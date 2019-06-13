Сериалы Какие интересные мелодрамы можно посмотреть на неделе на «Dомашнем»
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Какие интересные мелодрамы можно посмотреть на неделе на «Dомашнем»

Анна Русич

Новый проект телеканала «Dомашний» рассчитан, в основном, на представительниц прекрасного пола. Именно они составляют львиную долю почитателей кино о романтических чувствах. Встречайте: телеканал «Dомашний» и его «Созвездие мелодрам»!

Каждый день в течение недели на экраны будет выходить по одному мини-сериалу. Коварство, интриги, предательство самых близких людей, работающий «закон бумеранга», когда каждому воздается по заслугам и всепобеждающая любовь – вот, что увидят зрители в эту неделю. Ежедневно в 19:00 встречайте свежую премьеру на «Dомашнем».

17 июня, «Сестра по наследству»

Мария Аниканова. Кадр из сериала «Сестра по наследству»
Мария Аниканова. Кадр из сериала «Сестра по наследству»

В главной роли Мария Аниканова. Семья бизнесмена Сергея Белявского рушится в мгновение ока, когда на его юбилее появляется женщина, с которой у него когда-то случился курортный роман. Мало того, что она посмела появиться на торжестве, так она еще и привезла с собой молодую девушку и представила ее как дочь Сергея, Дарью.

У Сергея уже есть дочь, Ксения, и она – ровесница Даши. Ее отношения с отцом и так довольно прохладны, а тут еще эта история предательства. Все становится совсем запутанным, когда отец семейства умирает. Теперь свежепознакомившимся сестрам придется делить наследство.

Насколько мирно это все произойдет, да и мирно ли? Вдруг Даша – совсем не та, за кого себя выдает?

Отзывы о фильме кардинально разнятся

СамаСвоя: Фильм не понравился. Затянуто, нудно. Актёры играют вполсилы. Аниканова пожизненно с одной неухоженной причёской и в одном амплуа.

AMMIRA_D: Вполне приятная сказочка для воскресного вечера! Без крови, насилия все по-доброму, тихо, мирно разобрались в семейных недосказанностях, не без нервов, конечно, и каждый получил ма-а-аленький, но урок, а как без этого?! Сказки – они такие.

18 июня, «Ни слова о любви»

Кадр из сериала «Ни слова о любви»
Кадр из сериала «Ни слова о любви»

Это – история о трех друзьях, чья дружба уходит корнями в далекое детство. Устроив свое настоящее в материальном плане, ни один из них не может похвастаться личной жизнью. И только одному другу повезло: он встретил девушку по имени Соня. У влюбленных все складывается как нельзя лучше. Только вот почему-то Михаил не спешит знакомить красавицу со своими друзьями.

Девушка решает взять ситуацию в свои руки. Она появляется на встрече друзей и ставит Михаила в очень неловкое положение. Мужская дружба на грани краха, и Михаилу придется делать выбор между многолетней мужской дружбой и любовью всей своей жизни.

И здесь зрители не пришли к единому мнению

Леле: Посмотрела одну серию. Все ждала, когда же начнется интересное действие. Скука полная. Не стала тратить время. Даже неинтересно, чем все закончится.

Нина Николаевна: Какой замечательный, с большим юмором, несущий позитив фильм. Актеры играли свои роли свободно, непринужденно, прожили жизнь на экране по-настоящему.

19 июня, «Письмо по ошибке»

Кадр из сериала «Письмо по ошибке»
Кадр из сериала «Письмо по ошибке»

У Анны начальница, которая совершенно не видит ее в роли успешной бизнес-леди. Все, за что берется Анна, начальница рубит на корню. Ситуация немного улучшается, когда у начальницы налаживается личная жизнь. Она начинает готовиться к свадьбе и становится более благодушной.

Но в этот момент парень Анны изменяет ей с другой, и Анна, прознав об этом, пишет ему гневное письмо. Взбешенная девушка путает адреса и письмо попадает не к тому адресату. Внезапно она осознает, что ее послание попало к жениху ее начальницы.

Конечно, начальница узнает о письме, Анна будет пытаться исправить ошибку а мужчине придется оправдываться на ровном месте. Как все трое выйдут из этого положения – ясно станет только в конце мини-сериала.

А этот сериал сравнили даже с голливудским фильмом

Миле: Свеженькая версия голливудского фильма «Деловая девушка» (1988) с Мелани Гриффит, Сигурни Уивер и Харрисоном Фордом.

Berkoshka: Муть мутная. Актеры никакие, не повернется язык назвать их актерами. Как Сумскую туда занесло?

20 июня, «Я тебя найду»

Кадр из сериала «Я тебя найду»
Кадр из сериала «Я тебя найду»

Счастье любит тишину – так говорят, когда советуют не хвастать тем, что у тебя есть. Тем более не показывать всего человеку, которого ты не видел много лет. Мало ли, что могло измениться!

А изменилось многое: у Лили все сложилось как должно. Муж, дети, достаток, дом… А вот Вике не так повезло в жизни. Она работает в кондитерской, куда заглянула ее бывшая подружка, чтобы заказать сладости на праздник в честь рождения своей дочери.

После того, как подруги побеседовали, у Лили случается пожар, который уносит жизнь ее малышки. Но тело не найдено и женщина чувствует, что ее дочь жива. Связано ли все это с посиделками в кафе, где женщина поделилась своим счастьем с подругой из прошлого?

Отзывы о фильме в основном позитивны

Ole: Нормальный фильм. Очень понравилась Ольга Олексий — роль ею сыграна проникновенно и естественно.

Perrin: Посмотреть можно разок. Xотя я так и не понял, зачем Вика вернулась с ребенком в родной город. Можно было уговорить мужа перевестись в другой город. Благо коррупция есть везде.

21 июня, «На краю любви»

Кадр из сериала «На краю любви»
Кадр из сериала «На краю любви»

Эта история о том, как ревность может разрушить все, что создавалось годами. У Маши и Вадима подрастает сын Гриша, дома — тишь и согласие. Но однажды в город возвращается Андрей, у которого когда-то в юности были отношения с Машей.

Вадим не может сдержать ревности, дома все становится плохо, отношения на грани разрыва. К тому же Вадиму предстоит уехать из дома в экспедицию. Как же ревнивец оставит жену одну, если рядом ходит коварный искуситель? А может быть, мужчина себе это все просто придумал?

Зрители и здесь не единодушны

Igolka Zouzounidi: Сколько можно снимать об одном и том же? Положительный герой, отрицательный герой, сын неродной, потеря памяти…. Ну надоело просто, ребята… Пожалейте нас!

Лариса Ивановна: Фильм очень понравился, он о вечных ценностях: любви, семье, верности. Сюжет вполне современный, героине приходится делать выбор между небогатым мужем, с которым она прожила много лет, и мужчиной, который был её первой любовью, а сейчас явился как как снег на голову, разбогатевший и самоуверенный.

22 июня, «Радуга в небе»

Кадр из сериала «Радуга в небе»
Кадр из сериала «Радуга в небе»

У Маши было все: любимый муж, дочь, дом… Такому женскому счастью можно было только позавидовать. Но  случилась авария, унесшая жизнь Алексея, и даже дочь не может спасти молодую вдову от депрессии.

Боли от потери любимого добавляет неясность ситуации – женщина подозревает, что аварию подстроили.  В машине с мужем находилась Ольга, которая ехала с Алексеем на рабочий объект, когда случилась авария. У нее остались две маленькие дочери.

Но о том, кто эта женщина, которая была в машине мужа, как она связана с произошедшим – Маша не знает. Она знакомится с овдовевшим мужем Ольги и они вместе пытаются выяснить, что же произошло. Постепенно их отношения перерастают в другую плоскость.

А здесь поругали даже съемочную группу

Reurau: Неплохой, мне «под фон» очень даже зашёл, даже отвлекалась, правда гримеры – беда-бедой…

Катя Степанова: Фильм понравился, отличная игра главных героев. Владимир Жеребцов на высоте. Очень эмоциональный фильм.

23 июня, «Наступит рассвет»

Этот сериал завершит неделю  мелодрам на телеканале «Dомашний». В нем расскажут о том, как судьба испытывает на прочность отношения медсестрички Ани и Максима, в которого давно и безответно влюблена Вика.

Затолкав Аню в машину, Вика мчит по улицам города на большой скорости и врезается в полицейскую машину. Аня теряет сознание, Вика пытается сбежать с места происшествия. Но в машине оказывается мать Максима и не дает той удрать. Вика на ходу придумывает историю с беременностью от Максима, о том, что они хотят пожениться. Мать пытается не дать будущей невестке сесть в тюрьму и идет на преступление. Вместе они перетаскивают за руль не приходящую в сознание Аню.

Чем и как все закончится – можно будет посмотреть на канале «Dомашний».

Тем более, некоторые зрители в полном восторге

Элеонора Чулкова: Спасибо создателям фильма за интересное и небанальное кино! Замечательный актёрский состав, молодая и талантливая Любовь Константинова, красавчик Олег Гаас, неподражаемая Екатерина Семенова, замечательная Ольга Радчук, неожиданная и очень удачная роль Виталины Библив, ну и конечно, Юлия Амелькина создала очень убедительный образ отчаявшейся влюблённой по уши девушки. Посмотрели с мамой, не отрываясь, все 4 серии! Очень переживали за героев. Браво!

Совунья: И как я пропустила этот фильм? Столько молодых симпатичных актеров, актрис! Цветник просто)) Гаас, Сизоненко, Сивацкая – уже повод посмотреть.

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Какие интересные мелодрамы можно посмотреть на неделе на «Dомашнем»
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