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Сценарист «Чернобыля» объяснил нестыковки между сериалом и реальностью

Крейг Мейзин считает, что было невозможно следовать всей хронологии аварии в силу ограниченности хронометража сериала.

Сценарист «Чернобыля» объяснил нестыковки между сериалом и реальностью
Сериал "Чернобыль", кадр из шоу

Сериал «Чернобыль» стал одним из самых успешных ТВ-проектов канала HBO. Его рейтинги в России и по всему миру оказались внушительнее даже такого гиганта, как «Игра престолов».

Тем не менее нашлись и критики сериала. В сценарии шоу выявили несоответствия реальным историческим событиям. Продюсер «Чернобыля» Крейг Мейзин рассказал, почему он не мог досконально следовать реальности тех дней.

По его словам, события, развивающиеся в течение пяти лет, довольно сложно уместить в отведенные пять часов экранного времени. Авторы шоу руководствовались в первую очередь интересами зрителей, которым хотели показать историю, а для этого пришлось пожертвовать некоторыми фактами.

Также он отметил, что несколько эпизодов были позаимствованы из художественной литературы. Так, сцена с голыми шахтерами, раздевшимися принципиально, дабы не терять время в ожидании и установке вентилятора, была взята из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

По данным ТСН, Мейзин записал специальный подкаст, в котором подробно объяснил каждое преувеличение или несоответствие с реальными событиями в сериале.

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HBOКрейг МейзинСериал "Чернобыль"

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Сценарист «Чернобыля» объяснил нестыковки между сериалом и реальностью
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