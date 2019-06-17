Сериалы Турецкий сериал «Ветреный»: содержание всех серий
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Турецкий сериал «Ветреный»: содержание всех серий

Мария Горская

Новая 12-серийная история о любви и мести в современной Турции уже покорила сердца российских зрителей.

Первый шанс распробовать «на вкус» турецкие сериалы жители нашей страны получили около 30 лет назад — после выхода экранизации романа Решада Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Любовь, ревность, семейные тайны — всё, что так любят зрители, в этом сериале присутствовало.

Сейчас же, когда времена изменились, турецкий кинематограф дарит нам гораздо больше интересных сериалов с самым разным сюжетом — от исторических, как «Великолепный век», до самых современных. И в каждом из них, как и раньше, заложена та основа, которая так привлекает любителей кино — увлекательная история, красивые актеры, и национальные музыкальные мотивы фоном.

В этом году «Первый канал» порадовал россиян сериалом «Султан моего сердца», где снялись, в том числе, и наши актеры. Если вы уже устали его пересматривать, то портал Teleprogramma.pro готов посоветовать вам и другие качественные сериалы родом из Турции. К примеру, отличных отзывов удостоился вышедший совсем недавно сериал «Ветреный». Мы уже посмотрели его и составили для вас содержание всех 12 серий.

1 серия

Молодая Красавица Рейян Шатоглу в своем родном доме не чувствует себя своей. У нее есть любящие мать, отец и младшая сестренка Гюль, однако глава семьи – дедушка Насух Шатоглу почему-то никогда не демонстрировал привязанности к Рейян. От него она получала лишь тумаки и упрёки.

Однажды утром девушка берет коня и, пока все спят, отправляется в свое любимое место на краю горы. По пути назад коня едва не сбивает машина 27-летнего парня по имени Миран Асланбей — он приехал в их городок Мидьят под видом бизнесмена из Стамбула, заключил крупную сделку с семьей Шатоглу, и вот теперь оказался свидетелем того, как их Рейян упала с коня на землю.

Он отвез девушку домой и, пользуясь случаем, попросил у семьи ее руки. Однако Насух Шатоглу вместо одной внучки предложил другую – дочь своего младшего сына, Ярен, которая видела Мирана раньше и успела в него влюбиться. Но парню почему-то нужна именно Рейян.

Оказывается, он считает семью Шатоглу своими кровными врагами и намерен их уничтожить, использовав для этого невинную девушку.

2 серия

Рейян, как выяснилось, нужна не только Мирану. Сын ее дяди Азат с детства влюблен в нее и теперь, когда она может достаться другому, он больше не может скрывать своих чувств. На самом деле Рейан не является его двоюродной сестрой, ведь Хазар Шатоглу – не родной ее отец, он женился на ее матери, когда та в 17 лет осталась вдовой.

Постепенно Рейян влюбляется в Мирана и дело идет к свадьбе. Азат пытается этому помешать, но у него ничего не выходит. Ярен, сгорая от зависти, рвет свадебное платье двоюродной сестры, и ее матери приходится отдать невесте свое, которое она хранила много лет.

Свадьбу сыграли и теперь месть Мирана переходит в финальную стадию. Ему нравится Рейан, его жестокое сердце, ранее не знающее ничего, кроме жажды мести, потихоньку оттаивает. Но бабушка – Азизе Асланбей – подначивает молодого человека, не позволяя ему забыть о родителях, якобы убитых отцом девушки, Хазаром.

Миран и Рейян уезжают со свадьбы, возле дома после их отъезда пьяный и убитый горем Азат начинает палить из пистолета. Одна из пуль попадает в малышку Гюль.

Кадр из сериала "Ветреный". Дед Насух
Дедушка Рейян на самом деле был дедушкой Мирана. Кадр из сериала «Ветреный»

3 серия

Молодожены проводят первую брачную ночь в заброшенной хижине. Рейан не знает, что эта ночь должна стать последней – муж одевается и уходит, бросив ее одну. Парень просто использовал ее, и брак этот был ненастоящим.

В хижине начинается пожар, девушка больше не хочет жить и остается внутри. В последний момент ее выносит из огня охранник Азизе. Они привозят бедняжку, одетую в свадебное платье, на главную площадь города и выбрасывают из машины. Для семьи Шатоглу это большой позор, потому Рейан не сразу решается пойти домой – какое-то время она отсыпается в доме старика, пожалевшего ее и пустившего в свой дом.

В больнице, тем временем, продолжается борьба за жизнь Гюль. Врачи проводят успешную операцию, но пулю, попавшую в голову девочки, они вынуждены оставить внутри, дабы избежать риска повреждения мозга.

Миран мучается, вспоминая, как жестоко поступил с любимой. Он пытается найти ее и забрать у семьи, ведь после такого позора Шадоглу могут ее убить.

Кадр из сериала "Ветреный" - Миран Асланбей
Актер Акын Акынёзю красотой не уступает знаменитому Али Эрсану Дуру. Кадр из сериала «Ветреный»

4 серия

Прикончить девушку ее дед доверяет Азату, хотя тот, конечно же, не собирается причинять ей вред. Азат везет ее из города, но на мосту дорогу им преграждает автомобиль Мирана и его друга Фырата.

Пока мужчины спорят и угрожают друг другу оружием, Рейян прыгает с моста в реку. Миран бросается следом, находит ее под водой и выносит на берег.

Девушка очень обижена, она не желает разговаривать со своим спасителем. Вскоре их находит Фырат и отвозит в дом своей матери, где никто не живет. Там они проводят ночь. Миран раскаивается, он дает Рейян пистолет и та стреляет ему в грудь. Позже она сама, под его чутким руководством, вытаскивает пулю.

В больнице Гюль просыпается после операции, она желает видеть сестру, но никто не знает, куда та пропала.

5 серия

Миран приводит Рейян в свой дом, что совсем не радует Гёнуль – его двоюродную сестру, на которой он на самом деле женат, но никогда к ней и пальцем не прикасался.

Гёнуль то пытается задушить Рейан подушкой во сне, но хочет свести счеты с жизнью. Тем временем Ярен продолжает плести козни и встречается с Фыратом, чтобы выведать полезную информацию.

Гюль отказывается от еды, желая видеть сестру. Ее мать Зехра пришла к дому Асланбеев и просит отдать ей дочь. Миран говорит, что всего лишь хочет спасти девушку от гнева ее деда Насуха.

Кадр из сериала "Ветреный". Малышка Гюль пострадала на свадьбе сестры
Малышка Гюль пострадала на свадьбе сестры. Кадр из сериала «Ветреный»

6 серия

Коварная Ярен помогла организовать встречу Рейян с ее сестрой Гюль – девушка и Миран пришли в особняк Шадоглу ночью и Рейян смогла пообщаться с сестренкой. Когда они собирались уходить, Насух поймал их и хотел убить, но Гюль вовремя появилась и старик был вынужден отпустить незваных гостей.

Гёнуль намерена рассказать Рейян то, что она настоящая жена Мирана, однако ей не удается это провернуть. Рейян в истерике громит комнату.

Шадоглу и Асланбеи встречаются, чтобы обсудить бизнес-вопросы. Азизе Асланбей предлагает погасить долг Шадоглу, если те отдадут ей свой особняк. Пока все заняты своими делами, внучка Азизе – Элиф – сбегает из дома, а ее бабушка думает, что ее украли Шадоглу.

Миран привозит Рейян на ее любимое место, где на краю пропасти он перед свадьбой установил качели. Затем они едут в дом, в котором она в него стреляла.

Кадр из сериала "Ветреный" - Свадьба Мирана и Рейян
Фальшивая свадьба Мирана и Рейян. Кадр из сериала «Ветреный»

7 серия

Пока Мирана нет в доме, туда приезжают Азат и Гёнуль. Последняя рассказывает Рейян, что она и Миран женаты. Шокированная этой новостью девушка уходит с Азатом. По дороге они попадают в аварию и Рейян везут в больницу.

Туда же Миран доставил Генуль, ранившую себя ножом и совравшую, что это сделала Рейян. У Фырата наконец-то открываются глаза: он понимает, что Ярен его все это время использовала.

Рейян согласилась стать женой Азата и приехала в дом Шадоглу. Но даже Хазар не хочет этого брака, так как знает, что его дочь не любит Азата. Рейян рассказывает отцу о причинах мести Мирана. Тот клянется, что не убивал родителей парня, всё было наоборот – он любил его мать, она его тоже любила, но их разлучили.

Рыза, помощник в семье Шадоглу, привозит Рейян к ее качелям, там она встречается с Мираном. Ехать с ним она отказывается и уходит с Азатом.

Азизе Асланбей. Кадр из сериала "Ветреный"
Азизе Асланбей. Кадр из сериала «Ветреный»

8 серия

Рейян возвращается к семье, но выходить за Азата всё же не хочет. Дата свадьбы, между тем, уже назначена.

Миран на могиле своих родителей видит Хазара. Тот уверяет парня, что любил его мать, и никогда не причинил бы ей вреда. Миран едет к бабушке и требует сказать ему правду. Но она вновь говорит ему то, от чего ненависть к Шадоглу разгорается с новой силой.

Азизе хочет отправить Элиф в Лондон. Та уезжать отказывается и уходит из дома. А Рейян, оставив Азату прощальное письмо, вместе с кухаркой Мелике. Гуль вместе с Рызой едет к Мирану и просит вернуть сестру домой. Благодаря подсказкам девочки он находит Рейян.

Кадр из сериала "Ветреный" - Ярен
Завистливая Ярен сама мечтала о Миране, но он полюбил ее сестру. Кадр из сериала «Ветреный»

9 серия

Азизе раскрывает страшную правду. Хазар и мать Мирана любили друг друга, но Асланбеи их разлучили. От Хазара она родила Мирана и неродная бабушка стала растить его как орудие мести.

Рейян прогоняет Мирана, но ее жалит скорпион и парень остается с ней. Туда же прибывает Азат, между ними вспыхивает драка. Азат ни Миран ночуют под стенами особняка Шадоглу, потому что дед Насух не пускает их внутрь.

Миран возвращается домой, чтобы разобраться с Гёнуль за ложь по поводу ножевого ранения. В этот момент Султан говорит о тайнах Азизе.

Дед вне себя от злости из-за того, что за долги у него заберут особняк. Он бьет Рейян и та убегает из дома с пистолетом. В офисе у Мирана она встречает отца, тот хочет убить юношу, но Рейан не дает ему совершить страшное и уводит из офиса.

10 серия

Миран предлагает Шадоглу закрыть их долги и прекратить войну, если они отпустят Рейян. Насух отвергает это предложение – он все еще хочет выдать Рейян за Азата.

Азат узнает о тайне родителей Рейян и рассказывает ей эту тайну. Братья Джихан и Хазар ссорятся, Насух отказывается женить Азата «на этой девке». Старик хочет сделать так, чтобы девушка пропала и никто ее больше не нашел.

Миран сообщает Генуль и всей семье, что разводится. В ночь хны – ночь перед свадьбой Рейян — Миран похищает невесту Азата.

Кадр из сериала "Ветреный", Азат
Азат. Кадр из сериала «Ветреный»

11 серия

Азат похищает Гёнуль и просит обменять ее на Рейян. Султан ищет свою дочь в доме Шадоглу, но не находит. Рейян на заправке сбегает от Мирана и прячется в грузовике. Плохие люди нашли ее там и стали приставать, но Миран подоспел вовремя.

Они останавливаются в отеле. Хазар, тем временем, ищет дочь. Он поведал своей жене, как любил мать Мирана. Гёнуль уговаривает Азата дать ей телефон, чтобы она позвонила домой.

Миран просит у Рейян 24 часа в надежде, что за это время она вновь его полюбит. Если этого не случится, он готов навсегда пропасть из ее жизни.

12 серия

Рейян согласилась провести один день с Мираном и выслушать его. Он объясняет, почему женился на Гёнуль.

Фырат получил информацию о местонахождении Мирана, но мать попросила его не выдавать друга его бабушке Азизе. Та похищает Ярен и хочет, чтобы она узнала, где Азиз прячет Гёнуль. Тот уже хотел освободить пленницу, но она выстрелила ему в спину.

Азизе едет за Мираном, а Хазар – за Рейян. Он возвращает дочь домой. Миран угрожает Насуху, запрещая ему причинять Рейян вред.

Азизе встречаемся со своей сестрой Ханифе, которая много лет прожила в доме Шадоглу. Миран снова увозит из дома Рейян, а его бабушка дает Шадоглу неделю на то, чтобы они освободили особняк.

Миран заново построил хижину, где они с Рейян провели свою первую ночь, и вновь предлагает ей выйти за него замуж – теперь уже по-настоящему.

Кадр из сериала "Ветреный"
В сериале рассказывается о любви, которая противостоит жажде мести. Кадр из сериала «Ветреный»

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