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Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»

Юлия Проскурякова поделилась историей, связанной с одним из героев этого нашумевшего проекта.

Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: globallookpress

Новый мини-сериал от НВО «Чернобыль» заслужил самый высокий рейтинг за всю историю по версии IMDb, обогнав «Игру престолов». Создатели постарались передать события аварии на Чернобыльской АЭС с максимальной точностью. Многим звездам понравился сериал. Своим отзывом поделилась Юлия Проскурякова.

Жена Игоря Николаева настолько впечатлилась событиями «Чернобыля», что написала пост в Instagram. Актрису поразило, как шведский режиссер смог передать советский быт. Также она оценила актёрскую игру и сценарий. Проскурякова прониклась историями шахтеров, пожарных и водолазов, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти мир от последствий катастрофы.

Кадр из сериала "Чернобыль". Фото
Сериал «Чернобыль» занял первое место в рейтинге сериалов всех времен. Кадр из сериала «Чернобыль» (2019 г)

Актриса по заданию в ГИТИСе, где она учится, искала монолог и наткнулась на письмо жены Василия Игнатенко. 25-летний пожарный умер от лучевой болезни спустя пару недель после взрыва на электростанции. Беременная Людмила потеряла мужа, а затем и ребенка – дочь скончалась у нее на руках спустя несколько часов после рождения. Реальная история поразила Проскурякову до глубины души.

«Каждый раз, читая это письмо, я рыдаю… Насколько жизнь этой женщины разделилась на до и после, и как трудно и горько так! Терять своих близких и родных!» — написала Юлия Проскурякова.

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«Чернобыль»Сериал "Чернобыль"Юлия Проскурякова

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Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»
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