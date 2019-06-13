Какие интересные мелодрамы можно посмотреть на неделе на «Dомашнем»

Новый проект телеканала «Dомашний» рассчитан, в основном, на представительниц прекрасного пола. Именно они составляют львиную долю почитателей кино о романтических чувствах. Встречайте: телеканал «Dомашний» и его «Созвездие мелодрам»!

Каждый день в течение недели на экраны будет выходить по одному мини-сериалу. Коварство, интриги, предательство самых близких людей, работающий «закон бумеранга», когда каждому воздается по заслугам и всепобеждающая любовь – вот, что увидят зрители в эту неделю. Ежедневно в 19:00 встречайте свежую премьеру на «Dомашнем».

17 июня, «Сестра по наследству»

В главной роли Мария Аниканова. Семья бизнесмена Сергея Белявского рушится в мгновение ока, когда на его юбилее появляется женщина, с которой у него когда-то случился курортный роман. Мало того, что она посмела появиться на торжестве, так она еще и привезла с собой молодую девушку и представила ее как дочь Сергея, Дарью.

У Сергея уже есть дочь, Ксения, и она – ровесница Даши. Ее отношения с отцом и так довольно прохладны, а тут еще эта история предательства. Все становится совсем запутанным, когда отец семейства умирает. Теперь свежепознакомившимся сестрам придется делить наследство.

Насколько мирно это все произойдет, да и мирно ли? Вдруг Даша – совсем не та, за кого себя выдает?

Отзывы о фильме кардинально разнятся

СамаСвоя: Фильм не понравился. Затянуто, нудно. Актёры играют вполсилы. Аниканова пожизненно с одной неухоженной причёской и в одном амплуа.

AMMIRA_D: Вполне приятная сказочка для воскресного вечера! Без крови, насилия все по-доброму, тихо, мирно разобрались в семейных недосказанностях, не без нервов, конечно, и каждый получил ма-а-аленький, но урок, а как без этого?! Сказки – они такие.

18 июня, «Ни слова о любви»

Это – история о трех друзьях, чья дружба уходит корнями в далекое детство. Устроив свое настоящее в материальном плане, ни один из них не может похвастаться личной жизнью. И только одному другу повезло: он встретил девушку по имени Соня. У влюбленных все складывается как нельзя лучше. Только вот почему-то Михаил не спешит знакомить красавицу со своими друзьями.

Девушка решает взять ситуацию в свои руки. Она появляется на встрече друзей и ставит Михаила в очень неловкое положение. Мужская дружба на грани краха, и Михаилу придется делать выбор между многолетней мужской дружбой и любовью всей своей жизни.

И здесь зрители не пришли к единому мнению

Леле: Посмотрела одну серию. Все ждала, когда же начнется интересное действие. Скука полная. Не стала тратить время. Даже неинтересно, чем все закончится.

Нина Николаевна: Какой замечательный, с большим юмором, несущий позитив фильм. Актеры играли свои роли свободно, непринужденно, прожили жизнь на экране по-настоящему.

19 июня, «Письмо по ошибке»

У Анны начальница, которая совершенно не видит ее в роли успешной бизнес-леди. Все, за что берется Анна, начальница рубит на корню. Ситуация немного улучшается, когда у начальницы налаживается личная жизнь. Она начинает готовиться к свадьбе и становится более благодушной.

Но в этот момент парень Анны изменяет ей с другой, и Анна, прознав об этом, пишет ему гневное письмо. Взбешенная девушка путает адреса и письмо попадает не к тому адресату. Внезапно она осознает, что ее послание попало к жениху ее начальницы.

Конечно, начальница узнает о письме, Анна будет пытаться исправить ошибку а мужчине придется оправдываться на ровном месте. Как все трое выйдут из этого положения – ясно станет только в конце мини-сериала.

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А этот сериал сравнили даже с голливудским фильмом

Миле: Свеженькая версия голливудского фильма «Деловая девушка» (1988) с Мелани Гриффит, Сигурни Уивер и Харрисоном Фордом.

Berkoshka: Муть мутная. Актеры никакие, не повернется язык назвать их актерами. Как Сумскую туда занесло?

20 июня, «Я тебя найду»

Счастье любит тишину – так говорят, когда советуют не хвастать тем, что у тебя есть. Тем более не показывать всего человеку, которого ты не видел много лет. Мало ли, что могло измениться!

А изменилось многое: у Лили все сложилось как должно. Муж, дети, достаток, дом… А вот Вике не так повезло в жизни. Она работает в кондитерской, куда заглянула ее бывшая подружка, чтобы заказать сладости на праздник в честь рождения своей дочери.

После того, как подруги побеседовали, у Лили случается пожар, который уносит жизнь ее малышки. Но тело не найдено и женщина чувствует, что ее дочь жива. Связано ли все это с посиделками в кафе, где женщина поделилась своим счастьем с подругой из прошлого?

Отзывы о фильме в основном позитивны

Ole: Нормальный фильм. Очень понравилась Ольга Олексий — роль ею сыграна проникновенно и естественно.

Perrin: Посмотреть можно разок. Xотя я так и не понял, зачем Вика вернулась с ребенком в родной город. Можно было уговорить мужа перевестись в другой город. Благо коррупция есть везде.

21 июня, «На краю любви»

Эта история о том, как ревность может разрушить все, что создавалось годами. У Маши и Вадима подрастает сын Гриша, дома — тишь и согласие. Но однажды в город возвращается Андрей, у которого когда-то в юности были отношения с Машей.

Вадим не может сдержать ревности, дома все становится плохо, отношения на грани разрыва. К тому же Вадиму предстоит уехать из дома в экспедицию. Как же ревнивец оставит жену одну, если рядом ходит коварный искуситель? А может быть, мужчина себе это все просто придумал?

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Зрители и здесь не единодушны

Igolka Zouzounidi: Сколько можно снимать об одном и том же? Положительный герой, отрицательный герой, сын неродной, потеря памяти…. Ну надоело просто, ребята… Пожалейте нас!

Лариса Ивановна: Фильм очень понравился, он о вечных ценностях: любви, семье, верности. Сюжет вполне современный, героине приходится делать выбор между небогатым мужем, с которым она прожила много лет, и мужчиной, который был её первой любовью, а сейчас явился как как снег на голову, разбогатевший и самоуверенный.

22 июня, «Радуга в небе»

У Маши было все: любимый муж, дочь, дом… Такому женскому счастью можно было только позавидовать. Но случилась авария, унесшая жизнь Алексея, и даже дочь не может спасти молодую вдову от депрессии.

Боли от потери любимого добавляет неясность ситуации – женщина подозревает, что аварию подстроили. В машине с мужем находилась Ольга, которая ехала с Алексеем на рабочий объект, когда случилась авария. У нее остались две маленькие дочери.

Но о том, кто эта женщина, которая была в машине мужа, как она связана с произошедшим – Маша не знает. Она знакомится с овдовевшим мужем Ольги и они вместе пытаются выяснить, что же произошло. Постепенно их отношения перерастают в другую плоскость.

А здесь поругали даже съемочную группу

Reurau: Неплохой, мне «под фон» очень даже зашёл, даже отвлекалась, правда гримеры – беда-бедой…

Катя Степанова: Фильм понравился, отличная игра главных героев. Владимир Жеребцов на высоте. Очень эмоциональный фильм.

23 июня, «Наступит рассвет»

Этот сериал завершит неделю мелодрам на телеканале «Dомашний». В нем расскажут о том, как судьба испытывает на прочность отношения медсестрички Ани и Максима, в которого давно и безответно влюблена Вика.

Затолкав Аню в машину, Вика мчит по улицам города на большой скорости и врезается в полицейскую машину. Аня теряет сознание, Вика пытается сбежать с места происшествия. Но в машине оказывается мать Максима и не дает той удрать. Вика на ходу придумывает историю с беременностью от Максима, о том, что они хотят пожениться. Мать пытается не дать будущей невестке сесть в тюрьму и идет на преступление. Вместе они перетаскивают за руль не приходящую в сознание Аню.

Чем и как все закончится – можно будет посмотреть на канале «Dомашний».

Тем более, некоторые зрители в полном восторге

Элеонора Чулкова: Спасибо создателям фильма за интересное и небанальное кино! Замечательный актёрский состав, молодая и талантливая Любовь Константинова, красавчик Олег Гаас, неподражаемая Екатерина Семенова, замечательная Ольга Радчук, неожиданная и очень удачная роль Виталины Библив, ну и конечно, Юлия Амелькина создала очень убедительный образ отчаявшейся влюблённой по уши девушки. Посмотрели с мамой, не отрываясь, все 4 серии! Очень переживали за героев. Браво!

Совунья: И как я пропустила этот фильм? Столько молодых симпатичных актеров, актрис! Цветник просто)) Гаас, Сизоненко, Сивацкая – уже повод посмотреть.