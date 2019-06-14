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Майли Сайрус выпустила клип к эпизоду «Черного зеркала»

В одной из серий проекта певица сыграла артистку Эшли О.

Майли Сайрус выпустила клип к эпизоду «Черного зеркала»
Майли Сайрус. Фото: globallookpress

Майли Сайрус снялась в одном из эпизодов пятого сезона сериала «Черное зеркало». После его премьеры зрители остались в восторге. Многие заподозрили, что звезда рассказала свою историю о съёмках в «Ханне Монтане». На этот раз певица предстала в образе Эшли О.

По сюжету, родители поп-дивы умерли, поэтому опеку взяла на себя её тетя, которая также стала менеджером. Эшли О не хочет делать коммерческую музыку, но тетя готова пойти на всё, чтобы получать деньги. Создатели «Черного зеркала» признались, что Майли Сайрус многое добавила в сценарий из личного опыта. Также она сама создала образ Эшли О.

На протяжении всей серии играет хит Эшли О «On a Roll». Песню группы Nine Inch Nails переделали в более веселой манере. Недавно Майли Сайрус выпустила клип своего нового альтер-эго. Яркое музыкальное видео в конце прерывается вставками из сериала, которые показывают, кем является тётя певицы на самом деле, сообщает Hollywood Reporter.

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Майли Сайрус выпустила клип к эпизоду «Черного зеркала»
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