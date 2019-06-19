Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»

Телеведущий признался, что увидел на экране свою страну такой, какой ее запомнил в детстве.

Сериал компании HBO «Чернобыль» произвел на зрителей большое впечатление. Кажется, равнодушных к творению сценариста Крэйга Мазина и режиссера Йохана Ренка не осталось, особенно в России.

Недавно свое мнение о фильме высказал Иван Ургант. От просмотра «Чернобыля» телеведущий остался в восторге. По его словам, создатели картины проделали огромную и тщательную работу, чтобы в точности воссоздать атмосферу жизни в те годы.

«Они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню», – признается Ургант.

Ведущий отметил, что постановкой подобных фильмов должен был бы заниматься отечественный кинематограф, а сериал «Чернобыль» стоит посмотреть каждому человеку в любом уголке мира, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, помимо поклонников у сериала оказалось и немало критиков. Так, в партии «Коммунисты России» посчитали фильм клеветническим и манипулятивным, недостоверно изображающим моральный климат в советском обществе. Представители политического объединения обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать к нему доступ на всех возможных интернет-ресурсах.