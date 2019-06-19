Сериалы

Актер из сериала «Чернобыль» возмущен критикой россиян

Джаред Харрис настаивает на том, что сериал не порочит честь России или Украины.

Актер из сериала «Чернобыль» возмущен критикой россиян
Кадр из мини-сериала "Чернобыль" (2019 г.)

Один из самых рейтинговых сериалов «Чернобыль» уж не раз подвергся критике в России и не только. Участники партии «Коммунисты России» требовали у Роскомнадзора запретить сериал. По их мнению, «Чернобыль» порочит честь СССР.

Кадр из сериала "Чернобыль". Фото
Джаред Харрис, сыгравший Легасова, уверен, что России не стоит защищать СССР. Кадр из сериала «Чернобыль» (2019 г.)

Исполнитель роли академика Легасова Джаред Харрис удивлен подобными обвинениями. Он заявил, что России не стоит воспринимать ошибки СССР на свой счет. Именно режим Советского Союза, по мнению Харриса, стал причиной трагедии в Чернобыле. Россия, Украина и Беларусь не должны винить себя за ошибки прошлого.

«Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х», — рассказал Джаред Харрис порталу «Апостроф».

Также 57-летний актёр вспомнил, как сам встретил 26 апреля 1986 года. В момент аварии в Чернобыле Харрис находился в Лондоне. Он признался, что большинству горожан почти ничего не было известно о катастрофе. Граждан просили не выходить на улицу в дождь, а также чаще пить молоко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Чернобыль»Джаред ХаррисСериал "Чернобыль"СССР

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актер из сериала «Чернобыль» возмущен критикой россиян
Интересно?
Поделись с друзьями: