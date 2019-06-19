Сериалы

Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»

Телеведущий признался, что увидел на экране свою страну такой, какой ее запомнил в детстве.

Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
Иван Ургант высказался о "Чернобыле". Фото: globallookpress.com

Сериал компании HBO «Чернобыль» произвел на зрителей большое впечатление. Кажется, равнодушных к творению сценариста Крэйга Мазина и режиссера Йохана Ренка не осталось, особенно в России.

Недавно свое мнение о фильме высказал Иван Ургант. От просмотра «Чернобыля» телеведущий остался в восторге. По его словам, создатели картины проделали огромную и тщательную работу, чтобы в точности воссоздать атмосферу жизни в те годы.

«Они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню», – признается Ургант.

Ведущий отметил, что постановкой подобных фильмов должен был бы заниматься отечественный кинематограф, а сериал «Чернобыль» стоит посмотреть каждому человеку в любом уголке мира, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, помимо поклонников у сериала оказалось и немало критиков. Так, в партии «Коммунисты России» посчитали фильм клеветническим и манипулятивным, недостоверно изображающим моральный климат в советском обществе. Представители политического объединения обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать к нему доступ на всех возможных интернет-ресурсах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван УргантСериал "Чернобыль"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
Интересно?
Поделись с друзьями: