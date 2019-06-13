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Создателей сериала «Чернобыль» хотят засудить за «публичную клевету»

"Коммунисты России" обвиняют ТВ-шоу в недостоверности.

Создателей сериала «Чернобыль» хотят засудить за «публичную клевету»
"Чернобыль" Кадр из сериала

Один из самых успешных проектов телеканала HBO «Чернобыль», посвященный реальным событиям после аварии на АЭС, мгновенно стал популярен во всем мире. В России шоу также получило успех, однако нашлись и критики проекта.

Как сообщает ТАСС, в Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России». Представители политического движения охарактеризовали ТВ-проект, как «идеологическую манипуляцию», и обвинили его создателей в клевете.

«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ [(«Клевета»)] за публичную клевету», – приводит издание слова главы исполкома центрального комитета партии Сергея Малинковича.

По его словам, дело не в неточности следования сюжета шоу историческим событиям, а в демонстрации некоего морального климата в советском обществе.

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"Коммунисты России"РоскомнадзорСериал "Чернобыль"трагедия в Чернобыле
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Создателей сериала «Чернобыль» хотят засудить за «публичную клевету»
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