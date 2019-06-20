Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»

Новый мини-сериал от НВО «Чернобыль» заслужил самый высокий рейтинг за всю историю по версии IMDb, обогнав «Игру престолов». Создатели постарались передать события аварии на Чернобыльской АЭС с максимальной точностью. Многим звездам понравился сериал. Своим отзывом поделилась Юлия Проскурякова.

Жена Игоря Николаева настолько впечатлилась событиями «Чернобыля», что написала пост в Instagram. Актрису поразило, как шведский режиссер смог передать советский быт. Также она оценила актёрскую игру и сценарий. Проскурякова прониклась историями шахтеров, пожарных и водолазов, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти мир от последствий катастрофы.

Актриса по заданию в ГИТИСе, где она учится, искала монолог и наткнулась на письмо жены Василия Игнатенко. 25-летний пожарный умер от лучевой болезни спустя пару недель после взрыва на электростанции. Беременная Людмила потеряла мужа, а затем и ребенка – дочь скончалась у нее на руках спустя несколько часов после рождения. Реальная история поразила Проскурякову до глубины души.