Звезда сериала «Ангел-хранитель»: «Я прожила с героиней эпоху»

Исполнительница роли Веры Ангеловой рассказала о съемках и о жизни

Первый канал на этой неделе порадовал своих зрителей новым сериалом — четырехсерийной мелодрамой «Ангел-хранитель», которую снял режиссер Максим Демченко.

История эта рассказывает об отношениях нескольких поколений двух семей, вышедших из подмосковного села Ангелово. До 1917 года там успешно сосуществовали семья профессора Андрея Ангелова и крестьянина Тимофея Кондратьева. Но в ходе первых же классовых. Столкновений главы обоих семей гибнут, а их детям – трем дочерям Ангелова, и троим сыновьям Кондратьева — приходится проживать жизнь по-своему.

Кто-то из этих героев мучается от неразделенной любви, кто-то, наоборот, находит свое счастье, кто-то попадает в Париж, кто-то – в ГУЛАГ, кто-то борется за сохранение родового поместья. Связь между семьями поддерживается на протяжении последующих поколений.

Зрители уже посмотрели первую серию «Ангела-хранителя» и остались довольны как сюжетом, так и игрой актеров, многие из которых уже давно всем знакомы и всеми любимы. Профессора Ангелова здесь сыграл Дмитрий Щербина, одна из последних работ которого – роль посла в русско-турецком сериале «Султан моего сердца». Илью Кондратьева сыграл Владимир Гостюхин, он же – Федор Иванович из «Дальнобойщиков», Надю Ангелову – Анастасия Уколова, Лиду Ангелову – Софья Ардова, Тимофея Кондратьева – Алексей Шевченков, Федора Кондратьева – Виктор Добронравов.

В главной роли – Веры Ангеловой – зрители увидели Ольгу Павловец, сыгравшую более полусотни ролей в фильмах и сериалах. Ольгу гримировали, ее Вера меняла возраст, жила в разные годы. Несомненно, для нее эта работа была хоть и сложной, но безумно интересной. В интервью сама актриса рассказала о том, как ей работалось в этом образе.

Интереснее всего было играть сцены военных лет

– Сложно ли играть героиню нескольких эпох? Как вы меняли героиню (в плане характера)?

– Это большая ответственность — играть несколько эпох: разный возраст, важные события, на которые 20 век был богат, перемены. Плюс, центральная роль, на персонаже большая смысловая нагрузка. Я проживала определенные события вместе с ней.

Моя героиня никогда не была мягкой: с самого детства она была принципиальной девочкой, своенравной в плане отстаивания своих интересов и своей правды. Естественно, война и личные перипетии — все это сказалось на ее характере как это и бывает в реальной жизни, такие события формируют наши характеры.

– Какая из эпох, показанных в фильме, симпатична вам больше всего?

– Могу сказать, что интереснее всего было существовать в эпизодах военного времени — много событий, и возраст героини наиболее близкий к моему нынешнему.

– А ваши любимые образы в сериале — одежда, прическа?

– Так же из военного времени. Мне нравилось, что акцент был не на том, как я выгляжу и во что одета, хотя это, безусловно, всегда помогает актрисе, но для меня это лишь вспомогательный элемент, важнее всего — передать основную мысль и содержание. 30-е годы, НЭП — это конечно, все очень симпатично, но я чувствовала себя неуютно в перьях, хотя паричок был мне к лицу.

Сама Ольга не смогла бы жить на одном месте

– В сериале задействован такой большой актерский состав — с кем вам работалось интереснее всего (или с кем работали дольше всего)?

– Отличнейший актерский состав — мы все дружим и вне съемочного процесса. Был костяк — Максим Литовченко, Виктор Добронравов, Юлия Галкина, Алексей Фатеев, Анатолий Кот — после съемок мы часто ходили куда-то вместе и всегда много смеялись.

– В фильме ваша героиня отчаянно борется за сохранение усадьбы Ангеловых и ее истории, всю жизнь проживая в одном месте. А вы бы смогли так?

– Наверное, нет. Я обожаю путешествовать, хоть иметь свое гнездо очень важно. Но привязки к одному месту у меня нет.

– Будучи мамой двух мальчиков, как вы считаете, это важно — передавать знания о родословной, семейных ценностях, преданиях?

– Безусловно, важно, все мы родом из детства. Если говорить про фильм, то, я считаю, именно воспитание семьи сформировало характер моей героини, которая с таким рвением боролась за историю рода.

– Принимая какие-либо решения, чьим мнением следует руководствоваться в первую очередь — своим собственным или мнением родных и близких?

– Своим. Прислушиваться к себе — первостепенно. Конечно, игнорировать близких и их советы нельзя, но это все равно другие люди, и у них своя жизнь. Уберечь от собственных ошибок невозможно.

Это кино про любовь

– Почему стоит посмотреть это кино? Какую мысль зрители смогут вынести?

– Для меня, в первую очередь, это кино про любовь. Про созидание истории: всю жизнь наперекор испытаниям, провокациям, но, в большинстве своем, герои принимали правильные решения, основанные на добродетелях: любви, правде, добре, мире. Семейная сага как жанр учит глубине всех истин. На этом ведь и строится мир и жизнь.