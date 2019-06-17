Турецкий сериал «Ветреный»: содержание всех серий

Новая 12-серийная история о любви и мести в современной Турции уже покорила сердца российских зрителей.

Первый шанс распробовать «на вкус» турецкие сериалы жители нашей страны получили около 30 лет назад — после выхода экранизации романа Решада Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Любовь, ревность, семейные тайны — всё, что так любят зрители, в этом сериале присутствовало.

Сейчас же, когда времена изменились, турецкий кинематограф дарит нам гораздо больше интересных сериалов с самым разным сюжетом — от исторических, как «Великолепный век», до самых современных. И в каждом из них, как и раньше, заложена та основа, которая так привлекает любителей кино — увлекательная история, красивые актеры, и национальные музыкальные мотивы фоном.

В этом году «Первый канал» порадовал россиян сериалом «Султан моего сердца», где снялись, в том числе, и наши актеры. Если вы уже устали его пересматривать, то портал Teleprogramma.pro готов посоветовать вам и другие качественные сериалы родом из Турции. К примеру, отличных отзывов удостоился вышедший совсем недавно сериал «Ветреный». Мы уже посмотрели его и составили для вас содержание всех 12 серий.

1 серия

Молодая Красавица Рейян Шатоглу в своем родном доме не чувствует себя своей. У нее есть любящие мать, отец и младшая сестренка Гюль, однако глава семьи – дедушка Насух Шатоглу почему-то никогда не демонстрировал привязанности к Рейян. От него она получала лишь тумаки и упрёки.

Однажды утром девушка берет коня и, пока все спят, отправляется в свое любимое место на краю горы. По пути назад коня едва не сбивает машина 27-летнего парня по имени Миран Асланбей — он приехал в их городок Мидьят под видом бизнесмена из Стамбула, заключил крупную сделку с семьей Шатоглу, и вот теперь оказался свидетелем того, как их Рейян упала с коня на землю.

Он отвез девушку домой и, пользуясь случаем, попросил у семьи ее руки. Однако Насух Шатоглу вместо одной внучки предложил другую – дочь своего младшего сына, Ярен, которая видела Мирана раньше и успела в него влюбиться. Но парню почему-то нужна именно Рейян.

Оказывается, он считает семью Шатоглу своими кровными врагами и намерен их уничтожить, использовав для этого невинную девушку.

2 серия

Рейян, как выяснилось, нужна не только Мирану. Сын ее дяди Азат с детства влюблен в нее и теперь, когда она может достаться другому, он больше не может скрывать своих чувств. На самом деле Рейан не является его двоюродной сестрой, ведь Хазар Шатоглу – не родной ее отец, он женился на ее матери, когда та в 17 лет осталась вдовой.

Постепенно Рейян влюбляется в Мирана и дело идет к свадьбе. Азат пытается этому помешать, но у него ничего не выходит. Ярен, сгорая от зависти, рвет свадебное платье двоюродной сестры, и ее матери приходится отдать невесте свое, которое она хранила много лет.

Свадьбу сыграли и теперь месть Мирана переходит в финальную стадию. Ему нравится Рейан, его жестокое сердце, ранее не знающее ничего, кроме жажды мести, потихоньку оттаивает. Но бабушка – Азизе Асланбей – подначивает молодого человека, не позволяя ему забыть о родителях, якобы убитых отцом девушки, Хазаром.

Миран и Рейян уезжают со свадьбы, возле дома после их отъезда пьяный и убитый горем Азат начинает палить из пистолета. Одна из пуль попадает в малышку Гюль.

3 серия

Молодожены проводят первую брачную ночь в заброшенной хижине. Рейан не знает, что эта ночь должна стать последней – муж одевается и уходит, бросив ее одну. Парень просто использовал ее, и брак этот был ненастоящим.

В хижине начинается пожар, девушка больше не хочет жить и остается внутри. В последний момент ее выносит из огня охранник Азизе. Они привозят бедняжку, одетую в свадебное платье, на главную площадь города и выбрасывают из машины. Для семьи Шатоглу это большой позор, потому Рейан не сразу решается пойти домой – какое-то время она отсыпается в доме старика, пожалевшего ее и пустившего в свой дом.

В больнице, тем временем, продолжается борьба за жизнь Гюль. Врачи проводят успешную операцию, но пулю, попавшую в голову девочки, они вынуждены оставить внутри, дабы избежать риска повреждения мозга.

Миран мучается, вспоминая, как жестоко поступил с любимой. Он пытается найти ее и забрать у семьи, ведь после такого позора Шадоглу могут ее убить.

4 серия

Прикончить девушку ее дед доверяет Азату, хотя тот, конечно же, не собирается причинять ей вред. Азат везет ее из города, но на мосту дорогу им преграждает автомобиль Мирана и его друга Фырата.

Пока мужчины спорят и угрожают друг другу оружием, Рейян прыгает с моста в реку. Миран бросается следом, находит ее под водой и выносит на берег.

Девушка очень обижена, она не желает разговаривать со своим спасителем. Вскоре их находит Фырат и отвозит в дом своей матери, где никто не живет. Там они проводят ночь. Миран раскаивается, он дает Рейян пистолет и та стреляет ему в грудь. Позже она сама, под его чутким руководством, вытаскивает пулю.

В больнице Гюль просыпается после операции, она желает видеть сестру, но никто не знает, куда та пропала.

5 серия

Миран приводит Рейян в свой дом, что совсем не радует Гёнуль – его двоюродную сестру, на которой он на самом деле женат, но никогда к ней и пальцем не прикасался.

Гёнуль то пытается задушить Рейан подушкой во сне, но хочет свести счеты с жизнью. Тем временем Ярен продолжает плести козни и встречается с Фыратом, чтобы выведать полезную информацию.

Гюль отказывается от еды, желая видеть сестру. Ее мать Зехра пришла к дому Асланбеев и просит отдать ей дочь. Миран говорит, что всего лишь хочет спасти девушку от гнева ее деда Насуха.

6 серия

Коварная Ярен помогла организовать встречу Рейян с ее сестрой Гюль – девушка и Миран пришли в особняк Шадоглу ночью и Рейян смогла пообщаться с сестренкой. Когда они собирались уходить, Насух поймал их и хотел убить, но Гюль вовремя появилась и старик был вынужден отпустить незваных гостей.

Гёнуль намерена рассказать Рейян то, что она настоящая жена Мирана, однако ей не удается это провернуть. Рейян в истерике громит комнату.

Шадоглу и Асланбеи встречаются, чтобы обсудить бизнес-вопросы. Азизе Асланбей предлагает погасить долг Шадоглу, если те отдадут ей свой особняк. Пока все заняты своими делами, внучка Азизе – Элиф – сбегает из дома, а ее бабушка думает, что ее украли Шадоглу.

Миран привозит Рейян на ее любимое место, где на краю пропасти он перед свадьбой установил качели. Затем они едут в дом, в котором она в него стреляла.

7 серия

Пока Мирана нет в доме, туда приезжают Азат и Гёнуль. Последняя рассказывает Рейян, что она и Миран женаты. Шокированная этой новостью девушка уходит с Азатом. По дороге они попадают в аварию и Рейян везут в больницу.

Туда же Миран доставил Генуль, ранившую себя ножом и совравшую, что это сделала Рейян. У Фырата наконец-то открываются глаза: он понимает, что Ярен его все это время использовала.

Рейян согласилась стать женой Азата и приехала в дом Шадоглу. Но даже Хазар не хочет этого брака, так как знает, что его дочь не любит Азата. Рейян рассказывает отцу о причинах мести Мирана. Тот клянется, что не убивал родителей парня, всё было наоборот – он любил его мать, она его тоже любила, но их разлучили.

Рыза, помощник в семье Шадоглу, привозит Рейян к ее качелям, там она встречается с Мираном. Ехать с ним она отказывается и уходит с Азатом.

8 серия

Рейян возвращается к семье, но выходить за Азата всё же не хочет. Дата свадьбы, между тем, уже назначена.

Миран на могиле своих родителей видит Хазара. Тот уверяет парня, что любил его мать, и никогда не причинил бы ей вреда. Миран едет к бабушке и требует сказать ему правду. Но она вновь говорит ему то, от чего ненависть к Шадоглу разгорается с новой силой.

Азизе хочет отправить Элиф в Лондон. Та уезжать отказывается и уходит из дома. А Рейян, оставив Азату прощальное письмо, вместе с кухаркой Мелике. Гуль вместе с Рызой едет к Мирану и просит вернуть сестру домой. Благодаря подсказкам девочки он находит Рейян.

9 серия

Азизе раскрывает страшную правду. Хазар и мать Мирана любили друг друга, но Асланбеи их разлучили. От Хазара она родила Мирана и неродная бабушка стала растить его как орудие мести.

Рейян прогоняет Мирана, но ее жалит скорпион и парень остается с ней. Туда же прибывает Азат, между ними вспыхивает драка. Азат ни Миран ночуют под стенами особняка Шадоглу, потому что дед Насух не пускает их внутрь.

Миран возвращается домой, чтобы разобраться с Гёнуль за ложь по поводу ножевого ранения. В этот момент Султан говорит о тайнах Азизе.

Дед вне себя от злости из-за того, что за долги у него заберут особняк. Он бьет Рейян и та убегает из дома с пистолетом. В офисе у Мирана она встречает отца, тот хочет убить юношу, но Рейан не дает ему совершить страшное и уводит из офиса.

10 серия

Миран предлагает Шадоглу закрыть их долги и прекратить войну, если они отпустят Рейян. Насух отвергает это предложение – он все еще хочет выдать Рейян за Азата.

Азат узнает о тайне родителей Рейян и рассказывает ей эту тайну. Братья Джихан и Хазар ссорятся, Насух отказывается женить Азата «на этой девке». Старик хочет сделать так, чтобы девушка пропала и никто ее больше не нашел.

Миран сообщает Генуль и всей семье, что разводится. В ночь хны – ночь перед свадьбой Рейян — Миран похищает невесту Азата.

11 серия

Азат похищает Гёнуль и просит обменять ее на Рейян. Султан ищет свою дочь в доме Шадоглу, но не находит. Рейян на заправке сбегает от Мирана и прячется в грузовике. Плохие люди нашли ее там и стали приставать, но Миран подоспел вовремя.

Они останавливаются в отеле. Хазар, тем временем, ищет дочь. Он поведал своей жене, как любил мать Мирана. Гёнуль уговаривает Азата дать ей телефон, чтобы она позвонила домой.

Миран просит у Рейян 24 часа в надежде, что за это время она вновь его полюбит. Если этого не случится, он готов навсегда пропасть из ее жизни.

12 серия

Рейян согласилась провести один день с Мираном и выслушать его. Он объясняет, почему женился на Гёнуль.

Фырат получил информацию о местонахождении Мирана, но мать попросила его не выдавать друга его бабушке Азизе. Та похищает Ярен и хочет, чтобы она узнала, где Азиз прячет Гёнуль. Тот уже хотел освободить пленницу, но она выстрелила ему в спину.

Азизе едет за Мираном, а Хазар – за Рейян. Он возвращает дочь домой. Миран угрожает Насуху, запрещая ему причинять Рейян вред.

Азизе встречаемся со своей сестрой Ханифе, которая много лет прожила в доме Шадоглу. Миран снова увозит из дома Рейян, а его бабушка дает Шадоглу неделю на то, чтобы они освободили особняк.

Миран заново построил хижину, где они с Рейян провели свою первую ночь, и вновь предлагает ей выйти за него замуж – теперь уже по-настоящему.