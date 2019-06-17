Лина Хиди осталась недовольна финалом «Игры престолов»

Звезда «Игры престолов» призналась, что была поражена до глубины души, когда узнала, какая участь ждет ее героиню.

Лина Хиди призналась, что после финала «Игры престолов», который состоялся в прошлом месяце, не обсуждала окончание сериала со сценаристами. Однако если бы это случилось, то она могла бы многое сказать Дэвиду Бениоффу и Дэну Вайсу.

«Я бы сказала, что хотела бы лучшей смерти своему персонажу», — сказала актриса. «Сюжет можно было бы повернуть в любую сторону», — отметила звезда, добавив, что участь, постигшая ее героиню, неприятно поразила ее до глубины души. Актриса осталась недовольна прописанной для нее линией.

Героиня Хиди Серсея Ланнистер — одна из главных злодеек в сериале, которая от сезона к сезону становилась все более гнусной, погибла в предпоследнем эпизоде кровавой саги без особого шика.

Для Серсеи, по приказу которой многочисленные враги были обезглавлены, убиты или подверглись пыткам, тихая смерть на руках любовника, в то время как дворец рушится у нее над головой, по меньшей мере разочаровала зрителей.

Они полагали, что ту в конце будет ждать заслуженное возмездие за все ее злодеяния.

Ранее Лина признавалась, что испытывает смешанные чувства в отношении смерти Серсеи, так как надеялась, что ее ждет лучший конец. Но в конце концов она смирилась с участью своей героини и даже сочла ее «идеальной».

«Я хотела, чтобы это была сражение», — призналась актриса. Однако она изменила свое мнение после того, как обсудила сцену со своим партнером по площадке с Николаем Костером-Вальдау, который играл ее брата-двойняшку и любовника Джейми.

«Чем больше мы говорили об этом, тем больше я убеждалась, что эта смерть для нее самая идеальная. Они вместе пришли в этот мир и вместе же из него и уходят», — цитирует Хиди Yahoo.com.