Лина Хиди рассказала о вырезанном из «Игры престолов» эпизоде

В сериал не вошла сцена, в которой героиня актрисы теряет ребенка.

После завершения «Игры престолов» интерес поклонников к героям сериала не угасает. Большой популярностью пользуются блоги актеров фильма в соцсетях, они продолжают блистать и раздавать автографы на самых разных мероприятиях.

Накануне сыгравшая Серсею Ланнистер Лина Хиди стала гостьей мюнхенского фестиваля ComicCon. Выступая перед фанатами, артистка вспомнила о сцене, которая не вошла в окончательный вариант предпоследнего, седьмого сезона «Игры престолов».

По сценарию героиня Хиди была беременна. В одном из эпизодов Серсея теряет ребенка. Эту сцену Лина считает важной, поскольку, по ее мнению, так лучше раскрывается характер персонажа. Именно поэтому она решила сообщить о вырезанном из фильма фрагменте поклонникам.

«Это стал по-настоящему тяжелый, но важный поворот для Серсеи», – говорит актриса на видео, опубликованном в Twitter.

Ранее Лина Хиди отмечала, что в целом финал «Игры престолов» ее разочаровал. Она могла бы многое обсудить со сценаристами Дэном Вайсом и Дэвидом Бениоффом. В частности, артистке не понравилось, как умерла Серсея. Она предпочла бы, чтобы королева погибла в бою, но в итоге ее конец оказался слишком «тихим».

Впрочем, как отмечал портал teleprogramma.pro, с участью героини Хиди быстро смирилась и даже начала считать ее «идеальной».