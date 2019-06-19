Актер из сериала «Чернобыль» возмущен критикой россиян

Джаред Харрис настаивает на том, что сериал не порочит честь России или Украины.

Один из самых рейтинговых сериалов «Чернобыль» уж не раз подвергся критике в России и не только. Участники партии «Коммунисты России» требовали у Роскомнадзора запретить сериал. По их мнению, «Чернобыль» порочит честь СССР.

Исполнитель роли академика Легасова Джаред Харрис удивлен подобными обвинениями. Он заявил, что России не стоит воспринимать ошибки СССР на свой счет. Именно режим Советского Союза, по мнению Харриса, стал причиной трагедии в Чернобыле. Россия, Украина и Беларусь не должны винить себя за ошибки прошлого.

«Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х», — рассказал Джаред Харрис порталу «Апостроф».

Также 57-летний актёр вспомнил, как сам встретил 26 апреля 1986 года. В момент аварии в Чернобыле Харрис находился в Лондоне. Он признался, что большинству горожан почти ничего не было известно о катастрофе. Граждан просили не выходить на улицу в дождь, а также чаще пить молоко.