Создателей сериала «Чернобыль» хотят засудить за «публичную клевету»

Один из самых успешных проектов телеканала HBO «Чернобыль», посвященный реальным событиям после аварии на АЭС, мгновенно стал популярен во всем мире. В России шоу также получило успех, однако нашлись и критики проекта.

Как сообщает ТАСС, в Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России». Представители политического движения охарактеризовали ТВ-проект, как «идеологическую манипуляцию», и обвинили его создателей в клевете.

«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ [(«Клевета»)] за публичную клевету», – приводит издание слова главы исполкома центрального комитета партии Сергея Малинковича.

По его словам, дело не в неточности следования сюжета шоу историческим событиям, а в демонстрации некоего морального климата в советском обществе.