даже умирая он прошептал всего три слова: «Армия. Франция. Жозефина».

Женщинам во времена революций всегда приходится несладко. Особенно тяжелой была их участь, когда человеческая жизнь не стоила и гроша, а смертная казнь применялась чаще, чем денежные штрафы.

Быть женщиной в смутные времена – опасно

История становления императрицы была страшной: выходя за Наполеона, Жозефина попросту спасала свою жизнь, так что ни о какой любви не было и речи. Просто муж Жозефины был убит во времена террора, и ей, жене казненного, грозило то же самое. Но ее спас очередной государственный переворот.

Влиятельный знакомый устроил ее брак с неизвестным в то время генералом. Маленький, честолюбивый, он пользовался необъяснимым успехом у женщин. Жозефина вынесла немало унижений из-за его вечных интрижек.

Любовь Жозефины Наполеон завоевал не сразу

Но надо сказать, что Жози и сама не блистала невинностью. Наполеон не раз узнавал о ее неверности после того, как возвращался из очередного похода. Но было что-то такое в этой женщине, что он не только прощал ее, но и погашал огромные долги, которые она делала в его отсутствие.

Со временем, Жозефина все-таки полюбила этого странного человечка и стала его надежным тылом. И все было бы хорошо, вот только она не могла родить наследника. А честолюбивые планы Наполеона предполагали создание династии: здесь муж оказался непреклонен.

Ему хотелось во всем походить на римских цезарей, вот только выборность правителей ему претила: хотелось отдать Империю сыну. Да и принято в Европе было именно так. Если наследника не было – разваливалось все: за трон начиналась драка, и все, что было создано предшественником, рушилось.

Достойно развестись – привилегия монархов

Конечно, Жозефина сопротивлялась, пыталась не допустить развода, но кто слушал женщину? Состоялся развод, а потом и свадьба Наполеона с принцессой Австрии Марией-Луизой. Та не стала долго ждать и одарила мужа наследником в 1811 году.

Разошлись красиво. Наполеон сохранил за Жозефиной титул императрицы, назначил ей огромное денежное содержание. Политика политикой, а чувства никуда не делись. Сохранилась огромная переписка между уже бывшими супругами, где ясно видно, что между ними так ничего и не было кончено.

Когда Наполеон попал в опалу ко всему некогда завоеванному им «миру» и был сослан, Жозефина изо всех сил рвалась составить ему компанию в ссылке. Но, как известно из истории, ей это не удалось.

Странная смерть Жозефины до сих пор вызывает споры

25 мая 1814 года она прогуливалась с императором Александром I, встретившись с ним для обсуждения своей поездки на остров святой Елены, где в ссылке находился Наполеон. Но Александр отказал, хоть и был любезен и предупредителен. Через 4 дня Жозефина умерла, так и не добившись свидания с любимым.

До этого она достаточно долго болела странной болезнью, о которой до сих пор нет единого мнения. Если прибавить к этой картине то, что Жозефина была очень неудобным персонажем на политической арене Франции, да и Европы вообще, то исследователями ее жизни выдвигаются теории о ее целенаправленном устранении.

Сериал «Наполеон и Жозефина» напомнил о великой императрице

Образ Жозефины, беззаветно и странно любящей своего Наполеона, до сих пор волнителен. К нему обращаются кинематографисты и литераторы всего мира. Одним из ее киновоплощений стала красавица Жаклин Биссет.

Как о ней говорят, «обладательница величайшего тела», она стала секс-символом семидесятых годов. Это ей принадлежит первенство ношения футболок «в обтяжку». Кстати, секс-символом она стала тоже благодаря кинематографу: в фильме «Бездна» были очень эффектные кадры подводной съемки, именно они и вознесли красавицу на пьедестал.

Жаклин была в восторге от того, что она может сыграть Жозефину. Пока снимался этот знаменитый телесериал, Жаклин изучала историю этой женщины. Она восхищалась женой Наполеона и выкладывалась на площадке так, как по ее словам, не выкладывалась никогда.

Больше, чем декорации

Снимали в самых недоступных местах Франции и Европы. Договаривались о съемках во дворцах, в которые не было доступа широкой публики. Так что в сериале можно увидеть то, что обычный турист не увидит. А между тем, там жили Наполеон и Жозефина и вершились судьбы мира.

Над созданием костюмов той эпохи трудились не только костюмеры. Детали воссоздавались историками, так что все максимально приближено к тогдашней реальности, хоть, без сомнения, и немножко приукрашено в угоду кинематографу.

Для создания костюмов использовались современные синтетические ткани, потому что произвести воздушную хлопковую или шелковую ткань в том виде, в котором она была произведена тогда, было бы чрезвычайно затратно: в наше время не осталось рукодельниц, способных спрясть такую тонкую и ровную нить и произвести ткань такой воздушности, как это делалось во времена Жозефины.

По воспоминаниям Арманда Ассанте, Жаклин была «приставучкой»

Арманд Ассанте, исполнитель роли Бонапарта, вспоминал, что актриса так старалась сделать фильм лучше, что постоянно приставала с предложениями к режиссеру. Одним из таких предложений были съемки в Москве. Жаклин хотела снять там любовную сцену.

По ее задумке, Жозефина приезжает в занятую французами Москву и, как знаменитая Таис Афинская, поджигает город. Но идею не поддержали. Желание увидеть российскую столицу было так велико, что Жаклин еще долго болела мечтой посетить Россию.

Отношения с русским артистом балета

Как она говорила, даже отношения с Алекандром Годуновым, русским актером-невозвращенцем, она начала, заинтересовавшись им как «таинственным русским». Это были единственные длительные отношения в ее судьбе. Они закончились только в 1995 году, когда актер умер.

Александр в 1979 году сбежал из СССР во время нью-йоркских гастролей. Он бросил жену в гостинице, а сам пришел к властям и попросил политического убежища. Убежище дали, жену отправили в Москву, был большой скандал.

Из-за этого скандала полетело много погон и голов. Даже пострадали те, кто никоим образом не был причастен к побегу Годунова: прекрасный фильм «31 июня» был положен на полку на семь лет только из-за того, что в нем снялся Годунов…

Крестная мама для Анджелины

Жаклин в свое время стала крестной мамой для другой красивой женщины: Анджелины Джоли. Они потом даже снялись в одном фильме – «Мистер и миссис Смит». Но, по версии режиссера, сцены с Жаклин оказались лишними и их убрали при монтаже.

Со временем, когда вышел сериал «Наполеон и Жозефина», у Жаклин было еще немало ролей, но она неизменно считает своей лучшей ролью именно эту. Как она сама говорила в интервью, «внутри я – Жозефина и живите теперь с этим!»